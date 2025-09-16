tvs raider sold more than 16 lakh units within four years of its launch टीवीएस की इस बाइक बाइक पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, सिर्फ 4 साल में 16 लाख घरों तक पहुंची; जानिए कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
tvs raider sold more than 16 lakh units within four years of its launch

टीवीएस की इस बाइक बाइक पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, सिर्फ 4 साल में 16 लाख घरों तक पहुंची; जानिए कीमत

टीवीएस मोटर इंडिया ने अपने टू-व्हीलर पोर्टफोलियो में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, कंपनी की पॉपुलर बाइक टीवीएस राइडर (TVS Raider) 125 ने लॉन्च के चार साल के भीतर ही 16 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:59 PM
टीवीएस की इस बाइक बाइक पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, सिर्फ 4 साल में 16 लाख घरों तक पहुंची; जानिए कीमत
TVS Raiderarrow

टीवीएस मोटर इंडिया ने अपने टू-व्हीलर पोर्टफोलियो में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, कंपनी की पॉपुलर बाइक टीवीएस राइडर (TVS Raider) 125 ने लॉन्च के चार साल के भीतर ही 16 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि सितंबर, 2021 में लॉन्च हुई राइडर 125 टीवीएस की 125cc सेगमेंट में पहली एंट्री थी। अपनी दमदार परफॉर्मेंस, स्टाइलिश डिजाइन और किफायती प्राइसिंग ने इसे देश-विदेश दोनों बाजारों में बेहद लोकप्रिय बना दिया है। आइए जानते हैं टीवीएस राइडर 125 के सफर के बारे में विस्तार से।

अकेले करीब 40 पर्सेंट का योगदान

कंपनी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 तक 16,04,355 यूनिट्स राइडर बिक चुकी हैं। इनमें से 13.5 लाख यूनिट्स घरेलू बाजार में बिकीं। जबकि 2.45 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं। दिलचस्प बात यह है कि अकेले राइडर 125 ने टीवीएस मोटर की कुल मोटरसाइकिल सेल्स में 39 पर्सेंट का योगदान दिया है।

कुछ ऐसी रही है राइडर की बिक्री

बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो FY22 में 76,742 यूनिट्स से शुरुआत करने वाली राइडर ने FY23 में 2,39,288 और FY24 में 4,78,443 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि, FY25 में 16 पर्सेंट की गिरावट आई और बिक्री 3,99,819 यूनिट्स पर सिमट गई। हालांकि, जुलाई 2025 तक यह फिर से 1,63,855 यूनिट्स बेचकर तेजी पकड़ चुकी है। वहीं, एक्सपोर्ट में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली और FY25 में 71,341 यूनिट्स विदेशों में भेजी गईं।

इतनी है कीमत

टीवीएस राइडर 125 में 124.8cc, 3-वाल्व, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 7,500 rpm पर 11bhp पावर और 6,000 rpm पर 11.75Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दमदार इंजन, मॉडर्न डिजाइन और यूथ-फ्रेंडली फीचर्स ने इसे इस सेगमेंट की सबसे हिट बाइक बना दिया है। फिलहाल भारत में बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 87,625 रुपये रखी गई है।

TVS Raider 125 Auto News Hindi

