tvs ronin became the companys most demanding model in july 2025 sales increased more than 200 percent हाई डिमांड ने इस टीवीएस बाइक को बना दिया नंबर-1, पीछे छूट गए जुपिटर, अपाचे; 200% से ज्यादा बढ़ गई बिक्री
भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 की बात करें तो इस दौरान डिमांड के मामले में टीवीएस रोनिन (TVS Ronin) सबसे आगे रही।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 12:08 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच टीवीएस के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो करीब 1,25,000 यूनिट स्कूटर बेचकर टीवीएस जूपिटर ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हालांकि, इस दौरान डिमांड के मामले में टीवीएस रोनिन (TVS Ronin) सबसे आगे रही। बता दें कि टीवीएस रोनिन ने इस दौरान 209.77 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,517 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 1,781 यूनिट था। बता दें कि रोनिन के बाद डिमांड में दूसरे नंबर पर टीवीएस जुपिटर और तीसरे नंबर पर अपाचे 310 रही। आइए जानते हैं टीवीएस रोनिन के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

डिजाइन है बेहद अट्रैक्टिव

टीवीएस मोटर कंपनी की स्टाइलिश बाइक रोनिन युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसका डिजाइन रेट्रो और मॉडर्न लुक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें गोल हेडलैंप के साथ LED DRL, चौड़ा फ्यूल टैंक और अट्रैक्टिव बॉडी ग्राफिक्स दिए गए हैं जो इसे प्रीमियम फील कराते हैं। बाइक में अलॉय व्हील्स, चंकी टायर और अपमार्केट फिनिश इसे बाजार में मौजूद दूसरी बाइक्स से अलग पहचान देते हैं।

ये भी पढ़ें:इस मोटरसाइकिल की ब्रेक असेंबली में आई खराबी, कंपनी ने 5000 यूनिट वापस बुलाईं

धांसू हैं बाइक के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो टीवीएस रोनिन में फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट जैसी सुविधाएं देता है। इसके अलावा, इसमें गियर-शिफ्ट इंडिकेटर, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ, डुअल-चैनल ABS और ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) जैसे एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं। ये सभी फीचर्स इसे रोजमर्रा की राइडिंग के साथ-साथ लॉन्ग राइड के लिए भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं।

जानिए कितनी है कीमत

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इस बाइक में 225.9cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है जो करीब 20bhp की अधिकतम पावर और 19.93Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय मार्केट में टीवीएस रोनिन की एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.35 लाख से 1.73 लाख रुपये तक जाती है। इस प्राइस रेंज में यह बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और होंडा CB350 जैसी बाइक्स को टक्कर देती है।

