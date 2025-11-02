31 दिन में बेच दिए 5.43 लाख टू-व्हीलर, लोगों के दिमाग में घुसी इस कंपनी की बाइक; इसकी ईवी पर मोहित हुए लोग

संक्षेप: TVS ने अक्टूबर 2025 में 5.43 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर बेचकर एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रिक से लेकर बाइक तक सबने कमाल दिखाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sun, 2 Nov 2025 07:29 PM

भारत की जानी-मानी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर निर्माता कंपनी TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अक्टूबर 2025 को शानदार प्रदर्शन के साथ खत्म किया। कंपनी ने पिछले महीने कुल 5,43,557 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो कि 11.15% साल-दर-साल (YoY) और 0.46% महीने-दर-महीने (MoM) की ग्रोथ दिखाती है। इसका मतलब है कि कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 54,542 ज्यादा वाहनों की बिक्री की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

TVS ने की 4.21 लाख यूनिट्स की बिक्री

TVS की घरेलू बिक्री ने कंपनी की ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुल 4,21,631 यूनिट्स घरेलू बाजार में बिकीं, यानी कुल बिक्री का 80% हिस्सा सिर्फ इंडिया से आया। यह 9.83% YoY ग्रोथ और 0.23% MoM बढ़त को दर्शाता है। वहीं, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 1,03,519 यूनिट्स विदेश भेजी गईं, जो कुल बिक्री का करीब 18% हिस्सा हैं।

2.66 लाख यूनिट्स बिक्री

TVS की मोटरसाइकिल रेंज ने अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने 2,66,715 यूनिट्स मोटरसाइकिल्स बेचीं, जो कि कुल बिक्री का 51% हिस्सा है। यहां 15.77% YoY ग्रोथ और 6.85% MoM ग्रोथ दर्ज की गई, यानी TVS अपाचे, रेडर और रॉनिन जैसी बाइक्स ने ग्राहकों के दिलों में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है।

स्कूटर और इलेक्ट्रिक सेगमेंट भी चमके

TVS स्कूटर बिक्री अक्टूबर 2025 में रही 2,05,919 यूनिट्स, जो पिछले साल से 6.45% ज्यादा है। हालांकि, महीने-दर-महीने थोड़ा गिरावट (5.9%) रही, लेकिन कुल प्रदर्शन दमदार रहा। सबसे खास बात TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर ने एक और रिकॉर्ड बना डाला। अक्टूबर में 32,387 यूनिट्स iQube बिकीं, यानी 10.5% YoY ग्रोथ और 3.6% MoM बढ़त। स्पष्ट है कि लोग अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

3-व्हीलर सेल्स ने दिखाई दोगुनी रफ्तार