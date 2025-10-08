two wheeler Retail Sales Sept 2025 Hero, Honda, TVS, Bajaj, RE, Suzuki, check all details इस टू-व्हीलर कंपनी ने छीना नंबर-1 का ताज, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इसने मचाया धमाल, Auto Hindi News - Hindustan
two wheeler Retail Sales Sept 2025 Hero, Honda, TVS, Bajaj, RE, Suzuki, check all details

इस टू-व्हीलर कंपनी ने छीना नंबर-1 का ताज, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इसने मचाया धमाल

सितंबर 2025 की टू-व्हीलर्स की सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। हीरो (Hero) ने होंडा से नंबर-1 का ताज छीन लिया है। वहीं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एथर (Ather) ने धमाल मचा दिया है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 04:14 PM
भारत के दोपहिया वाहन बाजार में सितंबर 2025 का महीना जबरदस्त रहा। FADA (Federation of Automobile Dealers Association) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, टू-व्हीलर रिटेल सेल्स में 6.51% की साल-दर-साल बढ़त दर्ज की गई है। नए GST 2.0 टैक्स स्ट्रक्चर, त्योहारी ऑफर्स और रूरल मार्केट की रिकवरी ने मिलकर बाइक-स्कूटर बिक्री को रफ्तार दी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कुल बिक्री का हाल

सितंबर 2025 में कुल 12,87,735 टू-व्हीलर बेचे गए। पिछले साल के 12,09,072 यूनिट्स के मुकाबले यह 6.51% की बढ़त है। हालांकि, अगस्त 2025 की तुलना में बिक्री में 6.26% की मामूली गिरावट देखी गई। YTD (वर्ष-से-अब तक) आधार पर बिक्री 3.07% बढ़ी है।

हीरो फिर बनी देश की नंबर-1 बाइक कंपनी

हीरो (Hero) ने सितंबर 2025 में होंडा (Honda) को पछाड़ते हुए नंबर-1 पोजिशन हासिल कर ली। इसकी बिक्री 3,23,268 यूनिट्स रही। वहीं, पिछले साल 2,71,820 यूनिट्स की बिक्री हुई। इसका मार्केट शेयर 25.10% रहा। हीरो (Hero) का मार्केट शेयर और भरोसा दोनों बढ़े हैं। कंपनी जल्द नई हीरो मैवरिक 440 (Hero Mavrick 440) लॉन्च करने की तैयारी में है, जबकि Xtreme 125R का अपडेटेड वर्जन भी शोकेस किया गया है।

होंडा की बिक्री में मामूली गिरावट

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India -HMSI) को मामूली गिरावट झेलनी पड़ी। इसकी बिक्री 3,22,614 यूनिट्स रही। वहीं, पिछले साल 3,34,860 यूनिट की बिक्री रही। कंपनी ने अपनी CB350 स्पेशल एडिशन लॉन्च की है, जो अब BigWing डीलरशिप्स पर उपलब्ध है।

TVS मोटर का लगातार मजबूत प्रदर्शन

TVS की ग्रोथ स्टेडी बनी रही। इसकी बिक्री 2,46,064 यूनिट्स रही, जो पिछले साल 2,22,029 यूनिट्स थी। Raider, Apache और iQube EV जैसे मॉडल्स कंपनी के लिए सेल्स का आधार बने हुए हैं।

बजाज की बिक्री में गिरावट

बजाज (Bajaj) की बिक्री में गिरावट दर्ज हुई। सितंबर 2025 में इसकी 1,37,224 यूनिट बिक्री रही। वहीं, सितंबर 2024 में इसकी 1,42,002 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, कंपनी ने नया GST स्ट्रक्चर लागू होने के बाद कीमतें समायोजित की हैं। खास बात यह है कि 400cc से ऊपर वाली बाइक्स (जैसे Triumph और KTM) के लिए बढ़ा टैक्स कंपनी खुद वहन कर रही है, ताकि कीमतें स्थिर रहें।

रॉयल एनफील्ड और सुजुकी की स्थिर रफ्तार

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की 77,462 यूनिट्स (↑ YoY 58,653 से) बिकी। इसका मार्केट शेयर 6.02% है। वहीं, सुजुकी (Suzuki) की 77,342 यूनिट (↑ YoY 74,699 से) सेल हुईं। एक्सेस (Access) और बर्गमैन (Burgman) जैसे स्कूटर अभी भी हाई डिमांड में हैं।

यामाहा (Yamaha) की बिक्री में मामूली गिरावट

यामाहा (Yamaha) की बिक्री घटी और सितंबर 2025 में इसकी 48,099 यूनिट सेल हुईं। वहीं, इसकी सितंबर 2024 में 50,265 यूनिट्स सेल हुईं। कंपनी जल्द ही नई MT सीरीज बाइक लॉन्च करने की योजना में है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट: एथर ने ली Ola से बढ़त

सितंबर 2025 में EV सेगमेंट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एथर एनर्जी (Ather Energy) नई EV बादशाह बनी। इसकी बिक्री 18,141 यूनिट्स रही। इसकी बिक्री पिछले साल 12,925 यूनिट थी। इसका मार्केट शेयर 1.41% रहा। एथर (Ather) ने ओला को पछाड़ दिया, जो इस बार 13,383 यूनिट्स (पिछले साल 24,754 यूनिट्स) पर सिमट गई।

Auto News Hindi Royal Enfield

