मार्केट में हुई टीवीएस राइडर के नए एडिशन की एंट्री, अब परफॉर्मेंस के साथ स्टाइल भी मिलेगा; जानिए कीमत

टीवीएस अपनी पॉपुलर बाइक राइडर को और खास बनाते हुए इसका नया Super Squad Edition लॉन्च किया है। इस बार कंपनी ने Marvel के दो आइकॉनिक सुपरहीरो Deadpool और Wolverine से इंस्पिरेशन लेकर बाइक को एक नया लुक दिया है। इसका मतलब है कि अब राइडर न सिर्फ परफॉर्मेंस में बल्कि डिजाइन और स्टाइल में भी एक अलग ही पहचान बनाएगी। यह एडिशन खास तौर पर उन यूथ राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो अपनी बाइक को पर्सनैलिटी और एटीट्यूड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन नए एडिशन में स्पेशल डेकल्स और बोल्ड ग्राफिक्स दिए गए हैं जो Deadpool और Wolverine की झलक दिखाते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें पावरफुल 125cc 3-वॉल्व इंजन मिलता है जो 11.75Nm का टॉर्क 6,000 RPM पर देता है। इसके साथ iGO असिस्ट और Boost Mode भी दिया गया है जिससे एक्सीलरेशन और स्मूथ हो जाता है। वहीं, GTT (Glide Through Technology) कम स्पीड पर भी बाइक को आसानी से कंट्रोल करने में मदद करता है।

परफॉर्मेंस के साथ स्टाइल भी टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह एडिशन बेहद एडवांस है। इसमें फुली कनेक्टेड रिवर्स LCD क्लस्टर मिलता है जिसमें 85+ फीचर्स शामिल हैं। यानी कि राइडिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड बनाने के लिए कंपनी ने खूब मेहनत की है। परफॉर्मेंस और स्टाइल के कॉम्बिनेशन के साथ यह बाइक सीधा Gen Z को टारगेट करती है जिन्हें टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों चाहिए।