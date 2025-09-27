tvs xl100 heavy duty alloy launched at rs 59800 अब पंक्चर की टेंशन खत्म! अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर से लैस हुई टीवीएस XL100; जानिए कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़tvs xl100 heavy duty alloy launched at rs 59800

अब पंक्चर की टेंशन खत्म! अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर से लैस हुई टीवीएस XL100; जानिए कीमत

टीवीएस ने भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर मोपेड XL100 का नया वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे XL100 हैवी ड्यूटी अलॉय (XL100 Heavy Duty Alloy) नाम दिया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 05:49 PM
अब पंक्चर की टेंशन खत्म! अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर से लैस हुई टीवीएस XL100; जानिए कीमत
टीवीएस ने भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर मोपेड XL100 का नया वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे XL100 हैवी ड्यूटी अलॉय (XL100 Heavy Duty Alloy) नाम दिया है। जैसा कि नाम से साफ है इसमें अब अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर और LED हेडलाइट दी गई है। कंपनी ने मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 59,800 रुपये रखी है। इसी के साथ XL100 की लाइनअप अब कुल पांच वैरिएंट्स तक पहुंच गई है।

पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव

इंजन और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह वैरिएंट बाकी मॉडल्स जैसा ही है। इसमें वही 99.7cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 4.3bhp की पावर और 6.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इसमें आगे-पीछे दोनों ओर ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं।

अलॉय व्हील्स से लैस हुई मोपेड

सबसे बड़ा अपडेट इसके व्हील्स हैं। अब तक XL100 सिर्फ स्पोक व्हील्स में ही मिलती थी। लेकिन नए अलॉय व्हील्स के साथ इसका लुक ज्यादा मॉडर्न और प्रैक्टिकल हो गया है। खासकर ट्यूबलेस टायर की वजह से पंक्चर रिपेयर करना पहले से आसान हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों के बावजूद इसका कर्ब वेट 89 किलो ही है जो बाकी वैरिएंट्स जैसा ही है। ग्राहक इस नए वैरिएंट को तीन कलर ऑप्शन रेड, ब्लू और ग्रे में खरीद सकते हैं।

TVS Motors Auto News Hindi

