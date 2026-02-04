Hindustan Hindi News
TVS XL 100 Prices Hiked for 2026, Check Latest Prices
TVS की सस्ती मोपेड अब हो गई महंगी, लेकिन ग्राहकों की जेब पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा; देखें नई कीमतें

TVS की सस्ती मोपेड अब हो गई महंगी, लेकिन ग्राहकों की जेब पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा; देखें नई कीमतें

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के लिए अब TVS की XL 100 मोपेड खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इस गाड़ी की कीमतों में इजाफा किया है। हालांकि, ये प्राइस हाइक काफी कम है। ग्राहकों को महज 400 रुपए ही ज्यादा खर्च करने होंगे।

Feb 04, 2026 09:01 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के लिए अब TVS की XL 100 मोपेड खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इस गाड़ी की कीमतों में इजाफा किया है। हालांकि, ये प्राइस हाइक काफी कम है। ग्राहकों को महज 400 रुपए ही ज्यादा खर्च करने होंगे। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 44,150 रुपए थी, जो अब बढ़कर 44,550 रुपए हो गई है। यानी इसमें 400 रुपए का इजाफा किया गया है। नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। चलिए इसके सभी 5 वैरिएंट की लेटेस्ट कीमतों पर नजर डालते हैं।

XL 100 के सभी वैरिएंट की कीमत में 400 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ कम्फर्ट i-टचस्टार्ट वैरिएंट की कीमत में 350 की बढ़ोतरी हुई है। कीमत में बढ़ोतरी काफी मामूली है, जैसा कि हमने स्टार सिटी प्लस और रेडियन में देखा था और इससे कस्टमर के खरीदने के फैसले पर असर पड़ने की संभावना नहीं है।

ये भी पढ़ें:₹6 लाख से बहुत कम में आ रही ये 7-सीटर कार, 17 फरवरी को होगी लॉन्च

कीमत बढ़ने के बावजूद, TVS XL 100 एक किफायती ऑप्शन के तौर पर सामने आती है जो सभी तरह की यूटिलिटी जरूरतों को पूरा कर सकती है। ब्रांड ने 2025 की शुरुआत में एक एलॉय व्हील वैरिएंट लॉन्च किया था, जिसमें ओवरऑल सुविधा को बेहतर बनाने के मकसद से कुछ अपडेट किए गए थे।

कीमत में बढ़ोतरी के अलावा, XL 100 में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। यह अभी भी उसी 99.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन से चलती है जो 4bhp और 6.5Nm पावर जनरेट करता है। छोटे ग्राहकों में ये काफी पॉपुलर मोपेड है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
