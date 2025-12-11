होंडा का सपना चकनाचूर! इस कंपनी ने पलटा पूरा गेम, कब्जा की बादशाह की गद्दी; तीसरे नंबर पर TVS
नवंबर 2025 की 2-व्हीलर रिटेल सेल्स सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टू-व्हीलर की सेल में हीरो नंबर-1 बन गई। वहीं, होंडा ने बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की। आइए जानते हैं कि किस कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा?
भारत के दोपहिया वाहन बाजार ने नवंबर 2025 में पिछले महीने की तुलना में काफी धीमी रफ्तार दिखाई। FADA (Federation of Automobile Dealers Associations) द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि इस बार दोपहिया सेगमेंट ने YoY (Year-on-Year) और MoM (Month-on-Month) दोनों स्तरों पर गिरावट दर्ज की है। अक्टूबर 2025 में रिकॉर्डतोड़ बिक्री के बाद नवंबर का महीना उम्मीद से कमजोर रहा। आइए जरा विस्तार से टू-व्हीलर्स की सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।
नवंबर 2025: सेल्स में आई बड़ी गिरावट
नवंबर 2025 की सेल्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, क्योंकि कुल बिक्री 25,46,184 यूनिट पर ठप हो गई। ये 3.10% (नवंबर 2024 की 26,27,617 यूनिट की तुलना में) की YoY गिरावट थी। वहीं, 19.16% की (अक्टूबर 2025 की 31,49,846 यूनिट की तुलना में) MoM गिरावट भी दर्ज की गई। हालांकि, अप्रैल–नवंबर 2025 तक की कुल बिक्री में 9.62% की बढ़त दर्ज हुई है, जो उद्योग के लिए राहत की बात है।
1- हीरो ने हासिल की टॉप पोजिशन
हीरो ने मार्केट में टॉप पोजिशन हासिल की और इसकी सेल्स 8,86,002 यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल 9,17,174 यूनिट थी। इसका मार्केट शेयर 34.80% तक पहुंच गया, जो इसकी सेल में हल्की गिरावट को दर्शाती है।
2- होंडा के EV मॉडल्स की बिक्री घटी
होंडा के EV मॉडल्स की बिक्री घटी, जिसके चलते कंपनी की सेल्स 6,06,284 यूनिट पर ठप हो गई, जो पिछले साल के इसी समय अवधि में बेची गई 6,57,115 यूनिट की तुलना में काफी कम है। अभी इसका मार्केट शेयर 23.81% है।
3- TVS मोटर की मजबूत ग्रोथ
TVS मोटर की सेल्स 4,45,617 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इस टाइम पीरियड में बेची गई 4,23,078 यूनिट की तुलना में काफी कम है। इसका मार्केट शेयर 17.50% तक पहुंच गया है। अपाचे RTX 300 की डिलीवरी शुरू होने और रॉनिन एगोंडा (Ronin Agonda) की चर्चा ने TVS को मजबूत बढ़त दिलाई।
बजाज ऑटो की बिक्री में गिरावट
पिछले महीने बजाज ऑटो की सेल्स 2,58,585 यूनिट्स पर सिमट गई, जो पिछले साल इस टाइम पीरियड में बेची गई 3,05,253 यूनिट की तुलना में काफी कम है। नई N160 सीरीज और आने वाली इलेक्ट्रिक बाइक से कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है।
5- रॉयल एनफील्ड की दमदार ग्रोथ
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की बिक्री में दमदार ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी की सेल 1,15,353 यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल 96,302 यूनिट की तुलना में काफी ज्यादा है। RE लगातार अपनी क्लासिक और एडवेंचर बाइक लाइनअप से बाज़ार में मजबूत प्रदर्शन कर रही है।
6- सुजुकी की बिक्री में स्थिर और मजबूत बढ़त
सुजुकी की बिक्री में स्थिर और मजबूत बढ़त देखने को मिली। इसकी सेल्स 1,04,638 यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल इस समय अवधि में 92,548 यूनिट पर ठप हो गई थी।
7- यामाहा की सेल्स में हल्की बढ़त
यामाहा की सेल्स में हल्की बढ़त देखने को मिली। इसकी सेल्स 70,929 यूनिट (पिछले साल 68,574 यूनिट) तक पहुंच गई। स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में यामाहा (Yamaha) की स्थिर पकड़ बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
