TVS अपने ग्राहकों को देगी बड़ा सरप्राइज; 2 या 3 नहीं, बल्कि 6 नए मॉडल ला रही; इसमें EV भी शामिल

TVS अपने ग्राहकों को देगी बड़ा सरप्राइज; 2 या 3 नहीं, बल्कि 6 नए मॉडल ला रही; इसमें EV भी शामिल

संक्षेप: TVS मोटर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक टीजर जारी किया, जिसमें अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ग्लोबल डेब्यू की पुष्टि की गई। यह एक नेकेड मोटरसाइकिल और शायद एक स्ट्रीट-फाइटर भी होगी। साथ ही, एक और मॉडल होगा जिसे स्टंट एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया है।

Tue, 4 Nov 2025 08:52 AM
TVS मोटर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक टीजर जारी किया, जिसमें अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ग्लोबल डेब्यू की पुष्टि की गई। यह एक नेकेड मोटरसाइकिल और शायद एक स्ट्रीट-फाइटर भी होगी। साथ ही, एक और मॉडल होगा जिसे स्टंट एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया है। पहले टीजर में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन EICMA 2025 में इसके वर्ल्ड प्रीमियर से पहले कुछ डिटेल्स का पता लगाया है। होसुर स्थित यह मैन्युफैक्चरर हॉल 18 में स्टॉल I58 पर अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेगा और लेटेस्ट प्रेस रिलीज से पुष्टि होती है कि '6 नए मोबिलिटी सॉल्यूशंस' पेश किए जाएंगे। बता दें कि EICMA 2025 की शुरुआत 6 नवंबर से होगी।

ये भी पढ़ें:भारतीय बाजार में आ रहे ये नए 5 ई-स्कूटर; यामाहा और सुजुकी के मॉडल भी शामिल

रेड कलर के स्प्रिंग्स और डिस्क ब्रेक सेटअप के साथ रियर मोनोशॉक सस्पेंशन भी देख सकते हैं। TVS ने "नेकेड मोटरसाइकिल अवतार में रॉ इलेक्ट्रिक पावर का एक्सपीरियंस करें" का विज्ञापन किया है, जो इसके इको-फ्रेंडली प्रोपल्शन की पुष्टि करता है। उम्मीद कर सकते हैं कि यह TFT इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एड्स जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और फ्लैगशिप अपाचे मोटरसाइकिलों से लिए गए अन्य फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी।

ये भी पढ़ें:2 दिन बाद आ रही हीरो की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाकिल, टीजर आ गया सामने

मौजूदा TVS अपाचे मोटरसाइकिलों की तुलना में एक बेहतर डिजाइन फिलॉसफी की उम्मीद कर रहे हैं। जहां तक नॉर्टन की बात है, यह मशहूर ब्रिटिश ब्रांड दुनियाभर में चार मोटरसाइकिलों के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह 2026 की पहली छमाही में भारत में आएगी। नॉर्टन की लंबे समय से वापसी के केंद्र में बिल्कुल नई V4 सुपरबाइक है जिसे ब्रांड के हेलो प्रोडक्ट के रूप में पेश किया जाएगा। इसे दो अलग-अलग वैरिएंट में बेचा जाएगा। इसमें - एक हाई-परफॉर्मेंस फ्लैगशिप जो टॉप-टियर हार्डवेयर से लैस होगा और एक अपेक्षाकृत कम पावर वाला वर्जन। हर मोटरसाइकिल यूके में नॉर्टन के सोलीहल प्लांट में हैंड-बिल्ट होगी और कई जरूरी कंपोनेंट्स भारत से सोर्स किए जाने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
