टीवीएस मोटर ने अपनी पॉपुलर कम्यूटर बाइक टीवीएस स्टार सिटी प्लस (TVS Star City Plus) को भारतीय मार्केट से बंद कर दिया है। इस बाइक को कंपनी ने साल 2014 में पहली बार लॉन्च किया था।

टीवीएस मोटर ने अपनी पॉपुलर कम्यूटर बाइक टीवीएस स्टार सिटी प्लस (TVS Star City Plus) को भारतीय मार्केट से बंद कर दिया है। इस बाइक को कंपनी ने साल 2014 में पहली बार लॉन्च किया था। करीब 12 साल तक मार्केट में रहने के बाद अब कंपनी ने इसे अपनी लाइनअप से हटा दिया है। टीवीएस के 110cc सेगमेंट में यह बाइक रेडियन और स्पोर्ट के साथ बेची जाती थी। हालांकि, कंपनी ने रेडियन और स्पोर्ट की बिक्री जारी रखने का फैसला लिया है। स्टार सिटी प्लस को बंद करने की सबसे बड़ी वजह इसकी लगातार गिरती बिक्री मानी जा रही है।

कुछ ऐसी रही इस साल की बिक्री साल 2026 में इस बाइक की बिक्री का हाल बेहद खराब रहा। बता दें कि जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच इसकी कुल सिर्फ 49 यूनिट ही बिकीं। महीने के हिसाब से देखें तो जनवरी में 40, फरवरी में 3, मार्च में 5 और अप्रैल में सिर्फ 1 बाइक बिकी। इसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। ऐसे में कंपनी के लिए स्टार सिटी प्लस को मार्केट में बनाए रखना मुश्किल हो गया था। हालांकि, कंपनी ने इसे बंद करने की वजह को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

ऐसी है बाइक की डिजाइन स्टार सिटी प्लस को खास तौर पर रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसमें सिंपल और आकर्षक डिजाइन के साथ अच्छे ग्राफिक्स दिए गए थे। बाइक में आरामदायक सीट और एलईडी हेडलैंप मिलता था। इसके अलावा, इसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया था। इससे राइडर को जरूरी जानकारी मिल जाती थी। बाइक में यूएसबी चार्जर भी मिलता था, जिसकी मदद से सफर के दौरान मोबाइल फोन चार्ज किया जा सकता था।

ऐसा है बाइक का पावरट्रेन फीचर्स के मामले में भी इस बाइक में कई काम की चीजें मिलती थीं। इसमें पीछे की तरफ 5-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड वाला शॉक एब्जॉर्बर दिया गया था। इंजन की बात करें तो इसमें 109.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता था। यह इंजन 7,350rpm पर 8.2bhp की पावर और 4,500rpm पर 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इसके साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया था। माइलेज की बात करें तो इसका कोई ताजा आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है।