इस टू-व्हीलर कंपनी ने रचा इतिहास! पहली बार बिक्री 1 महीने में 5 लाख यूनिट के पार, इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने में बनी नंबर-1

TVS ने इतिहास रच दिया है। TVS ने पहली बार एक महीने में 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की है। अगस्त में TVS की कुल बिक्री 5,09,536 यूनिट्स रही, जो अगस्त 2024 (3,91,588 यूनिट्स) की तुलना में 30% ज्यादा है।

भारत की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अगस्त 2025 में एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। कंपनी ने पहली बार किसी एक महीने में 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचे। अगस्त में TVS की कुल बिक्री 5,09,536 यूनिट्स रही, जो अगस्त 2024 (3,91,588 यूनिट्स) की तुलना में 30% ज्यादा है। यह अब तक का कंपनी का सबसे बड़ा मासिक बिक्री रिकॉर्ड है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दोपहिया सेगमेंट का जलवा

TVS ने अगस्त 2024 में 3,78,841 यूनिट्स की बिक्री हासिल की थी। वहीं, अगस्त 2025 में 4,90,788 यूनिट्स की बिक्री हासिल की है, जो 30% की ग्रोथ है। TVS की डोमेस्टिक टू-व्हीलर्स की बिक्री 2024 में 2,89,073 यूनिट्स थी। वहीं, 2025 में 3,68,862 यूनिट्स की सेल हुई, जो 28% की ग्रोथ है।

बाइक्स और स्कूटर

बाइक और स्कूटर सेल की बात करें तो मोटरसाइकिल की बिक्री 2,21,870 यूनिट हुई, जो 30% की ग्रोथ है। वहीं, स्कूटर की बिक्री 2,22,296 यूनिट हुई, जो 36% की ग्रोथ है।

अपाचे (Apache) सीरीज, जुपिटर (Jupiter) और रेडर 125 (Raider 125) की डिमांड ने कंपनी की बिक्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति की बात करें तो अगस्त 2025 में 25,138 EVs सेल हुईं। वहीं, अगस्त 2024 में 24,779 यूनिट की सेल हुई।

हाल ही में TVS ने एक नया 1 लाख से कम कीमत वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर (Orbiter) लॉन्च किया है, जिससे EV पोर्टफोलियो और मजबूत होगा।

रिकॉर्ड तोड़ सेल्स का राज

TVS की यह शानदार परफॉर्मेंस इस बात का सबूत है कि कंपनी का संतुलित पोर्टफोलियो (बाइक्स, स्कूटर, EVs और थ्री-व्हीलर्स) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्केट में अच्छा कर रहा है।

आगे का रास्ता