धड़ल्ले से बिकने वाली TVS की ये मोटरसाइकिल हो गई ₹14,330 सस्ती; देखें नए GST के बाद की प्राइस लिस्ट
टीवीएस मोटर्स ने अपनी मेड-इन-इंडिया टीवीएस रॉनिन (TVS Ronin) की नई कीमतों का एलान कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके बाद गाड़ी खरीदने के लिए सिर्फ 18% ही टैक्स देना होगा। ऐसे में अब रॉनिन की कीमतों में भी जबरदस्त कटौती देखने को मिल रही है।
टीवीएस मोटर्स ने अपनी मेड-इन-इंडिया टीवीएस रॉनिन (TVS Ronin) की नई कीमतों का एलान कर दिया है। दरअसल, 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू होने वाला है। जिसके बाद गाड़ी खरीदने के लिए सिर्फ 18% ही टैक्स देना होगा। ऐसे में अब रॉनिन की कीमतों में भी जबरदस्त कटौती देखने को मिल रही है। कंपनी ने इसकी कीमत में 14,330 रुपए तक घटा दिए हैं। ऐसे में आप इस मोटरसाइकिल को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके सभी वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों पर नजर डाल लेना चाहिए।
|TVS रॉनिन की GST 2.0 के बाद नई कीमतें
|वैरिएंट
|कलर
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कटौती
|बेस
|लाइटिंग ब्लैक
|₹ 1,35,990
|₹ 1,24,790
|₹ 11,200
|बेस
|मैगमा रेड
|₹ 1,38,520
|₹ 1,27,090
|₹ 11,430
|मिड
|ग्लेशियर सिल्वर
|₹ 1,60,510
|₹ 1,47,290
|₹ 13,220
|मिड
|चारकोल एम्बर
|₹ 1,62,010
|₹ 1,48,590
|₹ 13,420
|टॉप
|निम्बस ग्रे
|₹ 1,73,720
|₹ 1,59,390
|₹ 14,330
|टॉप
|मिडनाइट ब्लू
|₹ 1,73,720
|₹ 1,59,390
|₹ 14,330
TVS रॉनिन का डिजाइन और लुक्स
TVS रॉनिन को पहली बार देखने पर ये कई बाइक्स का कॉकटेल नजर आती है। जैसे सामने की तरफ से देखने पर होंडा CB350 या रॉयल एनफील्ड हंटर 350 से काफी मिलती-जुलती नजर आती है। इसके कुछ फीचर्स BMW G 310 सीरीज से मिलते दिखते हैं। हालांकि, इसकी LED हैडलैम्प इससे दूसरों से अलग रखती है। इसका डिजाइन बाइक को क्रूजर और स्क्रैम्बलर सेगमेंट में भी लाकर खड़ा कर देता है। बाइक देखने में बल्की है, जिसकी वजह से इसकी सीट थोड़ छोटी नजर आती है। मल्टी कलर कॉम्बिनेशन, गोल्डन थीम, ब्राउन सीट का कॉकटेल इस बाइक को बेहद स्टाइलिश बनाती है।
बाइक में गोल LED हेडलाइट दी है। कंपनी ने बाइक की हेडलाइट में T शेप का DRL दिया है, जो इसकी लाइट में चार चांद लगा देता है। इसमें 17-इंच के अलॉय के साथ स्क्रैम्बलर स्टाइल ब्लॉक पैटर्न टायर्स दिए हैं। फ्यूल टैंक आग की तरफ से उठा हुआ और पीछे की तरफ से दबा हुआ है, जिससे राइडर को बैठन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। इस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर है। बाइक में चौड़े और फ्लैट हैंडलबार दिया है। सिंगल पॉड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल स्टांस को जबरदस्त बना रहे हैं। रियर में ग्रैब रेल्स के साथ रियर LED टेललाइट का लुक भी बेहद शानदार है।
TVS रॉनिन में मिलने वाला इस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक के डिजाइन को थोड़ा अलग बनाता है। इसे एकदम साइड में फिट किया गया है। देखने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन इसके फीचर्स इसके डिजाइन और पोजीशन पर भारी पड़ते हैं। इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गैज, डिस्टैंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल वॉर्निंग, गियर पॉजिशन इंडीकेटर, सर्विस रिमाइंडर और ABS मोड इंटीकेटर दिए हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ TVS स्मार्टकनेक्ट सिस्टम और वॉयस असिस्ट फीचर्स मिल जाता है। इसे आप हेलमेट में लगे हेडसेट और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, इनकमिंग कॉल और SMS अलर्ट जैसी डिटेल मिलती है। जो आपके सफर को आसान बनाती है।
TVS रॉनिन का इंजन और पावर
इस मोटरसाइकिल के इंजन और पावर की बात की जाए तो पहले इसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस से समझते हैं। TVS रॉनिन में 225cc, सिंगल-सिलेंडर, फोर-वाल्व, 4-स्ट्रोक इंजन दिया है। जो 7,750 rpm पर 20.1 bhp की पावर और 3,750 rpm पर 19.93 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। ये इंटीग्रेटेड स्टार्टेड जेनेरेटर (ISG) टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये साइलेंट स्टार्ट के साथ आता है। 4-वाल्व होने से इसमें रिफाइनमेंट काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। स्लिप और असिस्ट क्लच के चलते ये बेहद स्मूथ तरीके से काम करता है। यानी हर तहर की सड़कों पर ये पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। अब इसे चार अलग कंडीशन में ड्राइविंग के हिसाब से देखते हैं।
