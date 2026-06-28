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अपाचे, रेडर या रोनिन नहीं, TVS के लिए ये स्कूटर बना नंबर-1, इसे 1.24 लाख लोगों ने खरीदा; ये आईक्यूब नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है। वो लिस्ट में शामिल स्टार सिटी का प्रोडक्शन बंद कर चुकी है। कंपनी की इस लिस्ट में मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों शामिल हैं। वहीं, कंपनी भारत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भी बेच रही है।

अपाचे, रेडर या रोनिन नहीं, TVS के लिए ये स्कूटर बना नंबर-1, इसे 1.24 लाख लोगों ने खरीदा; ये आईक्यूब नहीं
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टीवीएस मोटर्स ने अपनी जून सेल्स का मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है। वो लिस्ट में शामिल स्टार सिटी का प्रोडक्शन बंद कर चुकी है। कंपनी की इस लिस्ट में मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों शामिल हैं। वहीं, कंपनी भारत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भी बेच रही है। कंपनी की सेल्स लिस्ट को हर बार की तरह इस बार भी जुपिटर ने टॉप करने का काम किया। वहीं, अपाचे उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब की बिक्री में तगड़ा उछाल देखने को मिला। चलिए अब कंपनी की सेल्स लिस्ट को देखते हैं।

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TVS मोटर्स मॉडल वाइज डोमेस्टिक सेल्स मई 2026
नंमॉडलमई 2026मई 2025अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1जुपिटर1,24,76797,60627,16127.8332.44
2अपाचे53,90049,0994,8019.7814.02
3XL48,56937,26411,30530.3412.63
4आईक्यूब42,19227,64214,55052.6410.97
5रेडर34,85235,401-549-1.559.06
6एनटॉर्क34,12725,2058,92235.48.87
7रेडियन13,70010,3153,38532.823.56
8स्पोर्ट11,63411,822-188-1.593.03
9रोनिन9,4814,7704,71198.762.47
10जेस्ट9,3648,0691,29516.052.43
11अपाचे RTX / 3101,9792081,771851.440.51
12स्टार सिटी01,886-1,886-1000
टोटल3,84,5653,09,28775,27824.34100

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TVS मोटर्स मॉडल वाइज डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो जुपिटर की मई 2026 में 1,24,767 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 97,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 27,161 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.83% की ग्रोथ मिली। अपाचे की मई 2026 में 53,900 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 49,099 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,801 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.78% की ग्रोथ मिली। XL की मई 2026 में 48,569 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 37,264 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11,305 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 30.34% की ग्रोथ मिली।

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आईक्यूब की मई 2026 में 42,192 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 27,642 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,550 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 52.64% की ग्रोथ मिली। रेडर की मई 2026 में 34,852 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 35,401 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 549 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.55% की डिग्रोथ मिली। एनटॉर्क की मई 2026 में 34,127 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 25,205 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,922 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 35.4% की ग्रोथ मिली।

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रेडियन की मई 2026 में 13,700 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 10,315 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,385 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 32.82% की ग्रोथ मिली। स्पोर्ट की मई 2026 में 11,634 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 11,822 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 188 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.59% की डिग्रोथ मिली। रोनिन की मई 2026 में 9,481 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 4,770 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,711 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 98.76% की ग्रोथ मिली।

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जेस्ट की मई 2026 में 9,364 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 8,069 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,295 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.05% की ग्रोथ मिली। अपाचे RTX / 310 की मई 2026 में 1,979 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 208 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,771 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 851.44% की ग्रोथ मिली। स्टार सिटी की मई 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 1,886 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,886 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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