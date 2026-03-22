फरवरी में ताबड़तोड़ 8,000 लोगों ने खरीदी ये बाइक, अब TVS ला रही इसका नया रेसर वर्जन; डिजाइन पेटेंट फाइल

Mar 22, 2026 05:59 pm IST

फरवरी 2026 में TVS की रॉनिन बाइक को ताबड़तोड़ 8,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा था। अब कंपनी इस धाकड़ बाइक का नया कैफे रेसर वर्जन ला रही है। कंपनी ने हाल ही में इसका डिजाइन पेटेंट फाइल कर दिया है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

TVS रॉनिन (TVS Ronin) लगातार भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। पिछले एक साल में इस बाइक की बिक्री में शानदार उछाल देखने को मिला है, जहां 2025 की शुरुआत में इसकी बिक्री करीब 4,000 - 5,000 यूनिट्स के आसपास थी, वहीं अब यह आंकड़ा 8,000 यूनिट्स के पार पहुंच चुका है। यह साफ संकेत है कि ग्राहकों के बीच यह बाइक तेजी से लोकप्रिय हो रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

नए कैफे रेसर वर्जन का डिजाइन पेटेंट फाइल



इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) अब अपनी रॉनिन (Ronin) लाइनअप को और बड़ा करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी ने हाल ही में रॉनिन (Ronin) के नए कैफे रेसर वर्जन का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में यह बाइक बाजार में लॉन्च हो सकती है।

काफी ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश

अगर डिजाइन की बात करें तो TVS रॉनिन कैफे रेसर (TVS Ronin Cafe Racer) स्टैंडर्ड मॉडल से काफी ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश नजर आती है। इसमें नया क्वार्टर फेयरिंग, लो-सेट क्लिप-ऑन हैंडलबार और रियर-सेट फुटपेग्स दिए गए हैं, जो इसे एकदम रेसिंग लुक और एग्रेसिव राइडिंग पोजिशन देते हैं। इसके अलावा, बाइक में सिंगल सीट और स्टबी एग्जॉस्ट जैसे एलिमेंट्स इसे एक क्लासिक कैफे रेसर फील देते हैं।

TVS रॉनिन की पिछले 12 महीनों की बिक्री

क्रमांक महीना बिक्री (यूनिट) 1 मार्च 2025 5,037 2 अप्रैल 2025 5,474 3 मई 2025 4,770 4 जून 2025 4,286 5 जुलाई 2025 5,517 6 अगस्त 2025 6,623 7 सितंबर 2025 7,482 8 अक्टूबर 2025 6,876 9 नवंबर 2025 7,653 10 दिसंबर 2025 7,307 11 जनवरी 2026 8,247 12 फरवरी 2026 8,175

फीचर्स और रोड प्रेजेंस पहले से बेहतर

फीचर्स की बात करें तो इसमें सेंट्रली पोजिशन किया गया राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो इसे स्टैंडर्ड रॉनिन (Ronin) से अलग बनाता है। वहीं, टायर और ग्राफिक्स भी ज्यादा स्पोर्टी होंगे, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस और बेहतर हो जाएगी।

परफॉर्मेंस कैसा है?

परफॉर्मेंस के मामले में इस नए वर्जन में वही 225.9cc का इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 20.4 PS की पावर और 19.93 Nm टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, सस्पेंशन और राइडिंग डायनामिक्स में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि यह बाइक ज्यादा स्टेबल और स्पोर्टी महसूस हो।