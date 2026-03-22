फरवरी में ताबड़तोड़ 8,000 लोगों ने खरीदी ये बाइक, अब TVS ला रही इसका नया रेसर वर्जन; डिजाइन पेटेंट फाइल
फरवरी 2026 में TVS की रॉनिन बाइक को ताबड़तोड़ 8,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा था। अब कंपनी इस धाकड़ बाइक का नया कैफे रेसर वर्जन ला रही है। कंपनी ने हाल ही में इसका डिजाइन पेटेंट फाइल कर दिया है।
TVS रॉनिन (TVS Ronin) लगातार भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। पिछले एक साल में इस बाइक की बिक्री में शानदार उछाल देखने को मिला है, जहां 2025 की शुरुआत में इसकी बिक्री करीब 4,000 - 5,000 यूनिट्स के आसपास थी, वहीं अब यह आंकड़ा 8,000 यूनिट्स के पार पहुंच चुका है। यह साफ संकेत है कि ग्राहकों के बीच यह बाइक तेजी से लोकप्रिय हो रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Ronin
₹ 1.26 - 1.6 लाख
Bajaj Avenger Cruise 220
₹ 1.37 लाख
Bajaj Avenger 220 Street
₹ 1.43 लाख
QJ Motor SRC 250
₹ 1.49 लाख से शुरू
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.67 लाख
Komaki Ranger
₹ 1.3 - 1.35 लाख
नए कैफे रेसर वर्जन का डिजाइन पेटेंट फाइल
इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) अब अपनी रॉनिन (Ronin) लाइनअप को और बड़ा करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कंपनी ने हाल ही में रॉनिन (Ronin) के नए कैफे रेसर वर्जन का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में यह बाइक बाजार में लॉन्च हो सकती है।
काफी ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश
अगर डिजाइन की बात करें तो TVS रॉनिन कैफे रेसर (TVS Ronin Cafe Racer) स्टैंडर्ड मॉडल से काफी ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश नजर आती है। इसमें नया क्वार्टर फेयरिंग, लो-सेट क्लिप-ऑन हैंडलबार और रियर-सेट फुटपेग्स दिए गए हैं, जो इसे एकदम रेसिंग लुक और एग्रेसिव राइडिंग पोजिशन देते हैं। इसके अलावा, बाइक में सिंगल सीट और स्टबी एग्जॉस्ट जैसे एलिमेंट्स इसे एक क्लासिक कैफे रेसर फील देते हैं।
TVS रॉनिन की पिछले 12 महीनों की बिक्री
|क्रमांक
|महीना
|बिक्री (यूनिट)
|1
|मार्च 2025
|5,037
|2
|अप्रैल 2025
|5,474
|3
|मई 2025
|4,770
|4
|जून 2025
|4,286
|5
|जुलाई 2025
|5,517
|6
|अगस्त 2025
|6,623
|7
|सितंबर 2025
|7,482
|8
|अक्टूबर 2025
|6,876
|9
|नवंबर 2025
|7,653
|10
|दिसंबर 2025
|7,307
|11
|जनवरी 2026
|8,247
|12
|फरवरी 2026
|8,175
फीचर्स और रोड प्रेजेंस पहले से बेहतर
फीचर्स की बात करें तो इसमें सेंट्रली पोजिशन किया गया राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो इसे स्टैंडर्ड रॉनिन (Ronin) से अलग बनाता है। वहीं, टायर और ग्राफिक्स भी ज्यादा स्पोर्टी होंगे, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस और बेहतर हो जाएगी।
परफॉर्मेंस कैसा है?
परफॉर्मेंस के मामले में इस नए वर्जन में वही 225.9cc का इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 20.4 PS की पावर और 19.93 Nm टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, सस्पेंशन और राइडिंग डायनामिक्स में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि यह बाइक ज्यादा स्टेबल और स्पोर्टी महसूस हो।
लॉन्च डेट टाइमलाइन
फिलहाल कंपनी ने लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन डिजाइन पेटेंट फाइल होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में रॉनिन कैफे रेसर (Ronin Cafe Racer) बाजार में एंट्री ले सकती है। अगर ऐसा होता है, तो 200–250cc सेगमेंट में यह बाइक एक यूनिक और एक्साइटिंग ऑप्शन बनकर उभर सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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