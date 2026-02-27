बीते साल इन 2 स्पोर्ट्स कारों को सभी यूनिट हाथों-हाथ बिक गईं, अब इस साल बाजार में फिर करर हीं वापसी
भारत में हाई माइलेज और अफॉर्डेबल कारों की डिमांड सबसे ज्यादा है। इसी वजह से यहां स्पोर्ट्स कारों की सेगमेंट काफी छोटा है। भले ही भारत में परफॉर्मेंस कारें उतनी पॉपुलर नहीं हैं, फिर भी शौकीनों के बीच इनकी डिमांड है। पिछले साल स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ग्रुप ने दो नई कारें लॉन्च की थीं।
भारत में हाई माइलेज और अफॉर्डेबल कारों की डिमांड सबसे ज्यादा है। इसी वजह से यहां स्पोर्ट्स कारों की सेगमेंट काफी छोटा है। भले ही भारत में परफॉर्मेंस कारें उतनी पॉपुलर नहीं हैं, फिर भी शौकीनों के बीच इनकी डिमांड है। पिछले साल स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ग्रुप ने दो नई कारें लॉन्च की थीं। फॉक्सवैगन गोल्फ GTI और स्कोडा ऑक्टेविया RS दोनों को पूरे देश के लिए लिमिटेड CBU यूनिट के साथ लॉन्च किया गया था। अब इनकी ज्यादा डिमांड के कारण कंपनियां और यूनिट लाने की प्लानिंग कर रही हैं। चलिए इन कारों के बारे में जानते हैं।
फॉक्सवैगन गोल्फ GTI (Volkswagen Golf GTI)
जर्मन ऑटो कंपनी फॉक्सवैगन ने पिछले साल मई में भारत में सबसे पहले गोल्फ GTI को 53 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया था। कंपनी ने शुरू में पूरे भारत के लिए सिर्फ 150 यूनिट्स ही लाई थीं। हालांकि, इसके लवर्स की जबरदस्त डिमांड के कारण, कंपनी ने सभी CBU यूनिट्स बेच दीं। अब खबर है कि डिमांड को पूरा करने के लिए गोल्फ GTI का एक नया बैच लाया जाएगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Volkswagen Golf GTI
₹ 53 लाख
Skoda Octavia RS
₹ 49.99 लाख
Audi RS Q8
₹ 2.49 करोड़
इसके शुरुआती लॉन्च के समय, गोल्फ GTI के लिए अलॉटमेंट एक ऑनलाइन क्विज के जरिए तय किए गए थे। पार्टिसिपेंट्स को प्री-बुकिंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए 5 में से कम से कम 4 सही जवाब देने थे। फॉक्सवैगन गोल्फ GTI की सबसे खास बात इसका 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल TSI इंजन है। यह मोटर 265 bhp और 370 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है।
ट्रांसमिशन का काम 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स करता है, जिसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव लेआउट है। इस स्पोर्टी हैचबैक में फ्रंट एक्सल डिफरेंशियल लॉक भी है। 0-100 kmph की स्पीड सिर्फ 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है, और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली 250 kmph तक लिमिट कर दी गई है।
डिजाइन की बात करें तो, गोल्फ GTI में मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, LED कनेक्टिंग लाइट बार, इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो, X-शेप की LED फॉग लाइट्स, ग्रिल, फ्रंट डोर्स और टेलगेट पर GTI बैज, 18-इंच के एलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स, स्मोक्ड LED टेललाइट्स, एक रूफ स्पॉइलर और डुअल एग्जॉस्ट टिप्स का एक सेट के साथ एक स्लिम फ्रंट फेसिया है।
अंदर की तरफ, गोल्फ GTI में 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गेज क्लस्टर, सिग्नेचर टार्टन इंसर्ट वाली स्पोर्ट सीटें, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक ऑल-ब्लैक केबिन, 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और फ्रंट सीटों पर रेड कलर में स्टिच किया हुआ GTI बैज है।
स्कोडा ऑक्टेविया RS (Skoda Octavia RS)
लाइनअप में अगली कार स्कोडा ऑक्टेविया RS है जिसे पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, इस स्पोर्ट्स सेडान की सिर्फ 100 यूनिट्स CBU रूट से लाई गई थीं। कंपनी ने इसे 49.9 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था। इसकी प्री-बुकिंग शुरू होने के पहले कुछ दिनों में ही सभी यूनिट्स बिक गईं। अब, कंपनी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में ऑक्टेविया RS का एक नया बैच लाएगी।
स्कोडा ऑक्टेविया RS में RS बैज के साथ ग्लॉस-ब्लैक बटरफ्लाई ग्रिल, डुअल-पॉड मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, V-शेप के LED DRLs, शार्प बंपर कट्स, 19-इंच एयरोडायनामिक एलॉय व्हील्स, रेड-पेंटेड ब्रेक कैलिपर्स, रैपअराउंड LED टेललाइट्स, ग्लॉस-ब्लैक लिप स्पॉइलर और ब्लैक-आउट टेलगेट बैज दिए गए हैं।
अंदर की तरफ, इसमें ऑल-ब्लैक केबिन, डैशबोर्ड पर रेड एक्सेंट, सुएडिया और लेदरेट अपहोल्स्ट्री वाली स्पोर्ट सीटें, 13-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गेज, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर कैंटन ऑडियो सिस्टम, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट और भी बहुत कुछ है।
पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें वही 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 265 bhp और 370 Nm का टॉर्क देता है। यह 0-100 kmph की रफ्तार 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है, जो फॉक्सवैगन गोल्फ GTI से थोड़ी धीमी है। दूसरी मैकेनिकल खासियतों में रीकैलिब्रेटेड सस्पेंशन, रिवाइज्ड स्टीयरिंग सेटअप, अपग्रेडेड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक और दूसरी चीजें शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।