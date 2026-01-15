Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Two Wheeler Sales December 2025, TVS Motor Dominate Hero, Honda, Bajaj
हीरो और होंडा के सामने ये टू-व्हीलर कंपनी बन गई नंबर-1; ये बजाज, सुजुकी या रॉयल एनफील्ड भी नहीं

हीरो और होंडा के सामने ये टू-व्हीलर कंपनी बन गई नंबर-1; ये बजाज, सुजुकी या रॉयल एनफील्ड भी नहीं

संक्षेप:

दिसंबर 2025 के टू-व्हीलर्स सेल्स के आंकड़े सामने आ गए हैं। इन आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल, पिछले महीने टू-व्हीलर की घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट को मिलाकर टीवीएस मोटर कंपनी ने बाजी मार ली है। अपनी शानदार सेल्स के साथ उसने हीरो, होंडा और यहां तक की बजाज को भी पीछे छोड़ दिया।

Jan 15, 2026 09:45 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिसंबर 2025 के टू-व्हीलर्स सेल्स के आंकड़े सामने आ गए हैं। इन आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल, पिछले महीने टू-व्हीलर की घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट को मिलाकर टीवीएस मोटर कंपनी ने बाजी मार ली है। अपनी शानदार सेल्स के साथ उसने हीरो, होंडा और यहां तक की बजाज को भी पीछे छोड़ दिया। एक्सपोर्ट के मामले में बजाज का एकतरफा दबदबा रहता है। सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली लिस्ट में सुजुकी और रॉयल एनफील्ड को भी जगह मिली है। चलिए एक बार इनके सेल्स आंकड़ो को देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
टू-व्हीलर सेल्स दिसंबर 2025 (डोमेस्टिक+एक्सपोर्ट)
नंकंपनीदिसंबर 2025दिसंबर 2024अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1टीवीएस4,61,0713,12,0021,49,06947.7824.27
2हीरो4,56,4793,24,9061,31,57340.524.03
3होंडा4,46,0483,08,0831,37,96544.7823.48
4बजाज3,10,3532,72,17338,18014.0316.34
5सुजुकी1,22,36696,80425,56226.416.44
6रॉयल एनफील्ड1,03,57479,46624,10830.345.45
टोटल18,99,89113,94,4345,05,45736.25100

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Bajaj Avenger 400

Bajaj Avenger 400

₹ 1.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
TVS Zest 110

TVS Zest 110

₹ 70,600 - 75,500

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 86,378 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.6 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टू-व्हीलर सेल्स (डोमेस्टिक+एक्सपोर्ट) की बात करें तो टीवीएस ने दिसंबर 2025 में 4,61,071 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 3,12,002 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 1,49,069 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 47.78% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 24.27% रहा। हीरो ने दिसंबर 2025 में 4,56,479 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 3,24,906 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 1,31,573 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 40.5% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 24.03% रहा।

ये भी पढ़ें:वोक्सवैगन की नई SUV की पहली फोटो आई सामने; कोडिएक, ग्लॉस्टर से मुकाबला

होंडा ने दिसंबर 2025 में 4,46,048 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 3,08,083 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 1,37,965 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 44.78% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 23.48% रहा। बजाज ने दिसंबर 2025 में 3,10,353 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 2,72,173 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 38,180 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 14.03% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 16.34% रहा।

ये भी पढ़ें:न्यू पंच खरीदने के लिए लिया ₹5 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी मंथली EMI?

सुजुकी ने दिसंबर 2025 में 1,22,366 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 96,804 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 25,562 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 26.41% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 6.44% रहा। रॉयल एनफील्ड ने दिसंबर 2025 में 1,03,574 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 79,466 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 24,108 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 30.34% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 5.45% रहा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Royal Enfield Rajasthan Royals Royal Enfield Hunter 350 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।