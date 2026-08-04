OLA की पहुंच से बाहर हुई ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी, 2 साल पुराना रिकॉर्ड 7 महीने में ही तोड़ दिया
नए रिटेल सेल्स आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच 307,288 ई-स्कूटर डिलीवर किए हैं। बता दें कि टीवीएस अप्रैल 2025 में भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर OEM बनी और CY2025 में 315,082 यूनिट्स बेचीं, उसने CY2026 के शुरुआती 7 महीनों में ही उस रिकॉर्ड टोटल का 97% हासिल कर लिया है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब TVS मोटर कंपनी का एक तरफा दबदबा देखने को मिल रहा है। दरअसल, पिछले 2 साल से भी ज्यादा लंबे समय से टीवीएस ने बिक्री की जो रफ्तार पकड़ी है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कंपनी को मिलने वाली इस शानदार ग्रोथ का क्रेडिट उसकी आईक्यूब और नए ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर को जाता है। आईक्यूब हर महीने एक नया सेल्स रिकॉर्ड बना रहा है। साथ ही, सेगमेंट में अपने कॉम्पटीटर्स से काफी आगे भाग रहा है। कंपनी की शानदार सेल्स का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2026 के पहले 7 महीन के दौरान उसने 3 लाख से ज्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया।
नए रिटेल सेल्स आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने 1 जनवरी से 31 जुलाई 2026 के बीच 307,288 ई-स्कूटर डिलीवर किए हैं। बता दें कि टीवीएस अप्रैल 2025 में भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर OEM बनी और CY2025 में 315,082 यूनिट्स बेचीं, उसने CY2026 के शुरुआती 7 महीनों में ही उस रिकॉर्ड टोटल का 97% हासिल कर लिया है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ, TVS एक साल में 300,000 सेल्स का माइलस्टोन हासिल करने वाली सबसे तेज कंपनी बन गई है। CY2024 में उस समय की मार्केट लीडर ओला इलेक्ट्रिक को 300,000 सेल्स तक पहुंचने में 8 महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगा था।
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₹ 1.5 लाख से शुरू
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₹ 1.17 - 1.8 लाख
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|TVS इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स 2026 में 3 लाख यूनिट के पार
|महीन
|यूनिट
|MoM % चेंज
|e2W सेल्स इंडिया
|TVS शेयर
|जनवरी
|36,137
|35%
|1,29,267
|27.95%
|फरवरी
|33,498
|-7%
|1,18,422
|28.28%
|मार्च
|51,632
|54%
|1,99,411
|25.89%
|अप्रैल
|40,119
|-22%
|1,57,684
|25.44%
|मई
|43,019
|7%
|1,72,668
|24.91%
|जून
|47,418
|10%
|1,94,951
|24.32%
|जुलाई
|55,465
|17%
|2,04,201
|27.16%
|टोटल
|3,07,288
|-
|11,76,604
|26.11%
|डाटा: वाहन, 2 अगस्त, 2026
महज 7 महीने में कंपनी ने 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। इस तरह उसका मंथली औसत करीब 43,898 यूनिट का रहा। वहीं, 2 महीनों में 50,000 से अधिक बिक्री देखी गई। जिसमें मार्च की 51,632 यूनिट और जुलाई की 55,465 यूनिट शामिल हैं। कंपनी की सेल्स के आंकड़े से ये साफ है कि फेस्टिव सीजन के दौरान इसे जमकर फायदा मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक, कंपनी अगस्त से दिसंबर के बीच 220,000 से 240,000 यूनिट की बिक्री कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि टीवीएस एक कैलेंडर ईयर में आधा मिलियन रिटेल सेल्स का माइलस्टोन पार करने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन जाएगी।
TVS आईक्यूब के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
आईक्यूब के मेन फीचर्स में DRLs के साथ स्मार्ट LED हेडलैंप, पीछे बैठने वाले के लिए बैकरेस्ट, एक टचस्क्रीन डिस्प्ले, और सीट के नीचे 32-लीटर का बड़ा स्टोरेज दिया है। आईक्यूब कई बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें 2.2 kWh, 3.1 kWh, 3.5 kWh, और 5.5 kWh के पैक शामिल हैं। इसे तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें iQube, iQube S, और iQube ST शामिल हैं। इसके साथ 3 साल या 50,000 km की वारंटी भी मिलती है। इसका बेस वैरिएंट 94Km की दावा की गई रेंज देता है, जबकि टॉप-स्पेक ST वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 212Km तक की रेंज देता है।
इस स्कूटर में 4.4 kW की मोटर लगी है, जो इसे सिर्फ 4.2 सेकंड में 0 से 40 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम बनाती है। इसकी टॉप स्पीड 82 km/h तक है। इसकी बैटरी पानी और धूल से सुरक्षा के लिए IP67-रेटेड है। इसमें इंडीजीनियस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसमें लास्ट पार्क करने की जगह, लाइव चार्जिंग स्टेटस, नेविगेशन असिस्ट, गाड़ी की ट्रैकिंग, चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, 'डू नॉट डिस्टर्ब' मोड, नोटिफिकेशन अलर्ट, म्यूजिक और कॉल कंट्रोल, Alexa इंटीग्रेशन और भी बहुत कुछ शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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