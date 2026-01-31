31 दिन में 1.20 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा ये स्कूटर, कंपनी का नंबर-1 मॉडल बना; इसके आगे सब फेल

संक्षेप: TVS ने दिसंबर 2025 में कुल 3,30,362 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है। TVS जुपिटर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर रही। आइए जरा विस्तार से कंपनी की सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

Jan 31, 2026 08:10 pm IST

दिसंबर 2025 में TVS मोटर कंपनी ने घरेलू टू-व्हीलर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी की लगभग हर बाइक और स्कूटर को जबरदस्त डिमांड मिली, जिसके चलते साल-दर-साल बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिला। हालांकि, नवंबर 2025 की तुलना में बिक्री में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई। दिसंबर 2025 में भी TVS जुपिटर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दिसंबर 2025 में TVS की कुल बिक्री

TVS ने दिसंबर 2025 में कुल 3,30,362 यूनिट्स की बिक्री की। दिसंबर 2024 के मुकाबले 53.62% की YoY ग्रोथ हुई। इसमें कुल 1,15,315 यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई। वहीं, नवंबर 2025 के मुकाबले बिक्री 9.58% कम रही। इस महीने नई TVS अपाचे RTX 300 ADV की डिलीवरी भी शुरू हुई, जिसने अपने दमदार डिजाइन, फीचर्स और पावरफुल इंजन के चलते बाजार में खासा असर डाला।



TVS जुपिटर फिर बना नंबर-1

दिसंबर 2025 में भी TVS जुपिटर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर रही। इसकी बिक्री 1,20,477 यूनिट्स रही, जो 35.87% की YoY ग्रोथ है। इसने 36.47% का मार्केट शेयर हासिल किया। यह TVS का इकलौता मॉडल रहा, जिसने 50,000 यूनिट्स का आंकड़ा आसानी से पार किया।

XL 100 ने बनाई अपनी अलग पहचान बरकरार

दूसरे नंबर पर TVS XL 100 मॉपेड रही, जो आज भी भारत में अपनी खास जगह बनाए हुए है। इसकी बिक्री 46,133 यूनिट्स रही, जो 39.41% की YoY ग्रोथ और 2.58% की MoM ग्रोथ हासिल की।

अपाचे (Apache) सीरीज की बंपर सेल

TVS अपाचे (TVS Apache) रेंज ने दिसंबर 2025 में जोरदार वापसी की। इसकी बिक्री 45,507 यूनिट्स रही, जो 117.89% की YoY ग्रोथ और 6.68% की MoM गिरावट है। नई अपाचे RTX 300 ADV (Apache RTX 300 ADV) के लॉन्च से इस सेगमेंट में उत्साह और बढ़ गया।

EV सेगमेंट में iQube की धूम

TVS के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ी। TVS iQube बिक्री 35,177 यूनिट्स रही, जो 75.86% की YoY ग्रोथ और 7.89% की MoM गिरावट है। EV सेगमेंट में TVS लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

एनटॉर्क और रेडर की मजबूत मौजूदगी

TVS एनटॉर्क (Ntorq) की बिक्री 27,179 यूनिट रही, जो 81.42% की YoY ग्रोथ और 11.15% की MoM गिरावट है। वहीं, TVS रेडर (TVS Raider) की बिक्री 22,783 यूनिट्स रही, जो 30.53% की YoY ग्रोथ और 30.65% की MoM गिरावट है।

जेस्ट, स्पोर्ट (Sport), रॉनिन (Ronin) की सेल

जेस्ट, स्पोर्ट (Sport), रॉनिन (Ronin) और अन्य मॉडल्स की बात करें तो TVS Zest ने 8,739 यूनिट्स (YoY बिक्री दोगुनी) की सेल हासिल की। वहीं, TVS Sport ने 7,572 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, TVS रॉनिन (Ronin) ने 7,307 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। हालांकि, इन मॉडल्स की MoM बिक्री में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

अपाचे 310 और TVS स्टार सिटी की सेल