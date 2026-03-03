Ola को लगा बड़ा झटका! टॉप-5 से हुई बाहर; देश के आधे से ज्यादा लोगों ने खरीदे इन 2 कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर

इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बाजार में अब पुराना भरोसा फिर से रंग ला रहा है। बता दें कि पहली बार TVS और बजाज जैसी दिग्गज कंपनियों ने मिलकर आधे से ज्यादा यानी 51 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा जमा लिया है।

इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बाजार में अब पुराना भरोसा फिर से रंग ला रहा है। दरअसल, फरवरी, 2026 के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। बता दें कि पहली बार TVS और बजाज जैसी दिग्गज कंपनियों ने मिलकर आधे से ज्यादा यानी 51 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा जमा लिया है। वहीं, कभी नंबर-1 रहने वाली ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए यह महीना किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। ओला अब टॉप-5 की लिस्ट से भी बाहर हो गई है। यानी ग्राहक अब नए स्टार्टअप्स के बजाय पुराने और भरोसेमंद ब्रांड्स की तरफ तेजी से मुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री को विस्तार से।

सबसे आगे निकली टीवीएस इस मार्केट के नए 'किंग' की बात करें तो टीवीएस मोटर कंपनी सबसे आगे निकल गई है। अपने 'iQube' और 'Orbiter' रेंज के दम पर कंपनी ने करीब 31,000 गाड़ियां बेची हैं। इस बिक्री के दम टीवीएस ने 28.3 पर्सेंट मार्केट शेयर पर कब्जा जमाया है। वहीं, बजाज ऑटो ने 25,000 से ज्यादा चेतक स्कूटर बेचकर करीब 22.7 पर्सेंट मार्केट पर अपना हक जताया है। बजाज ने कच्चे माल की सप्लाई से जुड़ी अपनी पुरानी दिक्कतों को भी अब दूर कर लिया है। आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाने की तैयारी में है।

धड़ाम से गिरी ओला स्कूटर की डिमांड दूसरी तरफ ओला इलेक्ट्रिक की हालत काफी पतली नजर आ रही है। कंपनी का मार्केट शेयर गिरकर महज 3.5 पर्सेंट रह गया है। बता दें कि पूरे महीने में ओला 4,000 यूनिट्स का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। हालांकि, ओला ने गिरती साख को बचाने के लिए कंपनी ने "हाइपर सर्विस" नाम की एक नई पहल शुरू की है। इसके जरिए कंपनी स्पेयर पार्ट्स की कमी को दूर करने और सर्विस की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही है।