अपाचे, रेडर या रोनिन नहीं, TVS के लिए ये स्कूटर बना नंबर-1, इसे 1.24 लाख लोगों ने खरीदा; ये आईक्यूब नहीं

कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है। वो लिस्ट में शामिल स्टार सिटी का प्रोडक्शन बंद कर चुकी है। कंपनी की इस लिस्ट में मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों शामिल हैं। वहीं, कंपनी भारत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भी बेच रही है।

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टीवीएस मोटर्स ने अपनी जून सेल्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है। वो लिस्ट में शामिल स्टार सिटी का प्रोडक्शन बंद कर चुकी है। कंपनी की इस लिस्ट में मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों शामिल हैं। वहीं, कंपनी भारत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भी बेच रही है। कंपनी की सेल्स लिस्ट को हर बार की तरह इस बार भी जुपिटर ने टॉप करने का काम किया। वहीं, अपाचे उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब की बिक्री में तगड़ा उछाल देखने को मिला। चलिए अब कंपनी की सेल्स लिस्ट को देखते हैं।

TVS मोटर्स मॉडल वाइज डोमेस्टिक सेल्स मई 2026 नं मॉडल मई 2026 मई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 जुपिटर 1,24,767 97,606 27,161 27.83 32.44 2 अपाचे 53,900 49,099 4,801 9.78 14.02 3 XL 48,569 37,264 11,305 30.34 12.63 4 आईक्यूब 42,192 27,642 14,550 52.64 10.97 5 रेडर 34,852 35,401 -549 -1.55 9.06 6 एनटॉर्क 34,127 25,205 8,922 35.4 8.87 7 रेडियन 13,700 10,315 3,385 32.82 3.56 8 स्पोर्ट 11,634 11,822 -188 -1.59 3.03 9 रोनिन 9,481 4,770 4,711 98.76 2.47 10 जेस्ट 9,364 8,069 1,295 16.05 2.43 11 अपाचे RTX / 310 1,979 208 1,771 851.44 0.51 12 स्टार सिटी 0 1,886 -1,886 -100 0 टोटल 3,84,565 3,09,287 75,278 24.34 100

TVS मोटर्स मॉडल वाइज डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो जुपिटर की मई 2026 में 1,24,767 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 97,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 27,161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.83% की ग्रोथ मिली। अपाचे की मई 2026 में 53,900 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 49,099 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,801 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.78% की ग्रोथ मिली। XL की मई 2026 में 48,569 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 37,264 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,305 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 30.34% की ग्रोथ मिली।

आईक्यूब की मई 2026 में 42,192 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 27,642 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,550 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 52.64% की ग्रोथ मिली। रेडर की मई 2026 में 34,852 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 35,401 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 549 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.55% की डिग्रोथ मिली। एनटॉर्क की मई 2026 में 34,127 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 25,205 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,922 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 35.4% की ग्रोथ मिली।

रेडियन की मई 2026 में 13,700 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 10,315 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,385 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 32.82% की ग्रोथ मिली। स्पोर्ट की मई 2026 में 11,634 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 11,822 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 188 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.59% की डिग्रोथ मिली। रोनिन की मई 2026 में 9,481 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 4,770 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,711 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 98.76% की ग्रोथ मिली।