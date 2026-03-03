Hindustan Hindi News
इलेक्ट्रिक स्कूटर का मतलब बजाज, एथर या हीरो नहीं! बल्कि लोग इसे बना रहे नंबर-1; ओला तो आसपास भी नहीं

Mar 03, 2026 10:05 am ISTNarendra Jijhontiya
फरवरी 2026 खत्म हो चुका है। ये साल का सबसे छोटा महीना था। हालांकि, इस 28 दिन के महीने में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड जमकर रही। वहीं, एक बार फिर इस सेगमेंट में कई कंपनियों के लिए बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दरअसल, फरवरी में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिलीवरी 111,680 यूनिट्स पर पहुंच गई।

फरवरी 2026 खत्म हो चुका है। ये साल का सबसे छोटा महीना था। हालांकि, इस 28 दिन के महीने में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड जमकर रही। वहीं, एक बार फिर इस सेगमेंट में कई कंपनियों के लिए बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दरअसल, फरवरी में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिलीवरी 111,680 यूनिट्स पर पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 46% ज्यादा है। ये फरवरी 2025 में 76,720 यूनिट्स की थी। यह अक्टूबर 2025 (145,006 e-2Ws) के बाद मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में दूसरी सबसे ज्यादा मंथली सेल्स है और इससे FY2026 की कुल 11 महीने की सेल्स 1.20 मिलियन यूनिट्स (12,09,542 यूनिट्स, 19% YoY ज्यादा) हो गई है, जो पूरे FY2025 के रिकॉर्ड रिटेल (1.15 मिलियन (11,50,767) यूनिट्स) को पार कर गई है।

अगर यह सेगमेंट मार्च 2026 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में 140,000 से ज्यादा सेल्स रजिस्टर करता है, तो यह इंडिया e-2W Inc को रिकॉर्ड 1.35 मिलियन यूनिट्स के लिए भी ट्रैक पर रखता है। हालांकि, यह पक्का है कि TVS मोटर कंपनी FY2026 में 300,000 से ज्यादा यूनिट्स की रिकॉर्ड सेल्स के साथ नंबर 1 e-2W OEM होगी। फरवरी में भी टीवीएस देश की नंबर-1 टू-व्हीलर कंपनी रही। अभी उसके पोर्टफोलियो में आईक्यूब और ऑर्बिटर शामिल है। चलिए एक बार टॉप-10 कंपनियों की सेल्स देखते हैं।

टॉप-10 टू-व्हीलर्स कंपनी सेल्स फरवरी 2026
नंकंपनीफरवरी 2026फरवरी 2025चेंज % YoY
1TVS मोटर कंपनी31,60018,95567%
2बजाज ऑटो25,32321,57117%
3एथर एनर्जी20,58111,97872%
4हीरो मोटोकॉर्प (विडा)12,5122,696364%
5ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी4,7253,73027%
6ओला इलेक्ट्रिक3,9688,675-54%
7बगॉस ऑटो2,4111,21998%
8रिवर2,251613267%
9सिंपल एनर्जी764225240%
10रिवोल्ट मोटर्स651761-14%
डेटा: वाहन, 1 मार्च 2026 (7am)
TVS मोटर कंपनी ने पिछले महीने 31,600 यूनिट्स रिटेल करके अपना मार्केट दबदबा बनाए रखा, जो YoY से 67% ज्यादा है (फरवरी 2025: 18,955 यूनिट्स)। इससे आईक्यूब और ऑर्बिटर ई-स्कूटर बनाने वाली कंपनी को फरवरी 2026 में 28% मार्केट शेयर मिलता है और इस फाइनेंशियल ईयर में उसकी कुल 11 महीने की सेल्स 290,746 यूनिट्स हो जाती है। उम्मीद है कि TVS, जिसने FY2025 में 237,928 आअक्यूब बेचे थे और ओला इलेक्ट्रिक के बाद नंबर 2 पर थी। FY2026 को 325,000 यूनिट्स की रिकॉर्ड सेल्स के साथ खत्म करेगी।

फरवरी की सेल्स TVS की दूसरी सबसे ज्यादा मंथली रिटेल सेल्स हैं और यह पांचवीं बार है जब कंपनी ने 6 साल पहले e-2W बिजनेस में आने के बाद से हर महीने 30,000 यूनिट्स को पार किया है। बाकी 4 महीने जनवरी 2026 (34,741 यूनिट्स), मार्च 2025 (30,772 यूनिट्स), नवंबर 2025 (30,584 यूनिट्स) और अक्टूबर 2024 (30,240 यूनिट्स) हैं। अपने ई-स्कूटर की डिमांड को देखते हुए, TVS अपनी e-2W मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। यह अभी हर महीने लगभग 30,000 आईक्यूब बनाती है, जबकि ऑर्बिटर का प्रोडक्शन हर महीने 10,000 यूनिट के करीब है।

कंपनी के Q3 FY2026 के रिजल्ट के बाद, CEO और डायरेक्टर के एन राधाकृष्णन ने कहा कि फ्लैगशिप आईक्यूब और नए ऑर्बिटर, जो अलग-अलग कस्टमर सेगमेंट को ध्यान में रखते हैं, दोनों की डिमांड अच्छी रही है। ऑर्बिटर पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा, "असल इस्तेमाल के ट्रेंड बताना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिन मार्केट में हमने इसे लॉन्च किया है, वहां डिमांड बहुत अच्छी है। अच्छी खबर यह है कि आईक्यूब भी बढ़ रहा है और ऑर्बिटर भी बढ़ रहा है।" जनवरी और फरवरी के अच्छे नंबर यही दिखाते हैं। और मार्च की शुरुआत पहले दिन 427 ई-स्कूटर की बिक्री से हुई।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

