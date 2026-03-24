रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल को 'टेंशन' देने आ रही ये नई बाइक, जल्द शुरू होगा प्रोडक्शन! ऐसा होगा डिजाइन

Mar 24, 2026 09:40 pm IST

TVS मोटर कंपनी ने 2024 में रॉनिन (Ronin) के कैफे रेसर वर्जन के डिज़ाइन का पेटेंट करवाया था। अब इस डिजाइन पेटेंट की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आने लगी हैं। इन फोटोज को देखकर इस बात की याद आती है कि मोटसोल 2024 (MotoSoul 2024) में कंपनी ने इसी कैफे रेसर लुक वाली एक फैक्टरी कस्टम रॉनिन भी पेश की थी।

TVS मोटर कंपनी ने 2024 में रॉनिन (Ronin) के कैफे रेसर वर्जन के डिज़ाइन का पेटेंट करवाया था। अब इस डिजाइन पेटेंट की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आने लगी हैं। इन फोटोज को देखकर इस बात की याद आती है कि मोटसोल 2024 (MotoSoul 2024) में कंपनी ने इसी कैफे रेसर लुक वाली एक फैक्टरी कस्टम रॉनिन भी पेश की थी। हालांकि, इस पेटेंट से यह पक्का नहीं होता कि ऐसी कोई मोटरसाइकिल अभी बन रही है, लेकिन ऐसा मानना ​​है कि कंपनी को अपने पोर्टफोलियो को और मजेदार बनाने के लिए इसे बाजार में लाना चाहिए। उम्मीद है कि कंपनी इसका प्रोडक्शन जल्द शुरू करेगी।

यह मोटरसाइकिल सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 से मुकाबला करती है, जो रॉनिन के मुक़ाबले कहीं ज्यादा बिकती है। अब, क्योंकि भारत में कैफे रेसर पहले से ही एक लोकप्रिय कैटेगरी है और इसके अपने दीवाने हैं (जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 है), इसलिए रॉनिन का कैफे रेसर वर्जन TVS को एंट्री-लेवल, नियो-रेट्रो रोडस्टर सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में जरूर मदद करेगा।

TVS ने रॉनिन के साथ लगातार नए-नए प्रयोग किए हैं। इसे कई तरह के फैक्टरी कस्टम लुक दिए हैं। खास तौर पर, कैफे रेसर वर्जन इस बाइक का एक बहुत ही शानदार और सलीके से तैयार किया गया रूप लगता है। स्टैंडर्ड रॉनिन के मुकाबले इसमें किए गए बदलावों में नीचे की ओर लगे क्लिप-ऑन हैंडलबार, ज्यादा तीखा रेक एंगल और पीछे की ओर लगे फ़ुट पेग शामिल हैं। फ्यूल टैंक के साथ मोंजा-स्टाइल की एक फेयरिंग लगी है, जिसमें एक बड़ी विंडस्क्रीन भी है।

राइडर की सिंगल-पीस सीट ब्लू कलर की है। पिछली सीट की जगह इसमें एक रियर काउल लगाया गया है। यहां तक ​​कि एग्जॉस्ट का आखिरी हिस्सा भी छोटा और ज्यादा आसानी से हवा निकालने वाला (फ्री-फ्लोइंग) लगता है। रॉनिन में 225.9cc का BS6 इंजन लगा है, जो 20.1bhp की पावर और 19.93Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और अपनी आसान हैंडलिंग और तेज-तर्रार स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो इसे शहर में तेज रफ्तार से चलाने के लिए एकदम सही बनाता है।