Ola को लगा बड़ा झटका! टॉप-5 से हुई बाहर; देश के आधे से ज्यादा लोगों ने खरीदे इन 2 कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर

Mar 03, 2026 02:44 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बाजार में अब पुराना भरोसा फिर से रंग ला रहा है। बता दें कि पहली बार TVS और बजाज जैसी दिग्गज कंपनियों ने मिलकर आधे से ज्यादा यानी 51 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा जमा लिया है।

इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बाजार में अब पुराना भरोसा फिर से रंग ला रहा है। दरअसल, फरवरी, 2026 के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। बता दें कि पहली बार TVS और बजाज जैसी दिग्गज कंपनियों ने मिलकर आधे से ज्यादा यानी 51 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा जमा लिया है। वहीं, कभी नंबर-1 रहने वाली ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए यह महीना किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। ओला अब टॉप-5 की लिस्ट से भी बाहर हो गई है। यानी ग्राहक अब नए स्टार्टअप्स के बजाय पुराने और भरोसेमंद ब्रांड्स की तरफ तेजी से मुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री को विस्तार से।

सबसे आगे निकली टीवीएस

इस मार्केट के नए 'किंग' की बात करें तो टीवीएस मोटर कंपनी सबसे आगे निकल गई है। अपने 'iQube' और 'Orbiter' रेंज के दम पर कंपनी ने करीब 31,000 गाड़ियां बेची हैं। इस बिक्री के दम टीवीएस ने 28.3 पर्सेंट मार्केट शेयर पर कब्जा जमाया है। वहीं, बजाज ऑटो ने 25,000 से ज्यादा चेतक स्कूटर बेचकर करीब 22.7 पर्सेंट मार्केट पर अपना हक जताया है। बजाज ने कच्चे माल की सप्लाई से जुड़ी अपनी पुरानी दिक्कतों को भी अब दूर कर लिया है। आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाने की तैयारी में है।

धड़ाम से गिरी ओला स्कूटर की डिमांड

दूसरी तरफ ओला इलेक्ट्रिक की हालत काफी पतली नजर आ रही है। कंपनी का मार्केट शेयर गिरकर महज 3.5 पर्सेंट रह गया है। बता दें कि पूरे महीने में ओला 4,000 यूनिट्स का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। हालांकि, ओला ने गिरती साख को बचाने के लिए कंपनी ने "हाइपर सर्विस" नाम की एक नई पहल शुरू की है। इसके जरिए कंपनी स्पेयर पार्ट्स की कमी को दूर करने और सर्विस की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

ओवरऑल बिक्री 46% बढ़ी

अगर पूरे देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार की बात करें तो फरवरी में कुल 1.1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पिछले साल की तुलना में यह करीब 46 पर्सेंट की शानदार बढ़त है। यह दिखाती है कि अब छोटे शहरों में भी लोग पेट्रोल छोड़ इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी कंपनियों में एथर एनर्जी 20,000 यूनिट्स के साथ अपनी जगह बनाए हुए है। वहीं, हीरो मोटोकॉर्प ने भी 12,000 से ज्यादा स्कूटर बेचे हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

