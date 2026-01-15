हीरो और होंडा के सामने ये टू-व्हीलर कंपनी बन गई नंबर-1; ये बजाज, सुजुकी या रॉयल एनफील्ड भी नहीं

संक्षेप: दिसंबर 2025 के टू-व्हीलर्स सेल्स के आंकड़े सामने आ गए हैं। इन आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल, पिछले महीने टू-व्हीलर की घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट को मिलाकर टीवीएस मोटर कंपनी ने बाजी मार ली है। अपनी शानदार सेल्स के साथ उसने हीरो, होंडा और यहां तक की बजाज को भी पीछे छोड़ दिया।

दिसंबर 2025 के टू-व्हीलर्स सेल्स के आंकड़े सामने आ गए हैं। इन आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल, पिछले महीने टू-व्हीलर की घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट को मिलाकर टीवीएस मोटर कंपनी ने बाजी मार ली है। अपनी शानदार सेल्स के साथ उसने हीरो, होंडा और यहां तक की बजाज को भी पीछे छोड़ दिया। एक्सपोर्ट के मामले में बजाज का एकतरफा दबदबा रहता है। सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली लिस्ट में सुजुकी और रॉयल एनफील्ड को भी जगह मिली है। चलिए एक बार इनके सेल्स आंकड़ो को देखते हैं।

टू-व्हीलर सेल्स दिसंबर 2025 (डोमेस्टिक+एक्सपोर्ट) नं कंपनी दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 टीवीएस 4,61,071 3,12,002 1,49,069 47.78 24.27 2 हीरो 4,56,479 3,24,906 1,31,573 40.5 24.03 3 होंडा 4,46,048 3,08,083 1,37,965 44.78 23.48 4 बजाज 3,10,353 2,72,173 38,180 14.03 16.34 5 सुजुकी 1,22,366 96,804 25,562 26.41 6.44 6 रॉयल एनफील्ड 1,03,574 79,466 24,108 30.34 5.45 टोटल 18,99,891 13,94,434 5,05,457 36.25 100

टू-व्हीलर सेल्स (डोमेस्टिक+एक्सपोर्ट) की बात करें तो टीवीएस ने दिसंबर 2025 में 4,61,071 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 3,12,002 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 1,49,069 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 47.78% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 24.27% रहा। हीरो ने दिसंबर 2025 में 4,56,479 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 3,24,906 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 1,31,573 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 40.5% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 24.03% रहा।

होंडा ने दिसंबर 2025 में 4,46,048 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 3,08,083 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 1,37,965 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 44.78% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 23.48% रहा। बजाज ने दिसंबर 2025 में 3,10,353 गाड़ियां बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में उसने 2,72,173 गाड़ियां बेची थीं। यानी उसने 38,180 गाड़ियां ज्यादा बेचीं। वहीं, उसे 14.03% की ईयरली ग्रोथ मिली। लिस्ट में उसका मार्केट शेयर 16.34% रहा।