पिछले हफ्ते टीवीएस से लेकर केटीएम ने लॉन्च किए कई धांसू मॉडल, जान लीजिए खासियत
पिछले हफ्ते टू-व्हीलर सेगमेंट में कई दिलचस्प अपडेट्स देखने को मिले। भले ही नए लॉन्च कम रहे लेकिन टीवीएस, केटीएम, इंडियन मोटरसाइकिल्स और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों ने अपने-अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए।
टीवीएस
टीवीएस ने इस हफ्ते अपना नया ई-स्कूटर ऑर्बिटर उतारा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 99,900 रुपये रखी गई है। कंपनी का दावा है कि ये एक बार चार्ज पर 158 किमी तक चलेगा। खास बात ये है कि इसमें क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग जैसी खूबियां भी मिलेंगी। इसके साथ ही टीवीएस ने अपनी रेडर बाइक को भी मजेदार बनाने के लिए डेडपूल और वूल्वरिन वाले सुपरहीरो एडिशन लॉन्च किए हैं।
इंडियन मोटरसाइकिल
अगर प्रीमियम बाइक्स के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इंडियन मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी 2025 स्काउट सीरीज लॉन्च कर दी है। कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू होती है और इसमें कई नए मॉडल्स शामिल हैं जिनमें क्लासिक और बॉबर स्टाइल भी मौजूद है।
रॉयल एनफील्ड
रॉयल एनफील्ड के चाहने वालों के लिए भी अपडेट आया है। कंपनी ने अपनी गुरिल्ला 450 में नया शैडो ऐश कलर पेश किया है। मैट ऑलिव ग्रीन टैंक और ब्लैक डिटेल्स वाली ये बाइक अब और भी ज्यादा मस्कुलर और रॉयल दिखती है।
केटीएम
केटीएम ने इस बार एंट्री-लेवल सेगमेंट में बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने 160 ड्यूक लॉन्च कर दी है जो अब 125 ड्यूक की जगह लेगी। सीधे-सीधे ये बाइक यामाहा MT-15 को टक्कर देगी।
