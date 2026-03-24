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रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल को 'टेंशन' देने आ रही ये नई बाइक, जल्द शुरू होगा प्रोडक्शन! ऐसा होगा डिजाइन

Mar 24, 2026 09:40 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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TVS मोटर कंपनी ने 2024 में रॉनिन (Ronin) के कैफे रेसर वर्जन के डिज़ाइन का पेटेंट करवाया था। अब इस डिजाइन पेटेंट की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आने लगी हैं। इन फोटोज को देखकर इस बात की याद आती है कि मोटसोल 2024 (MotoSoul 2024) में कंपनी ने इसी कैफे रेसर लुक वाली एक फैक्टरी कस्टम रॉनिन भी पेश की थी।

रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल को 'टेंशन' देने आ रही ये नई बाइक, जल्द शुरू होगा प्रोडक्शन! ऐसा होगा डिजाइन

TVS मोटर कंपनी ने 2024 में रॉनिन (Ronin) के कैफे रेसर वर्जन के डिज़ाइन का पेटेंट करवाया था। अब इस डिजाइन पेटेंट की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आने लगी हैं। इन फोटोज को देखकर इस बात की याद आती है कि मोटसोल 2024 (MotoSoul 2024) में कंपनी ने इसी कैफे रेसर लुक वाली एक फैक्टरी कस्टम रॉनिन भी पेश की थी। हालांकि, इस पेटेंट से यह पक्का नहीं होता कि ऐसी कोई मोटरसाइकिल अभी बन रही है, लेकिन ऐसा मानना ​​है कि कंपनी को अपने पोर्टफोलियो को और मजेदार बनाने के लिए इसे बाजार में लाना चाहिए। उम्मीद है कि कंपनी इसका प्रोडक्शन जल्द शुरू करेगी।

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यह मोटरसाइकिल सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 से मुकाबला करती है, जो रॉनिन के मुक़ाबले कहीं ज्यादा बिकती है। अब, क्योंकि भारत में कैफे रेसर पहले से ही एक लोकप्रिय कैटेगरी है और इसके अपने दीवाने हैं (जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 है), इसलिए रॉनिन का कैफे रेसर वर्जन TVS को एंट्री-लेवल, नियो-रेट्रो रोडस्टर सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में जरूर मदद करेगा।

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TVS ने रॉनिन के साथ लगातार नए-नए प्रयोग किए हैं। इसे कई तरह के फैक्टरी कस्टम लुक दिए हैं। खास तौर पर, कैफे रेसर वर्जन इस बाइक का एक बहुत ही शानदार और सलीके से तैयार किया गया रूप लगता है। स्टैंडर्ड रॉनिन के मुकाबले इसमें किए गए बदलावों में नीचे की ओर लगे क्लिप-ऑन हैंडलबार, ज्यादा तीखा रेक एंगल और पीछे की ओर लगे फ़ुट पेग शामिल हैं। फ्यूल टैंक के साथ मोंजा-स्टाइल की एक फेयरिंग लगी है, जिसमें एक बड़ी विंडस्क्रीन भी है।

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राइडर की सिंगल-पीस सीट ब्लू कलर की है। पिछली सीट की जगह इसमें एक रियर काउल लगाया गया है। यहां तक ​​कि एग्जॉस्ट का आखिरी हिस्सा भी छोटा और ज्यादा आसानी से हवा निकालने वाला (फ्री-फ्लोइंग) लगता है। रॉनिन में 225.9cc का BS6 इंजन लगा है, जो 20.1bhp की पावर और 19.93Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और अपनी आसान हैंडलिंग और तेज-तर्रार स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो इसे शहर में तेज रफ्तार से चलाने के लिए एकदम सही बनाता है।

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हालांकि, अभी कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को लेकर कोई ऑफिशियली एलान नहीं किया है, लेकिन डिजाइन पेटेंट फाइल होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में रॉनिन कैफे रेसर बाजार में एंट्री ले सकती है। अभी बाजार में मौजूदा रॉनिन की बिक्री के आंकड़े काफी बेहतर होते जा रहें है। खासकर दिसंबर 2025 के बाद इसकी बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। दिसंबर 2025 में इसकी 7,307 यूनिट, जनवरी 2026 में 8,247 यूनिट और फरवरी 2026 में 8,175 यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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