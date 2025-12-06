TVS की नई दमदार और स्टाइलिश रोनिन लॉन्च, गोवा के इस बीच की थीम पर तैयार; बस इतनी सी रखी कीमत
ये TVS रोनिन के स्टैंडर्ड वैरिएंट्स के मुकाबले एक अलग प्रोफाइल पक्का करने के लिए एक एंगल पर वर्टिकली बनाए गए हैं। बाइक के लिए सफेद कलरवे शायद मास-मार्केट अपील न करे, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो मिनिमलिस्ट और एक ही समय में अलग हो।
गोवा में चल रहे मोटोसोल 2025 इवेंट में TVS मोटर ने रोनिन अगोंडा (Ronin Agonda) मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.31 लाख रुपए तय की है। यह रोनिन के एंट्री-लेवल वैरिएंट के करीब है। बेस वैरिएंट 1.26 लाख रुपए से 1.28 लाख रुपए की प्राइस रेंज में उपलब्ध हैं। रोनिन अगोंडा मुख्य रूप से कॉस्मेटिक टच-अप पर फोकस करता है ताकि एक खास पहचान बनाई जा सके। TVS रोनिन अगोंडा की प्रेरणा गोवा के अगोंडा बीच से मिलती है। यह शोरगुल वाले और भीड़भाड़ वाले नॉर्थ गोवा बीच से काफी अलग है। अगोंडा बीच का शांत और बेफिक्र लुक रोनिन अगोंडा वैरिएंट में बहुत अच्छे से दिखाया गया है।
रोनिन अगोंडा वैरिएंट के कुछ खास फीचर्स में फ्यूल टैंक और हेडलैंप काउल के लिए ग्लॉसी व्हाइट शेड शामिल है। यह ऑल-ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक रोमांचक कंट्रास्ट बनाता है। बेस ब्लैक कलर लाइटनिंग ब्लैक वैरिएंट जैसा ही लगता है। ज्यादातर पार्ट्स ब्लैक-आउट फिनिश वाले हैं, जिसमें USD फ्रंट फोर्क्स, एलॉय व्हील्स, सम्प गार्ड, इंजन असेंबली, हैंडलबार और एग्जॉस्ट शामिल हैं। बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपरी हिस्से पर बड़े फॉन्ट में AGONDA लिखा हुआ देखा जा सकता है। ज्यादा डायनामिक लुक और फील के लिए फ्यूल टैंक पर लाल और नीले शेड्स में एलिगेंट पिनस्ट्राइप्स हैं।
मोटरसाइकिल में 225.9 cc, सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, 4-वॉल्व, SOHC इंजन है। यह 20.4 PS और 19.93 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। असिस्ट और स्लिपर क्लच राइडर्स के लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है। TVS रोनिन में डबल क्रैडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिफ फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जो 41 mm USD फोर्क्स और 7-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ मोनोशॉक रियर सस्पेंशन पर सस्पेंडेड है। बाइक में दोनों सिरों पर 17-इंच के व्हील हैं, जो 110/70 फ्रंट और 130/70 रियर ट्यूबलेस टायर में लिपटे हैं। ब्रेकिंग सेटअप में फ्रंट में 300 mm और रियर में 240 mm डिस्क ब्रेक शामिल हैं। डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है। बाइक में एडजस्टेबल लीवर और रेन और अर्बन के ABS मोड हैं।
TVS रोनिन में एक गोल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो बाईं ओर एसिमेट्रिकली माउंटेड है। टेक फीचर्स में ट्रैफिक में कम स्पीड वाली राइड के लिए ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT), ISG, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कॉल, SMS और नेविगेशन के लिए वॉयस असिस्ट शामिल हैं। डिजिटल स्क्रीन पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर, खाली होने में कितना समय लगेगा, कॉल/SMS अलर्ट और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसी कई जानकारी दिखती है। TVS SmartXonnect प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं।
