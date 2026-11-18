दिसंबर में इंडियन कार मार्केट में दो कारों की लॉन्चिंग होने वाली है। इनमें JSW Motors की एसयूवी - Combat और फॉक्सवैगन की अपनी पॉप्युलर मिडसाइज सेडान Virtus का फेसलिफ्ट शामिल है।

कार लवर्स के लिए दिसंबर का महीना बेहद खास रहने वाला है। दिसंबर में इंडियन कार मार्केट में दो दमदार गाड़ियों की लॉन्चिंग होने वाली है। इनमें JSW Motors की एसयूवी - Combat और फॉक्सवैगन की अपनी पॉप्युलर मिडसाइज सेडान Virtus का फेसलिफ्ट शामिल है। JSW Combat का डेब्यू 4 दिसंबर 2026 को होगा। वहीं, फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट को 11 दिसंबर 2026 को बाजार में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनियां इन कारों में क्या कुछ ऑफर करने वाली हैं।

JSW Combat जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपनी पहली पैसेंजर कार JSW Combat को 4 दिसंबर 2026 को शोकेस करेगी। इससे एक दिन पहले यानी 3 दिसंबर को कंपनी अपने नए ऑटोमोटिव ब्रैंड की ऑफिशियल एंट्री कराएगी। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.jswmotors.com भी लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट के जरिए ग्राहक कार के लिए अपनी दिलचस्पी दर्ज करा सकते हैं। कॉम्बैट चेरी की ग्लोबल एसयूवी Jetour T2 पर बेस्ड है। यह 5-सीटर SUV होगी और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के कंपनी के प्लांट में असेंबल की जाएगी। इसकी डिलीवरी 2027 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।

फीचर्स की बात करें, तो इसमें टेलगेट पर माउंट किया गया स्पेयर व्हील, 15.6-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड और पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री कैमरा और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे। कॉम्बैट की कीमत 35 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसका मुकाबला Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq और Jeep Meridian जैसी एसयूवी से होगा। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 18.4kWh बैटरी पैक वाला Plug-in Hybrid पावरट्रेन मिलने की संभावना है। यह करीब 90km की इलेक्ट्रिक रेंज और टोटल 1,100km तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है।

Volkswagen Virtus Facelift फॉक्सवैगन इंडिया 11 दिसंबर 2026 को अपडेटेड वर्टस लॉन्च करेगी। इस फेसलिफ्ट में Skoda Slavia के अपडेटेड मॉडल जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक्सटीरियर में नया फ्रंट बंपर, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, क्यूब-शेप फॉग लैंप हाउसिंग, अपडेटेड LED DRLs, इल्यूमिनेटेड VW लोगो, बदले हुए LED टेललैंप एलिमेंट्स और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। केबिन में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है।