सितंबर 2026 में TVS का जलवा, सेल में जबरदस्त उछाल, इन टू-व्हीलर्स ने किया कमाल

टीवीएस के लिए सितंबर 2026 का महीना बेहद जबर्दस्त रहा। कंपनी की डोमेस्टिक टू-व्हीलर सेल सितंबर 2025 के 4,13,279 यूनिट के मुकाबले बढ़कर 4,82,073 यूनिट हो गई। आइए जानते हैं डीटेल।

सितंबर 2026 में बढ़ी टीवीएस की सेल

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TVS मोटर कंपनी के लिए सितंबर 2026 का महीना काफी शानदार रहा। कंपनी ने डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, दोनों मार्केट्स में अच्छी बढ़त दर्ज की। कंपनी की डोमेस्टिक टू-व्हीलर सेल सितंबर 2025 के 4,13,279 यूनिट के मुकाबले 16.65% बढ़कर (ईयर-ऑन-ईयर) 4,82,073 यूनिट हो गई। इस तरह ईयर-ऑन-ईयर 68,794 यूनिट की बढ़ोतरी हुई। वहीं, एक्सपोर्ट भी 1,20,776 यूनिट से बढ़कर 1,56,691 यूनिट पर पहुंच गया।

डोमेस्टिक मार्केट में जुपिटर की सबसे ज्यादा बिक्री टीवीएस के डोमेस्टिक मार्केट में जुपिटर सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। सितंबर 2026 में इसकी 1,54,725 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की इस दौरान बिकी 1,42,116 यूनिट से 8.87% ज्यादा हैं। कंपनी की कुल घरेलू टू-व्हीलर सेल में जुपिटर की हिस्सेदारी करीब 32.1% रही। अपाचे दूसरे नंबर पर रही। इसकी बिक्री 14.67% बढ़कर 61,148 यूनिट हो गई। वहीं, XL की 55,517 यूनिट बिकीं, जो ईयर-ऑन-ईयर 3.29% की बढ़ोतरी है।

iQube की बिक्री में 47% का उछाल इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube की सेल में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। सितंबर 2026 में इसकी 45,320 यूनिट बिकीं। जबकि, पिछले साल इसी महीने में 30,820 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी सेल में 47.05% की बढ़ोतरी हुई और 14,500 यूनिट का इजाफा दर्ज किया गया। वहीं, रेडर की बिक्री 13.34% घटकर 36,183 यूनिट रह गई। Ntorq 125 की 35,262 यूनिट बिकीं, जो 6.06% ज्यादा हैं। Radeon की सेल 29.63% बढ़कर 21,356 यूनिट पहुंच गई, जबकि स्पोर्ट की 18,899 यूनिट बिकीं और इसमें 2.97% की गिरावट रही।

टीवीएस ऑर्बिटर की 17,027 यूनिट और Ntorq 150 की 12,693 यूनिट बिकीं। दोनों मॉडल की पिछले साल इस टाइम पीरियड में बिक्री दर्ज नहीं हुई थी। Zest की बात करें, तो इसकी बिक्री 49.44% बढ़कर 12,088 यूनिट और रॉनिन की सेल 44.25% बढ़कर 10,793 यूनिट हो गई। Apache RTX/310 कैटेगरी की बिक्री 1,062 यूनिट पर स्टेबल रही। जबकि, पिछले साल सितंबर में स्टार सिटी की 5,684 यूनिट बिकी थीं, लेकिन इस बार इसकी डोमेस्टिक सेल दर्ज नहीं हुई।

अगस्त के मुकाबले भी बढ़ी बिक्री अगस्त 2026 के मुकाबले सितंबर में टीवीएस की डोनेस्टिक सेल 48,277 यूनिट बढ़ी, जो 11.13% की बढ़ोतरी है। जुपिटर की बिक्री 4.93%, अपाचे की 10.93% और XL की 20.86% बढ़ी। XL ने मंथ-ऑन-मंथ बेसिस पर सबसे ज्यादा 9,581 एक्स्ट्रा यूनिट की बढ़ोतरी दर्ज की। स्पोर्ट की सेल में 62.71% और Radeon में 51.74% की बढ़ोतरी हुई। Ntorq 125 की बिक्री 24.61% और ऑर्बिटर की 16.30% बढ़ी। दूसरी ओर रेडर की सेल 2.21%, रॉनिन की 7.59% और Apache RTX/310 कैटेगरी की 44.83% घट गई।