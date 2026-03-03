इलेक्ट्रिक स्कूटर का मतलब बजाज, एथर या हीरो नहीं! बल्कि लोग इसे बना रहे नंबर-1; ओला तो आसपास भी नहीं

फरवरी 2026 खत्म हो चुका है। ये साल का सबसे छोटा महीना था। हालांकि, इस 28 दिन के महीने में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड जमकर रही। वहीं, एक बार फिर इस सेगमेंट में कई कंपनियों के लिए बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दरअसल, फरवरी में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिलीवरी 111,680 यूनिट्स पर पहुंच गई।

फरवरी 2026 खत्म हो चुका है। ये साल का सबसे छोटा महीना था। हालांकि, इस 28 दिन के महीने में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड जमकर रही। वहीं, एक बार फिर इस सेगमेंट में कई कंपनियों के लिए बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दरअसल, फरवरी में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिलीवरी 111,680 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 46% ज्यादा है। ये फरवरी 2025 में 76,720 यूनिट्स की थी। यह अक्टूबर 2025 (145,006 e-2Ws) के बाद मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में दूसरी सबसे ज्यादा मंथली सेल्स है और इससे FY2026 की कुल 11 महीने की सेल्स 1.20 मिलियन यूनिट्स (12,09,542 यूनिट्स, 19% YoY ज्यादा) हो गई है, जो पूरे FY2025 के रिकॉर्ड रिटेल (1.15 मिलियन (11,50,767) यूनिट्स) को पार कर गई है।

अगर यह सेगमेंट मार्च 2026 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में 140,000 से ज्यादा सेल्स रजिस्टर करता है, तो यह इंडिया e-2W Inc को रिकॉर्ड 1.35 मिलियन यूनिट्स के लिए भी ट्रैक पर रखता है। हालांकि, यह पक्का है कि TVS मोटर कंपनी FY2026 में 300,000 से ज्यादा यूनिट्स की रिकॉर्ड सेल्स के साथ नंबर 1 e-2W OEM होगी। फरवरी में भी टीवीएस देश की नंबर-1 टू-व्हीलर कंपनी रही। अभी उसके पोर्टफोलियो में आईक्यूब और ऑर्बिटर शामिल है। चलिए एक बार टॉप-10 कंपनियों की सेल्स देखते हैं।

टॉप-10 टू-व्हीलर्स कंपनी सेल्स फरवरी 2026 नं कंपनी फरवरी 2026 फरवरी 2025 चेंज % YoY 1 TVS मोटर कंपनी 31,600 18,955 67% 2 बजाज ऑटो 25,323 21,571 17% 3 एथर एनर्जी 20,581 11,978 72% 4 हीरो मोटोकॉर्प (विडा) 12,512 2,696 364% 5 ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 4,725 3,730 27% 6 ओला इलेक्ट्रिक 3,968 8,675 -54% 7 बगॉस ऑटो 2,411 1,219 98% 8 रिवर 2,251 613 267% 9 सिंपल एनर्जी 764 225 240% 10 रिवोल्ट मोटर्स 651 761 -14% डेटा: वाहन, 1 मार्च 2026 (7am)

TVS मोटर कंपनी ने पिछले महीने 31,600 यूनिट्स रिटेल करके अपना मार्केट दबदबा बनाए रखा, जो YoY से 67% ज्यादा है (फरवरी 2025: 18,955 यूनिट्स)। इससे आईक्यूब और ऑर्बिटर ई-स्कूटर बनाने वाली कंपनी को फरवरी 2026 में 28% मार्केट शेयर मिलता है और इस फाइनेंशियल ईयर में उसकी कुल 11 महीने की सेल्स 290,746 यूनिट्स हो जाती है। उम्मीद है कि TVS, जिसने FY2025 में 237,928 आअक्यूब बेचे थे और ओला इलेक्ट्रिक के बाद नंबर 2 पर थी। FY2026 को 325,000 यूनिट्स की रिकॉर्ड सेल्स के साथ खत्म करेगी।

फरवरी की सेल्स TVS की दूसरी सबसे ज्यादा मंथली रिटेल सेल्स हैं और यह पांचवीं बार है जब कंपनी ने 6 साल पहले e-2W बिजनेस में आने के बाद से हर महीने 30,000 यूनिट्स को पार किया है। बाकी 4 महीने जनवरी 2026 (34,741 यूनिट्स), मार्च 2025 (30,772 यूनिट्स), नवंबर 2025 (30,584 यूनिट्स) और अक्टूबर 2024 (30,240 यूनिट्स) हैं। अपने ई-स्कूटर की डिमांड को देखते हुए, TVS अपनी e-2W मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। यह अभी हर महीने लगभग 30,000 आईक्यूब बनाती है, जबकि ऑर्बिटर का प्रोडक्शन हर महीने 10,000 यूनिट के करीब है।