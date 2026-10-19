जल्द भारत में एंट्री करेंगी ये 2 नई कार कंपनियां, लॉन्च करेंगी ये 5 धांसू SUV; जानिए डिटेल्स

भारतीय कार मार्केट में आने वाले महीनों में दो नई कंपनियां एंट्री करने वाली हैं। इनमें पहली कंपनी BYD की लग्जरी कार ब्रांड डेंजा (Denza) है। जबकि दूसरी JSW ग्रुप की JSW मोटर्स है।

भारतीय कार मार्केट में आने वाले महीनों में दो नई कंपनियां एंट्री करने वाली हैं। इनमें पहली कंपनी BYD की लग्जरी कार ब्रांड डेंजा (Denza) है। जबकि दूसरी JSW ग्रुप की JSW मोटर्स है। दोनों कंपनियां भारत में कई नई एसयूवी, इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। डेंजा की पहली गाड़ी लग्जरी एमपीवी D9 होगी। जबकि JSW मोटर्स प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी कॉम्बैट के साथ शुरुआत करेगी। इसके अलावा, दोनों कंपनियां आने वाले समय में कई और मॉडल भी पेश कर सकती हैं। आइए जानते हैं इनकी कीमत, फीचर्स और लॉन्चिंग से जुड़ी डिटेल्स।

डेंजा D9 और Z9 GT डेंजा नवंबर 2026 के मध्य में D9 लग्जरी एमपीवी के साथ भारतीय मार्केट में उतर सकती है। इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह, दूसरी लाइन में मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन वाली कैप्टन सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा, 15.6-इंच की टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक ग्लास रूफ और 14-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इसका मुकाबला MG M9 और टोयोटा वेलफायर से होगा। वहीं, डेंजा की दूसरी गाड़ी Z9 GT इलेक्ट्रिक कार होगी। इसे 2026 के आखिर तक लाया जा सकता है। इसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकती हैं, जो 1,156bhp की पावर देंगी।

JSW कॉम्बैट PHEV जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपनी पहली एसयूवी कॉम्बैट PHEV को 4 दिसंबर को पेश करेगी। यह जेटूर T2 प्लग-इन हाइब्रिड पर बेस्ड होगी। यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में असेंबल की जाएगी। इसमें बॉक्सी डिजाइन, 20-इंच के अलॉय व्हील और दमदार लुक वाला बंपर मिलेगा। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर मिल सकती हैं। इसका पावर आउटपुट 360bhp और टॉर्क 610 Nm बताया गया है। कंपनी के दावे के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक पावर पर 90 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी कुल रेंज 1,100 किलोमीटर तक हो सकती है।

JSW J5 EV और हाइब्रिड जेएसडब्ल्यू मोटर्स J5 इलेक्ट्रिक एसयूवी की भी टेस्टिंग कर रही है। इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। यह पांच सीटों वाली मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियों से हो सकता है। इंटरनेशनल मॉडल में 58.9 kWh की बैटरी मिलती है, जिसकी दावा की गई रेंज करीब 402 किलोमीटर है। इसमें 211bhp की पावर मिलती है। इसके अलावा, कंपनी J5 का हाइब्रिड मॉडल भी ला सकती है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और छोटी बैटरी मिलेगी। इसे 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।