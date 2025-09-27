अब पंक्चर की टेंशन खत्म! अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर से लैस हुई टीवीएस XL100; जानिए कीमत
टीवीएस ने भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर मोपेड XL100 का नया वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे XL100 हैवी ड्यूटी अलॉय (XL100 Heavy Duty Alloy) नाम दिया है।
टीवीएस ने भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर मोपेड XL100 का नया वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे XL100 हैवी ड्यूटी अलॉय (XL100 Heavy Duty Alloy) नाम दिया है। जैसा कि नाम से साफ है इसमें अब अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर और LED हेडलाइट दी गई है। कंपनी ने मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 59,800 रुपये रखी है। इसी के साथ XL100 की लाइनअप अब कुल पांच वैरिएंट्स तक पहुंच गई है।
पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव
इंजन और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह वैरिएंट बाकी मॉडल्स जैसा ही है। इसमें वही 99.7cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 4.3bhp की पावर और 6.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इसमें आगे-पीछे दोनों ओर ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hero HF 100
₹ 60,118 से शुरू
Hero HF Deluxe
₹ 59,998 - 69,268
Honda Shine 100
₹ 66,900 - 68,767
SUPER ECO T1
₹ 56,772
Toutche Electric Heileo H200
₹ 46,990 - 66,990
Fujiyama Spectra Pro
₹ 54,384 - 79,975
अलॉय व्हील्स से लैस हुई मोपेड
सबसे बड़ा अपडेट इसके व्हील्स हैं। अब तक XL100 सिर्फ स्पोक व्हील्स में ही मिलती थी। लेकिन नए अलॉय व्हील्स के साथ इसका लुक ज्यादा मॉडर्न और प्रैक्टिकल हो गया है। खासकर ट्यूबलेस टायर की वजह से पंक्चर रिपेयर करना पहले से आसान हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों के बावजूद इसका कर्ब वेट 89 किलो ही है जो बाकी वैरिएंट्स जैसा ही है। ग्राहक इस नए वैरिएंट को तीन कलर ऑप्शन रेड, ब्लू और ग्रे में खरीद सकते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।