Two wheeler industry set for 6 to 9% growth in FY26
Two wheeler industry set for 6 to 9% growth in FY26

गांव से शहर तक, देशभर में जमकर बिक रहे टू-व्हीलर्स; FY26 में 9% तक ग्रोथ मिलने की उम्मीद

जुलाई 2025 में घरेलू थोक बिक्री साल-दर-साल 9% बढ़कर 15 लाख यूनिट हो गई, क्योंकि ओरिजनल इक्युपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) ने फेस्टिव सीजन से पहले मजबूत शिपमेंट बनाए रखा। हालांकि, इसी अवधि के दौरान खुदरा बिक्री में 6.5% की गिरावट आई।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 11:19 AM
गांव से शहर तक, देशभर में जमकर बिक रहे टू-व्हीलर्स; FY26 में 9% तक ग्रोथ मिलने की उम्मीद
देश के अंदर टू-व्हीलर सेगमेंट में लगातर ग्रोथ हो रही है। इसमें अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्थिति भी मजबूत हो रही है। ऐसे में रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) के अनुसार, घरेलू टू-व्हीलर इंडस्ट्री में मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में सालाना आधार पर 6 से 9% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसे स्थिर रिप्लेसमेंट डिमांड, अर्बन कंजप्शन में सुधार, सामान्य मानसून से हेल्दी रूरल इनकम और संभावित GST कटौती से समर्थन मिलेगा। एजेंसी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इंडस्ट्री का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। GST में संभावित कटौती से मांग को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

जुलाई 2025 में घरेलू थोक बिक्री साल-दर-साल 9% बढ़कर 15 लाख यूनिट हो गई, क्योंकि ओरिजनल इक्युपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) ने फेस्टिव सीजन से पहले मजबूत शिपमेंट बनाए रखा। हालांकि, इसी अवधि के दौरान खुदरा बिक्री में 6.5% की गिरावट आई, जो भारी बारिश के कारण शहरी मांग में कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों की कम संख्या के कारण कम हुई।

निर्यात में भी बढ़ोतरी जारी रही और जुलाई में साल-दर-साल 32% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, इलेक्ट्रिकटू-व्हीलर (e2W) की बिक्री में क्रमिक आधार पर गिरावट आई और यह 2% घटकर 1,02,900 यूनिट रह गई। एजेंसी ने बताया कि समग्र दोपहिया बाजार में e2W की पैठ 6-7% पर स्थिर रही। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन के दौरान रिटेल डिमांड में काफी सुधार होगा।

GST कटौती के लेकर ग्राहक कन्फ्यूज

देश के अंदर फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है। ये सीजन अगस्त से सितंबर तक जारी रहेगा। गणेश चतुर्थी, ओणम, नवरात्रि से लेकर ये फेस्टिव सीजन दशरहा, दीवाली और धनतेरस तक चलता है। ये सीजन हर इंडस्ट्री के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी खास होता है। इस बार का सीजन और भी खास होने वाला है। दरअसल, मोदी सरकार इस दीवाली से छोटी कारों की GST कम करने वाली है। हालांकि, सरकार ने अभी GST कटौती को लेकर अभी सब कुछ साफ नहीं किया है। यानी सरकार कितनी गाड़ियों पर कितना GST कम करेगी।

ये 2017 के बाद से सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जा रहा है, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि यह समय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह त्योहारों के मौसम के लिए माहौल तैयार करेगा, जो आमतौर पर वार्षिक ऑटोमोबाइल बिक्री में 30 से 40% का योगदान देता है। स्टैकहोल्डर्स के अनुसार, एक सुचारु परिवर्तन आवश्यक है जहां व्हीकल स्लैब क्लासिफिकेशंस और क्षतिपूर्ति उपकर के विकल्प के बारे में स्पष्टता आवश्यक है।

