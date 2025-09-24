Two MG and three Tata electric cars in the top 5 of the 2025 EV rankings 2025 EV रैंकिंग: टॉप-5 में सिर्फ इन 2 कंपनियों की कारें, टाटा नेक्सन पर भारी पड़ी ये EV; बन गई भारत की नंबर-1 ई-कार, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Two MG and three Tata electric cars in the top 5 of the 2025 EV rankings

2025 EV रैंकिंग: टॉप-5 में सिर्फ इन 2 कंपनियों की कारें, टाटा नेक्सन पर भारी पड़ी ये EV; बन गई भारत की नंबर-1 ई-कार

भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट 2025 में पूरी तरह टाटा मोटर्स और MG मोटर के इर्द-गिर्द सिमट गया है। इस साल की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग EV लिस्ट में सिर्फ इन दोनों कंपनियों की गाड़ियां शामिल हुईं। एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) टाटा की नेक्सन ईवी पर भारी पड़ गई।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 09:02 PM
share Share
Follow Us on
2025 EV रैंकिंग: टॉप-5 में सिर्फ इन 2 कंपनियों की कारें, टाटा नेक्सन पर भारी पड़ी ये EV; बन गई भारत की नंबर-1 ई-कार

भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट 2025 में पूरी तरह टाटा मोटर्स और MG मोटर के इर्द-गिर्द सिमट गया है। इस साल की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग EV लिस्ट में सिर्फ इन दोनों कंपनियों की गाड़ियां शामिल हुईं। इसमें एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि बाकी तीन जगहें टाटा की EVs ने लीं और पांचवां स्थान फिर MG को मिला। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:स्विफ्ट से वैगनआर तक, हमेशा के लिए सस्ती हो गईं मारुति की 16 कार; देखें कीमतें

MG विंडसर ईवी – साल की नंबर-1 EV

सितंबर 2024 में लॉन्च हुई विंडसर ईवी (Windsor EV) ने लॉन्च के महज कुछ महीनों में ही मार्केट पर कब्जा कर लिया। सालभर में इसकी 19,394 यूनिट्स बिकीं। ये 9 महीनों तक लगातार बेस्टसेलर रही। इसकी कीमत 12 लाख (Battery-as-a-Service स्कीम के तहत) है। वहीं, इसमें 52.9 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 449 किमी. की रेंज ऑफर करती है।

टॉप-5 में टाटा के तीन मॉडल्स

टाटा मोटर्स ने साबित कर दिया है कि भारतीय EV मार्केट में उसकी पकड़ सबसे मजबूत है। इसमें पंच ईवी (Punch EV) ने 17,966 यूनिट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इसमें 25 kWh और 35 kWh का बैटरी विकल्प मिलता है, जिसकी रेंज 421 किमी. तक की है।

टियागो का तीसरा स्थान

इस लिस्ट में टियागो ईवी (Tiago EV) ने 17,145 यूनिट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। ये छोटे शहरों में सबसे पॉपुलर है। अगस्त 2025 में इसने 5,250 यूनिट्स की सेल हासिल की और 11% की YoY ग्रोथ दिखाई।

नेक्सन ईवी ने हासिल किया चौथा स्थान

टाटा नेक्सन ईवी (Nexon EV) ने 13,978 यूनिट्स के साथ चौथा स्थान हासिल किया है। ये ईवी कभी मार्केट लीडर थी। हालांकि, अब विंडसर (Windsor) से पीछे है। इसमें 30kWh का बैटरी पैक और 40.5 kWh बैटरी ऑप्शन मिलता है, जिसकी मैक्स रेंज 465 किमी. तक है।

ये भी पढ़ें:स्विफ्ट से वैगनआर तक, हमेशा के लिए सस्ती हो गईं मारुति की 16 कार; देखें कीमतें

MG कॉमेट ईवी रही पांचवीं ईवी

MG कॉमेट ईवी (MG Comet EV) 10,149 यूनिट्स के साथ टॉप-5 में पहुंच गई। कॉम्पैक्ट साइज में इसकी रेंज 230 किमी. की है। ये सिटी कम्यूट और सेकंड कार के लिए बेस्ट है। इसने अगस्त 2025 में 1,113 यूनिट्स बिक्री हासिल की है, जो 18% महीने-दर-महीना की बढ़त है।

Auto News Hindi Electric Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।