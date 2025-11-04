TVS अपने ग्राहकों को देगी बड़ा सरप्राइज; 2 या 3 नहीं, बल्कि 6 नए मॉडल ला रही; इसमें EV भी शामिल

संक्षेप: TVS मोटर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक टीजर जारी किया, जिसमें अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ग्लोबल डेब्यू की पुष्टि की गई। यह एक नेकेड मोटरसाइकिल और शायद एक स्ट्रीट-फाइटर भी होगी। साथ ही, एक और मॉडल होगा जिसे स्टंट एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया है।

Tue, 4 Nov 2025 08:52 AM

TVS मोटर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक टीजर जारी किया, जिसमें अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ग्लोबल डेब्यू की पुष्टि की गई। यह एक नेकेड मोटरसाइकिल और शायद एक स्ट्रीट-फाइटर भी होगी। साथ ही, एक और मॉडल होगा जिसे स्टंट एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया है। पहले टीजर में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन EICMA 2025 में इसके वर्ल्ड प्रीमियर से पहले कुछ डिटेल्स का पता लगाया है। होसुर स्थित यह मैन्युफैक्चरर हॉल 18 में स्टॉल I58 पर अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेगा और लेटेस्ट प्रेस रिलीज से पुष्टि होती है कि '6 नए मोबिलिटी सॉल्यूशंस' पेश किए जाएंगे। बता दें कि EICMA 2025 की शुरुआत 6 नवंबर से होगी।

इटली के मिलान में होने वाले इस मोटरिंग शो में हीरो मोटोकॉर्प की विडा VXZ, एक इलेक्ट्रिक नेकेड मोटरसाइकिल का भी डेब्यू होगा। यह साफ तौर पर दिखाता है कि घरेलू ब्रांड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट की क्षमता का फायदा उठाना चाहते हैं। TVS ने यह नहीं बताया है कि ये 6 नए शोकेस क्या हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्टन के 4 अपकमिंग मॉडल TVS-ब्रांडेड नेकेड जीरो-एमिशन मोटरसाइकिलों के साथ इस प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। पहला टीजर C-शेप की ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, बॉडी पर कंट्रास्ट ऑरेंज एक्सेंट, और ऑरेंज कलर के एलॉय व्हील्स की ओर इशारा करता है।

रेड कलर के स्प्रिंग्स और डिस्क ब्रेक सेटअप के साथ रियर मोनोशॉक सस्पेंशन भी देख सकते हैं। TVS ने "नेकेड मोटरसाइकिल अवतार में रॉ इलेक्ट्रिक पावर का एक्सपीरियंस करें" का विज्ञापन किया है, जो इसके इको-फ्रेंडली प्रोपल्शन की पुष्टि करता है। उम्मीद कर सकते हैं कि यह TFT इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एड्स जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और फ्लैगशिप अपाचे मोटरसाइकिलों से लिए गए अन्य फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी।