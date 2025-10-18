Hindustan Hindi News
Two Wheeler Modify Traffic Challan Rules and Fines October 2025
दिवाली पर इन टू-व्हीलर्स को दूर से ही पहचान रहे पुलिसवाले, फिर चलाने वाले पर ₹25000 का चालान!

दिवाली पर इन टू-व्हीलर्स को दूर से ही पहचान रहे पुलिसवाले, फिर चलाने वाले पर ₹25000 का चालान!

संक्षेप: दिवाली के मौके पर बाजार में खरीददारी के लिए जाना आम बात है। ऐसे वक्त पर कई बार हम जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों को भी तोड़ देते हैं। हालांकि, ट्रैफिक नियमों का सख्ती सा पालन किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर चालान भी हो रहे हैं।

Sat, 18 Oct 2025 03:07 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली के मौके पर बाजार में खरीददारी के लिए जाना आम बात है। ऐसे वक्त पर कई बार हम जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों को भी तोड़ देते हैं। हालांकि, ट्रैफिक नियमों का सख्ती सा पालन किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर चालान भी हो रहे हैं। नियमों की लिस्ट में गाड़ी का मॉडिफिकेशन भी शामिल है। कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे होते हैं जो RTO की गाइड लाइन से बाहर हो जाते हैं। जिसके चलते चालान होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में 25,000 रुपए तक का चालान भी किया जा सकता है। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।

1. साउंड वाले साइलेंसर पर चालान
कई बार लोग अपनी मोटरसाइकिल के साइलेंसर को भी मॉडिफाई करा देते हैं। अक्सर रॉयल एनफील्ड बुलेट के इस्तेमाल करने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है। लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवा लेते हैं जो तेज आवाज करता या फिर इसमें से पटाखे छूटते हैं। इस तरह के साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर पुलिस आपको पकड़ सकती है। साथ ही आपके ऊपर तगड़ा चालान भी किया जाएगा।

2. फैंसी नंबर प्लेट पर भी चालान
गाड़ियों में किसी भी तरह की फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टाइल शीट तय की हुई है। इसके तहत, नंबर प्लेट पर सभी डिजिट साफ दिख रहे हों और उन्हें फैंसी तरीके से ना लिखा गया हो। हमेशा आरटीओ द्वारा सर्टिफाइट नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए।

3. मॉडिफिकेशन पर तगड़ा चालान
मोटरसाइकिल या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराना भी गैर कानूनी होता है। इन दिनों ट्रैफिक पुलिस मॉडिफाइड मोटरसाइकिल को पकड़ कर उसका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियम के तहत किसी भी वाहन में कराए जाने वाला मॉडिफिकेशन गैर कानूनी होता है। इसके लिए आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। बाइक को जब्त भी किया जा सकता है।

RTO का अप्रूवल जरूरी
जब भी आप अपने टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर में किसी तरह के मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहले पहले क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन के दौरान अपनी गाड़ी में उन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑटोमोटिव रिसर्च अथॉर्टी ऑफ इंडिया (ARAI) से अप्रूव्ड होते हैं। हम यहां मॉडिफिकेशन की 3 कंडीशन बता रहे हैं। जिसकी वजह से आपका तगड़ा चालान कट सकता है।

