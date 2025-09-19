धड़ल्ले से बिकने वाली TVS की ये मोटरसाइकिल हो गई ₹14,330 सस्ती; देखें नए GST के बाद की प्राइस लिस्ट

टीवीएस मोटर्स ने अपनी मेड-इन-इंडिया टीवीएस रॉनिन (TVS Ronin) की नई कीमतों का एलान कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके बाद गाड़ी खरीदने के लिए सिर्फ 18% ही टैक्स देना होगा। ऐसे में अब रॉनिन की कीमतों में भी जबरदस्त कटौती देखने को मिल रही है।

टीवीएस मोटर्स ने अपनी मेड-इन-इंडिया टीवीएस रॉनिन (TVS Ronin) की नई कीमतों का एलान कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके बाद गाड़ी खरीदने के लिए सिर्फ 18% ही टैक्स देना होगा। ऐसे में अब रॉनिन की कीमतों में भी जबरदस्त कटौती देखने को मिल रही है। कंपनी ने इसकी कीमत में 14,330 रुपए तक घटा दिए हैं। ऐसे में आप इस मोटरसाइकिल को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों पर नजर डाल लेना चाहिए।

TVS रॉनिन की GST 2.0 के बाद नई कीमतें वैरिएंट कलर पुरानी कीमत नई कीमत कटौती बेस लाइटिंग ब्लैक ₹ 1,35,990 ₹ 1,24,790 ₹ 11,200 बेस मैगमा रेड ₹ 1,38,520 ₹ 1,27,090 ₹ 11,430 मिड ग्लेशियर सिल्वर ₹ 1,60,510 ₹ 1,47,290 ₹ 13,220 मिड चारकोल एम्बर ₹ 1,62,010 ₹ 1,48,590 ₹ 13,420 टॉप निम्बस ग्रे ₹ 1,73,720 ₹ 1,59,390 ₹ 14,330 टॉप मिडनाइट ब्लू ₹ 1,73,720 ₹ 1,59,390 ₹ 14,330

TVS रॉनिन का डिजाइन और लुक्स TVS रॉनिन को पहली बार देखने पर ये कई बाइक्स का कॉकटेल नजर आती है। जैसे सामने की तरफ से देखने पर होंडा CB350 या रॉयल एनफील्ड हंटर 350 से काफी मिलती-जुलती नजर आती है। इसके कुछ फीचर्स BMW G 310 सीरीज से मिलते दिखते हैं। हालांकि, इसकी LED हैडलैम्प इससे दूसरों से अलग रखती है। इसका डिजाइन बाइक को क्रूजर और स्क्रैम्बलर सेगमेंट में भी लाकर खड़ा कर देता है। बाइक देखने में बल्की है, जिसकी वजह से इसकी सीट थोड़ छोटी नजर आती है। मल्टी कलर कॉम्बिनेशन, गोल्डन थीम, ब्राउन सीट का कॉकटेल इस बाइक को बेहद स्टाइलिश बनाती है।

बाइक में गोल LED हेडलाइट दी है। कंपनी ने बाइक की हेडलाइट में T शेप का DRL दिया है, जो इसकी लाइट में चार चांद लगा देता है। इसमें 17-इंच के अलॉय के साथ स्क्रैम्बलर स्टाइल ब्लॉक पैटर्न टायर्स दिए हैं। फ्यूल टैंक आग की तरफ से उठा हुआ और पीछे की तरफ से दबा हुआ है, जिससे राइडर को बैठन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। इस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर है। बाइक में चौड़े और फ्लैट हैंडलबार दिया है। सिंगल पॉड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल स्टांस को जबरदस्त बना रहे हैं। रियर में ग्रैब रेल्स के साथ रियर LED टेललाइट का लुक भी बेहद शानदार है।

TVS रॉनिन में मिलने वाला इस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक के डिजाइन को थोड़ा अलग बनाता है। इसे एकदम साइड में फिट किया गया है। देखने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन इसके फीचर्स इसके डिजाइन और पोजीशन पर भारी पड़ते हैं। इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गैज, डिस्टैंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल वॉर्निंग, गियर पॉजिशन इंडीकेटर, सर्विस रिमाइंडर और ABS मोड इंटीकेटर दिए हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ TVS स्मार्टकनेक्ट सिस्टम और वॉयस असिस्ट फीचर्स मिल जाता है। इसे आप हेलमेट में लगे हेडसेट और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, इनकमिंग कॉल और SMS अलर्ट जैसी डिटेल मिलती है। जो आपके सफर को आसान बनाती है।