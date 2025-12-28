इस टीवीएस बाइक की डिमांड ऐसी कि लोगों ने बना दिया नंबर-1, 140% बढ़ गई बिक्री; कई सस्ते मॉडल भी छूट गए पीछे
टीवीएस रोनिन (TVS Ronin) को बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में कुल 7,653 नए खरीददार मिले। हालांकि, सालाना आधार पर टीवीएस रोनिन की बिक्री में 139.16 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।
भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को हमेशा से शानदार रिस्पांस मिला है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुए बिक्री की बात करें तो करीब 1,25,000 यूनिट स्कूटर बेचकर टीवीएस जूपिटर टॉप पोजीशन पर रही। हालांकि, डिमांड के मामले में टीवीएस रोनिन (TVS Ronin) ने कंपनी के दूसरे सभी मॉडलों को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि टीवीएस रोनिन को बीते महीने कुल 7,653 नए खरीददार मिले। हालांकि, सालाना आधार पर टीवीएस रोनिन की बिक्री में 139.16 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। बता दें कि सालाना आधार पर बिक्री में ऐसी बढ़ोतरी कंपनी के किसी भी दूसरे मॉडल में नहीं देखने को मिली। आइए जानते हैं टीवीएस रोनिन के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
डिजाइन है बेहद अट्रैक्टिव
टीवीएस मोटर कंपनी की स्टाइलिश बाइक रोनिन युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसका डिजाइन रेट्रो और मॉडर्न लुक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें गोल हेडलैंप के साथ LED DRL, चौड़ा फ्यूल टैंक और अट्रैक्टिव बॉडी ग्राफिक्स दिए गए हैं जो इसे प्रीमियम फील कराते हैं। बाइक में अलॉय व्हील्स, चंकी टायर और अपमार्केट फिनिश इसे बाजार में मौजूद दूसरी बाइक्स से अलग पहचान देते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Ronin
₹ 1.26 - 1.6 लाख
Bajaj Avenger 220 Street
₹ 1.43 लाख
Bajaj Avenger Cruise 220
₹ 1.45 लाख
QJ Motor SRC 250
₹ 1.49 लाख से शुरू
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.67 लाख
धांसू हैं बाइक के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो टीवीएस रोनिन में फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट जैसी सुविधाएं देता है। इसके अलावा, इसमें गियर-शिफ्ट इंडिकेटर, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ, डुअल-चैनल ABS और ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) जैसे एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं। ये सभी फीचर्स इसे रोजमर्रा की राइडिंग के साथ-साथ लॉन्ग राइड के लिए भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं।
जानिए कितनी है कीमत
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इस बाइक में 225.9cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है जो करीब 20bhp की अधिकतम पावर और 19.93Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय मार्केट में टीवीएस रोनिन की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.35 लाख से 1.73 लाख रुपये तक जाती है। इस प्राइस रेंज में यह बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और होंडा CB350 जैसी बाइक्स को टक्कर देती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।