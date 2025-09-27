अब पंक्चर की टेंशन खत्म! अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर से लैस हुई टीवीएस XL100; जानिए कीमत

टीवीएस ने भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर मोपेड XL100 का नया वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे XL100 हैवी ड्यूटी अलॉय (XL100 Heavy Duty Alloy) नाम दिया है।

Sat, 27 Sep 2025 05:49 PM

जैसा कि नाम से साफ है इसमें अब अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर और LED हेडलाइट दी गई है। कंपनी ने मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 59,800 रुपये रखी है। इसी के साथ XL100 की लाइनअप अब कुल पांच वैरिएंट्स तक पहुंच गई है।

पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव इंजन और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह वैरिएंट बाकी मॉडल्स जैसा ही है। इसमें वही 99.7cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 4.3bhp की पावर और 6.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इसमें आगे-पीछे दोनों ओर ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं।