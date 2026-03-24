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FY26 में टू-व्हीलर सेल ने रचा इतिहास! पहली बार बिक्री 2 करोड़ के पार, इन बाइक्स और स्कूटरों की बंपर डिमांड

Mar 24, 2026 12:55 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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FY26 में टू-व्हीलर्स की बिक्री ने इतिहास रच दिया है। कंपनी की बिक्री पहली बार 2 करोड़ के पार पहुंच गई। आइए जानते हैं कि ईवी और पेट्रोल में किन बाइक्स और स्कूटरों की बंपर डिमांड रही?

FY26 में टू-व्हीलर सेल ने रचा इतिहास! पहली बार बिक्री 2 करोड़ के पार, इन बाइक्स और स्कूटरों की बंपर डिमांड

भारत के ऑटो सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है। वित्त वर्ष 2026 (FY26) में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। VAHAN के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल दोपहिया रजिस्ट्रेशन 20.05 मिलियन (करीब 2 करोड़) यूनिट्स के पार पहुंच गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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टू-व्हीलर मार्केट में जोरदार वापसी

यह आंकड़ा कोरोना से पहले FY2019 के 18.4 मिलियन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ चुका है। इतना ही नहीं, पिछले साल FY25 के 18.3 मिलियन यूनिट्स से भी यह काफी ज्यादा है। इससे साफ है कि भारत का टू-व्हीलर बाजार पूरी तरह रिकवर होकर ग्रोथ मोड में आ गया है।

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क्यों बढ़ी इतनी तेजी से बिक्री?

इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। लोगों की आय (Income) में सुधार, गांवों में बढ़ती डिमांड, अच्छा मानसून, आसान लोन और फाइनेंस ऑप्शन माना जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स ने ग्राहकों को फिर से शोरूम तक खींचा है।

स्कूटर और कम्यूटर बाइक का दबदबा

इस ग्रोथ में स्कूटर का सबसे बड़ा योगदान रहा है, खासकर शहरों में। वहीं, कम्यूटर मोटरसाइकिल्स भी लगातार अच्छी बिक्री कर रही हैं। फेस्टिव सीजन में खरीदारी ने भी इस उछाल को और मजबूत किया।

EV का बढ़ता लेकिन सीमित असर

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री जरूर बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इसका हिस्सा कुल मार्केट का सिर्फ 6% के आसपास है। FY26 के पहले आधे हिस्से में EV बिक्री करीब 18% बढ़कर 5.82 लाख यूनिट्स पहुंच गई। इसके बावजूद पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर और बाइक अभी भी बाजार पर हावी हैं। EV सेगमेंट को अभी मजबूत होने में और समय लगेगा।

चुनौतियां भी मौजूद

मार्केट में कुछ चुनौतियां भी देखी गईं हैं, जैसे रॉ मटेरियल (rare-earth magnets) की कमी होना और कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी समस्या है। इन वजहों से EV सेगमेंट में थोड़ी अस्थिरता बनी रहती है।

क्या है बड़ा संकेत?

20 मिलियन यूनिट्स का आंकड़ा पार करना यह दिखाता है कि भारत का टू-व्हीलर बाजार पूरी तरह पटरी पर लौट आया है।

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दोपहिया बाजार में यह रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि मजबूत डिमांड और बेहतर कंज्यूमर सेंटीमेंट का संकेत है। आने वाले समय में EV और पारंपरिक दोनों सेगमेंट मिलकर इस ग्रोथ को और आगे बढ़ा सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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