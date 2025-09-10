इस टू-व्हीलर कंपनी ने तोड़ा हीरो का गुरूर, छीन लिया नंबर-1 का ताज; सबको पीछे धकेल टॉप पोजिशन पर कब्जा
होंडा कंपनी ने एक बार फिर हीरो का नंबर-1 रहने का गुरूर तोड़ दिया है। इस कंपनी ने हीरो से नंबर-1 का ताज छीन लिया है। इसने सबको पीछे धकेल टॉप पोजिशन पर कब्जा किया है। पिछले महीने होंडा की रिकॉर्ड बिक्री हुई।
भारत का टू-व्हीलर बाजार अगस्त 2025 में जबरदस्त हलचल से गुजरा। त्योहारों की शुरुआती रौनक और ग्रामीण इलाकों में बेहतर डिमांड ने इस बार कंपनियों की सेल्स को नई रफ्तार दी। कुल टू-व्हीलर्स की रिटेल सेल 13,73,675 यूनिट्स रही, जो पिछले साल अगस्त 2024 की 13,44,380 यूनिट्स से ज्यादा है और जुलाई 2025 (13,55,504 यूनिट्स) से भी बेहतर है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
पेट्रोल टू-व्हीलर सेल्स
होंडा (Honda) – होंडा (Honda) लगातार दूसरे महीने नंबर-1 पोजिशन पर है, जो अगस्त 2025 में 3,54,531 यूनिट्स की बिक्री को दर्शाता है। यह जुलाई से भी बेहतर है।
हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) – ये कंपनी खिसककर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, जिसने पिछले महीने 3,41,865 यूनिट की बिक्री हासिल की है। यह पिछले साल अगस्त 2024 की तुलना में भारी गिरावट है।
TVS मोटर– तीसरे नंबर पर TVS मोटर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2,71,522 यूनिट की बिक्री हासिल की है। यह पिछले साल से बड़ी छलांग है। इसका मार्केट शेयर 19.77% तक पहुंचा।
बजाज ऑटो (Bajaj Auto) – बजाज ऑटो (Bajaj Auto) मुश्किल में नजर आई। जी हां, क्योंकि पिछले महीने इसकी बिक्री गिरकर सिर्फ 1,29,138 यूनिट्स रह गई, जो पिछले साल और जुलाई दोनों से कम है।
सुजुकी (Suzuki) की बिक्री – सुजुकी (Suzuki) ने दमदार ग्रोथ हासिल की। इस कंपनी ने 90,800 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है। इसका मार्केट शेयर 5.94% से बढ़कर 6.61% तक पहुंच गया।
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) – रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और 71,630 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो पिछले साल से 15,000 यूनिट ज्यादा है।
यामाहा (Yamaha) – इस कंपनी की ग्रोथ मामूली रही। इसने 53,504 यूनिट्स की सेल हासिल की, जो पिछले साल 52,214 से थोड़ा बेहतर है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स:
ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) की बिक्री में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। अगस्त 2024 की 27,623 यूनिट सेल की तुलना में इसकी बिक्री घटकर अब 18,972 यूनिट्स पर पहुंच गई है। मार्केट शेयर भी 2.05% से गिरकर 1.38% तक हो गया है।
एथर एनर्जी (Ather Energy) की बिक्री (Ola) के नजदीक पहुंच गई है। अगस्त 2025 में एथर ने 17,871 यूनिट्स (पिछले साल 11,046) की सेल हासिल की।
ग्रीव्स इलेक्ट्रिक (Greaves Electric - Ampere) ने 4,498 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो पिछले साल 2,824 से उछाल है। वहीं, वेस्पा (Vespa) की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। इसने केवल 2,634 यूनिट्स की सेल हासिल की है।
इसके अलावा क्लासिक लेजेंड (Classic Legends) की Jawa, Yezdi और BSA की बिक्री में सुधार देखने को मिला। इसने 2,406 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है।
