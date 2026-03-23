TVS का बड़ा एक्सपेरिमेंट! बना डाला देश की कला से प्रेरित स्कूटर, हर एडिशन की अलग कहानी
TVS ने अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS X को एक नए और अनोखे अंदाज में पेश किया है। कंपनी ने डिजाइनर (मनोविराज खोसला) के साथ मिलकर इसके 3 खास आर्ट एडिशन तैयार किए हैं, जो कर्नाटक की कला और संस्कृति से प्रेरित हैं।
टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS X को एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है। इस बार कंपनी ने इसे सिर्फ एक स्कूटर नहीं, बल्कि कला और डिजाइन के रूप में दिखाया है। कलेक्टर सोएरी (Collectors’ Soirée) नाम के खास इवेंट में TVS X के तीन यूनिक (वन-ऑफ) आर्ट एडिशन पेश किए गए, जिन्हें मशहूर डिजाइनर मनोविराज खोसला (Manoviraj Khosla) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Triumph Scrambler 400 XC
₹ 2.94 लाख
Kawasaki KX65
₹ 3.12 लाख
Kawasaki KLX 110RL
₹ 2.88 लाख
KTM 390 Enduro R
₹ 3.41 - 3.54 लाख
Kawasaki Versys X 300
₹ 3.49 लाख
3 खास कला और संस्कृति से प्रेरित
इन तीनों खास एडिशन को कर्नाटक की कला और संस्कृति से प्रेरित किया गया है। इनमें हम्पी (Hampi) की ऐतिहासिक वास्तुकला, छन्नपटना (Channapatna) की मशहूर लकड़ी की कला और मैसूर (Mysuru) की शाही विरासत की झलक देखने को मिलती है। हर स्कूटर को अलग-अलग थीम और डिजाइन के साथ तैयार किया गया है, जिससे यह सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक चलती-फिरती कला बन जाता है।
फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी
TVS X पहले से ही अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यह कंपनी के खास Xleton प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसमें मजबूत एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है। इसके साथ ही इसमें रैम-एयर कूल्ड (Ram-Air Cooled) मोटर दी गई है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी प्रदान करती है। इसका एयरोडायनामिक डिजाइन इसे और भी आकर्षक बनाता है।
डिजाइन, संस्कृति और लाइफस्टाइल
इस इवेंट का मकसद सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना नहीं था, बल्कि मोबिलिटी को डिजाइन, संस्कृति और लाइफस्टाइल से जोड़ना था। TVS इस पहल के जरिए यह दिखाना चाहती है कि भविष्य में वाहन सिर्फ सफर का जरिया नहीं होंगे, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट और आर्ट का हिस्सा भी बनेंगे।
कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे भी ऐसे कई डिजाइन-आधारित प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। TVS X का यह नया अवतार ऑटोमोबाइल और कला के अनोखे मेल का शानदार उदाहरण है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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