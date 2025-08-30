हाई डिमांड ने इस टीवीएस बाइक को बना दिया नंबर-1, पीछे छूट गए जुपिटर, अपाचे; 200% से ज्यादा बढ़ गई बिक्री

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 की बात करें तो इस दौरान डिमांड के मामले में टीवीएस रोनिन (TVS Ronin) सबसे आगे रही।

भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो करीब 1,25,000 यूनिट स्कूटर बेचकर टीवीएस जूपिटर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हालांकि, इस दौरान डिमांड के मामले में टीवीएस रोनिन (TVS Ronin) सबसे आगे रही। बता दें कि टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 209.77 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,517 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 1,781 यूनिट था। बता दें कि रोनिन के बाद डिमांड में दूसरे नंबर पर टीवीएस जुपिटर और तीसरे नंबर पर अपाचे 310 रही। आइए जानते हैं टीवीएस रोनिन के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

डिजाइन है बेहद अट्रैक्टिव टीवीएस मोटर कंपनी की स्टाइलिश बाइक रोनिन युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसका डिजाइन रेट्रो और मॉडर्न लुक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें गोल हेडलैंप के साथ LED DRL, चौड़ा फ्यूल टैंक और अट्रैक्टिव बॉडी ग्राफिक्स दिए गए हैं जो इसे प्रीमियम फील कराते हैं। बाइक में अलॉय व्हील्स, चंकी टायर और अपमार्केट फिनिश इसे बाजार में मौजूद दूसरी बाइक्स से अलग पहचान देते हैं।

धांसू हैं बाइक के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो टीवीएस रोनिन में फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट जैसी सुविधाएं देता है। इसके अलावा, इसमें गियर-शिफ्ट इंडिकेटर, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ, डुअल-चैनल ABS और ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) जैसे एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं। ये सभी फीचर्स इसे रोजमर्रा की राइडिंग के साथ-साथ लॉन्ग राइड के लिए भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं।