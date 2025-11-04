TVS अपने ग्राहकों को देगी बड़ा सरप्राइज; 2 या 3 नहीं, बल्कि 6 नए मॉडल ला रही; इसमें EV भी शामिल
संक्षेप: TVS मोटर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक टीजर जारी किया, जिसमें अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ग्लोबल डेब्यू की पुष्टि की गई। यह एक नेकेड मोटरसाइकिल और शायद एक स्ट्रीट-फाइटर भी होगी। साथ ही, एक और मॉडल होगा जिसे स्टंट एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया है।
TVS मोटर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक टीजर जारी किया, जिसमें अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ग्लोबल डेब्यू की पुष्टि की गई। यह एक नेकेड मोटरसाइकिल और शायद एक स्ट्रीट-फाइटर भी होगी। साथ ही, एक और मॉडल होगा जिसे स्टंट एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया है। पहले टीजर में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन EICMA 2025 में इसके वर्ल्ड प्रीमियर से पहले कुछ डिटेल्स का पता लगाया है। होसुर स्थित यह मैन्युफैक्चरर हॉल 18 में स्टॉल I58 पर अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेगा और लेटेस्ट प्रेस रिलीज से पुष्टि होती है कि '6 नए मोबिलिटी सॉल्यूशंस' पेश किए जाएंगे। बता दें कि EICMA 2025 की शुरुआत 6 नवंबर से होगी।
इटली के मिलान में होने वाले इस मोटरिंग शो में हीरो मोटोकॉर्प की विडा VXZ, एक इलेक्ट्रिक नेकेड मोटरसाइकिल का भी डेब्यू होगा। यह साफ तौर पर दिखाता है कि घरेलू ब्रांड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट की क्षमता का फायदा उठाना चाहते हैं। TVS ने यह नहीं बताया है कि ये 6 नए शोकेस क्या हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्टन के 4 अपकमिंग मॉडल TVS-ब्रांडेड नेकेड जीरो-एमिशन मोटरसाइकिलों के साथ इस प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। पहला टीजर C-शेप की ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, बॉडी पर कंट्रास्ट ऑरेंज एक्सेंट, और ऑरेंज कलर के एलॉय व्हील्स की ओर इशारा करता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
TVS XL100
₹ 43,900 - 59,800
TVS Zest 110
₹ 70,600 - 75,500
TVS NTORQ 125
₹ 87,042 - 1.07 लाख
TVS Jupiter 125
₹ 75,600 - 86,400
रेड कलर के स्प्रिंग्स और डिस्क ब्रेक सेटअप के साथ रियर मोनोशॉक सस्पेंशन भी देख सकते हैं। TVS ने "नेकेड मोटरसाइकिल अवतार में रॉ इलेक्ट्रिक पावर का एक्सपीरियंस करें" का विज्ञापन किया है, जो इसके इको-फ्रेंडली प्रोपल्शन की पुष्टि करता है। उम्मीद कर सकते हैं कि यह TFT इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एड्स जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और फ्लैगशिप अपाचे मोटरसाइकिलों से लिए गए अन्य फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी।
मौजूदा TVS अपाचे मोटरसाइकिलों की तुलना में एक बेहतर डिजाइन फिलॉसफी की उम्मीद कर रहे हैं। जहां तक नॉर्टन की बात है, यह मशहूर ब्रिटिश ब्रांड दुनियाभर में चार मोटरसाइकिलों के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह 2026 की पहली छमाही में भारत में आएगी। नॉर्टन की लंबे समय से वापसी के केंद्र में बिल्कुल नई V4 सुपरबाइक है जिसे ब्रांड के हेलो प्रोडक्ट के रूप में पेश किया जाएगा। इसे दो अलग-अलग वैरिएंट में बेचा जाएगा। इसमें - एक हाई-परफॉर्मेंस फ्लैगशिप जो टॉप-टियर हार्डवेयर से लैस होगा और एक अपेक्षाकृत कम पावर वाला वर्जन। हर मोटरसाइकिल यूके में नॉर्टन के सोलीहल प्लांट में हैंड-बिल्ट होगी और कई जरूरी कंपोनेंट्स भारत से सोर्स किए जाने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।