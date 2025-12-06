Hindustan Hindi News
TVS की नई दमदार और स्टाइलिश रोनिन लॉन्च, गोवा के इस बीच की थीम पर तैयार; बस इतनी सी रखी कीमत

संक्षेप:

Dec 06, 2025 03:01 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
गोवा में चल रहे मोटोसोल 2025 इवेंट में TVS मोटर ने रोनिन अगोंडा (Ronin Agonda) मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.31 लाख रुपए तय की है। यह रोनिन के एंट्री-लेवल वैरिएंट के करीब है। बेस वैरिएंट 1.26 लाख रुपए से 1.28 लाख रुपए की प्राइस रेंज में उपलब्ध हैं। रोनिन अगोंडा मुख्य रूप से कॉस्मेटिक टच-अप पर फोकस करता है ताकि एक खास पहचान बनाई जा सके। TVS रोनिन अगोंडा की प्रेरणा गोवा के अगोंडा बीच से मिलती है। यह शोरगुल वाले और भीड़भाड़ वाले नॉर्थ गोवा बीच से काफी अलग है। अगोंडा बीच का शांत और बेफिक्र लुक रोनिन अगोंडा वैरिएंट में बहुत अच्छे से दिखाया गया है।

ये भी पढ़ें:₹7.99 लाख का ई-कार पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, ‌₹1.50 लाख सस्ती हो गई

ये TVS रोनिन के स्टैंडर्ड वैरिएंट्स के मुकाबले एक अलग प्रोफाइल पक्का करने के लिए एक एंगल पर वर्टिकली बनाए गए हैं। बाइक के लिए सफेद कलरवे शायद मास-मार्केट अपील न करे, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो मिनिमलिस्ट और एक ही समय में अलग हो। खास विज़ुअल फ्लेयर के अलावा, TVS रोनिन अगोंडा वैरिएंट में कोई और बदलाव नहीं हैं। 1.31 लाख रुपए की कीमत पर इक्विपमेंट लिस्ट TVS रोनिन के बेस वैरिएंट्स जैसी ही होने की उम्मीद है।

मोटरसाइकिल में 225.9 cc, सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, 4-वॉल्व, SOHC इंजन है। यह 20.4 PS और 19.93 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। असिस्ट और स्लिपर क्लच राइडर्स के लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है। TVS रोनिन में डबल क्रैडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिफ फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जो 41 mm USD फोर्क्स और 7-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ मोनोशॉक रियर सस्पेंशन पर सस्पेंडेड है। बाइक में दोनों सिरों पर 17-इंच के व्हील हैं, जो 110/70 फ्रंट और 130/70 रियर ट्यूबलेस टायर में लिपटे हैं। ब्रेकिंग सेटअप में फ्रंट में 300 mm और रियर में 240 mm डिस्क ब्रेक शामिल हैं। डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है। बाइक में एडजस्टेबल लीवर और रेन और अर्बन के ABS मोड हैं।

ये भी पढ़ें:6 एयरबैग, ADAS 2, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, 600Km रेंज; ये eSUV हो गई ₹1 लाख सस्ती

TVS रोनिन में एक गोल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो बाईं ओर एसिमेट्रिकली माउंटेड है। टेक फीचर्स में ट्रैफिक में कम स्पीड वाली राइड के लिए ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT), ISG, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कॉल, SMS और नेविगेशन के लिए वॉयस असिस्ट शामिल हैं। डिजिटल स्क्रीन पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर, खाली होने में कितना समय लगेगा, कॉल/SMS अलर्ट और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसी कई जानकारी दिखती है। TVS SmartXonnect प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
