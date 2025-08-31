tvs to ktm many amazing models were launched last week पिछले हफ्ते टीवीएस से लेकर केटीएम ने लॉन्च किए कई धांसू मॉडल, जान लीजिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
पिछले हफ्ते टीवीएस से लेकर केटीएम ने लॉन्च किए कई धांसू मॉडल, जान लीजिए खासियत

पिछले हफ्ते टू-व्हीलर सेगमेंट में कई दिलचस्प अपडेट्स देखने को मिले। भले ही नए लॉन्च कम रहे लेकिन टीवीएस, केटीएम, इंडियन मोटरसाइकिल्स और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों ने अपने-अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 11:04 AM
पिछले हफ्ते टू-व्हीलर सेगमेंट में कई दिलचस्प अपडेट्स देखने को मिले। भले ही नए लॉन्च कम रहे लेकिन टीवीएस, केटीएम, इंडियन मोटरसाइकिल्स और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों ने अपने-अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। टीवीएस ने जहां नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया और Marvel थीम पर खास एडिशन भी पेश किए। जबकि इंडियन मोटरसाइकिल्स ने भारत में अपनी नई प्रीमियम Scout रेंज उतारी तो रॉयल एनफील्ड ने गुरिल्ला 450 के लिए नया कलर ऑप्शन दिया। इसके साथ ही KTM ने 160 Duke को भारतीय बाजार में उतारकर एंट्री-लेवल सेगमेंट में हलचल मचा दी।

टीवीएस

टीवीएस ने इस हफ्ते अपना नया ई-स्कूटर ऑर्बिटर उतारा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 99,900 रुपये रखी गई है। कंपनी का दावा है कि ये एक बार चार्ज पर 158 किमी तक चलेगा। खास बात ये है कि इसमें क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग जैसी खूबियां भी मिलेंगी। इसके साथ ही टीवीएस ने अपनी रेडर बाइक को भी मजेदार बनाने के लिए डेडपूल और वूल्वरिन वाले सुपरहीरो एडिशन लॉन्च किए हैं।

इंडियन मोटरसाइकिल

अगर प्रीमियम बाइक्स के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इंडियन मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी 2025 स्काउट सीरीज लॉन्च कर दी है। कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू होती है और इसमें कई नए मॉडल्स शामिल हैं जिनमें क्लासिक और बॉबर स्टाइल भी मौजूद है।

रॉयल एनफील्ड

रॉयल एनफील्ड के चाहने वालों के लिए भी अपडेट आया है। कंपनी ने अपनी गुरिल्ला 450 में नया शैडो ऐश कलर पेश किया है। मैट ऑलिव ग्रीन टैंक और ब्लैक डिटेल्स वाली ये बाइक अब और भी ज्यादा मस्कुलर और रॉयल दिखती है।

केटीएम

केटीएम ने इस बार एंट्री-लेवल सेगमेंट में बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने 160 ड्यूक लॉन्च कर दी है जो अब 125 ड्यूक की जगह लेगी। सीधे-सीधे ये बाइक यामाहा MT-15 को टक्कर देगी।

