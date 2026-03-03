Hindustan Hindi News
विदेशी भी हुए इस कंपनी की बाइक्स के दीवाने, 28 दिन में 5.29 लाख लोगों ने खरीदा; एक्सपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड

Mar 03, 2026 12:35 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
TVS ने फरवरी 2026 में 5.29 लाख की बिक्री हासिल की है। कंपनी ने एक्सपोर्ट में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। TVS ने कुल बिक्री में 31% की बिक्री हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

देश की बड़ी दोपहिया कंपनी TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने फरवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल बिक्री 5,29,308 यूनिट्स रही, जो पिछले साल फरवरी 2025 (4,03,976 यूनिट्स) के मुकाबले 31% ज्यादा है। सिर्फ घरेलू बाजार ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी TVS ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। फरवरी 2026 में कुल दोपहिया बिक्री 5,07,862 यूनिट्स रही, जो सालाना आधार पर लगभग 30% की बढ़त है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दोपहिया सेगमेंट में 30% की ग्रोथ

सेगमेंट-वाइज प्रदर्शन की बात करें तो दोपहिया सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री 2,41,282 यूनिट्स (+25% YoY) रही। वहीं, स्कूटर की 2,19,895 यूनिट्स (+34% YoY) सेल हुई। इसके अलावा XL100 मोपेड की 46,685 यूनिट्स (+35% YoY) सेल हुई। हालांकि, महीने-दर-महीने कुछ सेगमेंट में हल्की गिरावट रही, लेकिन सालाना आधार पर ग्रोथ बेहद मजबूत है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर में 60% की छलांग

TVS का इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। फरवरी 2026 में EV की बिक्री 38,386 यूनिट्स रही, जो 60% की सालाना बढ़त है। यह दिखाता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ ग्राहकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है।

एक्सपोर्ट में ऐतिहासिक रिकॉर्ड

TVS ने फरवरी 2026 में 1,58,268 यूनिट्स का निर्यात किया, जो अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बिजनेस वॉल्यूम है। इसके कुल एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें तो वो 27% YoY था। वहीं, टू-व्हीलर का एक्सपोर्ट 1,42,391 यूनिट्स (+23%) रहा। इसके अलावा 3-व्हीलर एक्सपोर्ट 15,877 यूनिट्स (+73%) रहा, यानी TVS अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी तेजी से मजबूत हो रही है।

3-व्हीलर सेगमेंट में 77% उछाल

इसमें टोटल 3-व्हीलर की बिक्री (घरेलू + निर्यात) 21,446 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 77% ज्यादा है। इसके अलावा घरेलू 3-पहिया बिक्री में तो 91% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई।

फरवरी 2026 के आंकड़े साफ बताते हैं कि TVS की ग्रोथ सिर्फ एक सेगमेंट तक सीमित नहीं है। मजबूत घरेलू डिमांड और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती पकड़ के साथ TVS मोटर कंपनी दोपहिया और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दोनों में अपनी स्थिति और मजबूत कर रही है।

Auto News Hindi TVS Motors

