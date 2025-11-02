Hindustan Hindi News
31 दिन में बेच दिए 5.43 लाख टू-व्हीलर, लोगों के दिमाग में घुसी इस कंपनी की बाइक; इसकी ईवी पर मोहित हुए लोग

संक्षेप: TVS ने अक्टूबर 2025 में 5.43 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर बेचकर एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रिक से लेकर बाइक तक सबने कमाल दिखाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sun, 2 Nov 2025 07:29 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत की जानी-मानी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर निर्माता कंपनी TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अक्टूबर 2025 को शानदार प्रदर्शन के साथ खत्म किया। कंपनी ने पिछले महीने कुल 5,43,557 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो कि 11.15% साल-दर-साल (YoY) और 0.46% महीने-दर-महीने (MoM) की ग्रोथ दिखाती है। इसका मतलब है कि कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 54,542 ज्यादा वाहनों की बिक्री की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

TVS ने की 4.21 लाख यूनिट्स की बिक्री

TVS की घरेलू बिक्री ने कंपनी की ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुल 4,21,631 यूनिट्स घरेलू बाजार में बिकीं, यानी कुल बिक्री का 80% हिस्सा सिर्फ इंडिया से आया। यह 9.83% YoY ग्रोथ और 0.23% MoM बढ़त को दर्शाता है। वहीं, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 1,03,519 यूनिट्स विदेश भेजी गईं, जो कुल बिक्री का करीब 18% हिस्सा हैं।

2.66 लाख यूनिट्स बिक्री

TVS की मोटरसाइकिल रेंज ने अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने 2,66,715 यूनिट्स मोटरसाइकिल्स बेचीं, जो कि कुल बिक्री का 51% हिस्सा है। यहां 15.77% YoY ग्रोथ और 6.85% MoM ग्रोथ दर्ज की गई, यानी TVS अपाचे, रेडर और रॉनिन जैसी बाइक्स ने ग्राहकों के दिलों में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है।

स्कूटर और इलेक्ट्रिक सेगमेंट भी चमके

TVS स्कूटर बिक्री अक्टूबर 2025 में रही 2,05,919 यूनिट्स, जो पिछले साल से 6.45% ज्यादा है। हालांकि, महीने-दर-महीने थोड़ा गिरावट (5.9%) रही, लेकिन कुल प्रदर्शन दमदार रहा। सबसे खास बात TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर ने एक और रिकॉर्ड बना डाला। अक्टूबर में 32,387 यूनिट्स iQube बिकीं, यानी 10.5% YoY ग्रोथ और 3.6% MoM बढ़त। स्पष्ट है कि लोग अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

3-व्हीलर सेल्स ने दिखाई दोगुनी रफ्तार

TVS के 3W (थ्री-व्हीलर) सेगमेंट ने इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। कंपनी ने 18,407 यूनिट्स 3W वाहन बेचे, जिसमें से 6,120 यूनिट्स घरेलू बाजार और 12,287 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं। घरेलू 3W सेल्स में 117% की जबरदस्त ग्रोथ रही, जबकि एक्सपोर्ट्स में 52% उछाल देखने को मिला, यानि कंपनी के ऑटो और कार्गो मॉडल्स ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में शानदार पकड़ बनाई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi TVS Motors

