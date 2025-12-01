Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़tvs sold around 5 lakh two-wheelers in november 2025
शानदार! बीते महीने इस कंपनी के टू-व्हीलर को करीब 500000 लोगों ने खरीदा, 27% बढ़ गई बिक्री

शानदार! बीते महीने इस कंपनी के टू-व्हीलर को करीब 500000 लोगों ने खरीदा, 27% बढ़ गई बिक्री

संक्षेप:

टीवीएस के टू-व्हीलर को बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में शानदार ग्रोथ मिली। इस दौरान टीवीएस के टू-व्हीलर की बिक्री 4,97,841 यूनिट्स रही। जो पिछले साल के मुकाबले 27 पर्सेंट ज्यादा है।

Mon, 1 Dec 2025 02:18 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टीवीएस के टू-व्हीलर को बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में शानदार ग्रोथ मिली। इस दौरान टीवीएस के टू-व्हीलर की बिक्री 4,97,841 यूनिट्स रही। जो पिछले साल के मुकाबले 27 पर्सेंट ज्यादा है। घरेलू मार्केट में भी मजबूती रही जहां बिक्री 20 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ 3,05,323 से बढ़कर 3,65,608 यूनिट्स तक पहुंच गई। बता दें कि इस दौरान मोटरसाइकिल की बिक्री 34 पर्सेंट ग्रोथ के साथ 2,42,222 यूनिट्स हो गई। जबकि स्कूटर की बिक्री 27 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ 2,10,222 यूनिट्स तक पहुंच गई।

इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बिक्री बढ़ी

इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी टीवीएस ने कमाल किया। ईवी की बिक्री पिछले साल की तुलना में 46 पर्सेंट बढ़कर 38,307 यूनिट्स तक पहुंच गई। कंपनी के ग्लोबल कारोबार ने भी नए रिकॉर्ड बनाए। बता दें कि विदेशी मार्केट में कुल 1,48,315 यूनिट्स बिकीं जिसमें टू-व्हीलर 1,32,233 यूनिट्स तक पहुंचा। सबसे ज्यादा ग्रोथ थ्री-व्हीलर में देखने को मिली। टीवीएस थ्री-व्हीलर की बिक्री 147 पर्सेंट की तेजी के साथ 8,777 से बढ़कर 21,667 यूनिट्स हो गई।

लगातार बढ़ रही टीवीएस की ताकत

टीवीएस की ताकत सिर्फ बिक्री तक ही सीमित नहीं है। कंपनी न केवल भारत में बल्कि दुनिया के 80 देशों में अपने वाहन बेचती है और ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव देने पर जोर देती है। इंडोनेशिया और भारत में चार हाईटेक फैक्ट्रियां हैं। यह कंपनी एकमात्र ऐसी टू-व्हीलर निर्माता है जिसे प्रतिष्ठित Deming Prize मिल चुका है। टीवीएस की बाइक और स्कूटर लगातार J.D.Power के सर्वे में भी टॉप पर रहे हैं जो इसकी भरोसेमंद और मजबूत पकड़ को दिखाता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
