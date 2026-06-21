महिंद्रा का धमाका! लॉन्च से पहले लीक हो गईं इन 2 धांसू इलेक्ट्रिक कारों की तस्वीरें; जानिए कब होंगी लॉन्च
देसी कार निर्माता महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने में जुट गई है। हाल ही में महिंद्रा की दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को स्पीति वैली में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने में जुट गई है। हाल ही में महिंद्रा की दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को स्पीति वैली में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। यह देश के सबसे खतरनाक और पथरीले रास्तों में से एक है। इन गाड़ियों के दिखने के बाद से ही मार्केट में कयासों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि कंपनी यहां इनके ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम को परख रही है। साथ ही कड़ाके की ठंड में बैटरी की परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन गाड़ियों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।
क्यों है इस टेस्टिंग की चर्चा?
एचटी ऑटो के अनुसार, दोनों गाड़ियों की बनावट महिंद्रा की BE 6 और XEV 9e से काफी मिलती-जुलती है। इसे देखकर लगता है कि कंपनी इनके नए वैरिएंट्स या अलग ड्राइवट्रेन की टेस्टिंग कर रही है। मौजूदा समय में इन दोनों एसयूवी में 59-kWh और 79-kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह क्रमशः 227.9bhp और 281.6bhp की पावर जनरेट करता है। इनका टॉर्क 380Nm है। ये दोनों ही गाड़ियां महिंद्रा के खास INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 09
₹ 22 - 27 लाख
Mahindra BE 07
₹ 25 - 30 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
Mahindra BE.05
₹ 12 - 16 लाख
Mahindra Thar E
₹ 25 लाख से शुरू
Mahindra S204
₹ 12 लाख से शुरू
महिंद्रा BE Rall-E तो नहीं?
इनमें से जो पहली गाड़ी देखी गई है वह महिंद्रा की रग्ड 'BE Rall-E' का प्रोडक्शन वर्जन लग रही है। कंपनी ने इसे पहली बार साल 2023 में एक कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया था। इसका लुक काफी हद तक BE 6 जैसा ही है। लेकिन इसमें गोल हेडलाइट्स और उसके ठीक ऊपर हॉरिजॉन्टल DRLs दिए गए हैं। इसके साइड में भारी बॉडी क्लैडिंग भी मिलती है। यह कार को काफी आक्रामक लुक देती है। मजे की बात यह है कि इसके कवर के अंदर से फ्लोरोसेंट लाइम ग्रीन कलर साफ झलक रहा था।
कब हो सकती है लॉन्च?
माना जा रहा है कि महिंद्रा अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखेगी। कंपनी इस 'BE Rall-E' को आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्च कर सकती है। लॉन्चिंग से ठीक दो महीने पहले इसकी टेस्टिंग होना इस बात का बड़ा इशारा है। उम्मीद है कि यह एसयूवी 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन्स के साथ आएगी। इसमें 4-व्हील ड्राइव सिस्टम को चलाने के लिए कंपनी नया डुअल-मोटर सेटअप दे सकती है। इससे यह ऑफ-रोडिंग में कमाल करेगी।
कौन सी है दूसरी गाड़ी?
जबकि जो दूसरी गाड़ी स्पीति में देखी गई है, वह XEV 9e पर बेस्ड है। यह गाड़ी पूरी तरह से कवर से ढकी हुई थी। हालांकि, भारी छुपाव के बावजूद इसका एसयूवी कूपे (SUV Coupe) वाला डिजाइन साफ पहचाना जा सकता था। इसकी अनोखी टेललाइट्स भी नजर आ रही थीं। अभी यह साफ नहीं है कि महिंद्रा इसमें कोई नया बैटरी पैक दे रही है या ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम ला रही है। लेकिन स्पीति घाटी के कठिन रास्तों पर इसकी टेस्टिंग को देखकर यह साफ है कि यह गाड़ी अपने फाइनल स्टेज में है। यह जल्द ही मार्केट में उतरने को तैयार है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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