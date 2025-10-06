भारत में लॉन्च हुई अब तक की सबसे एडवांस टीवीएस राइडर, कीमत 93800 रुपये; जानिए बाइक की खासियत

टीवीएस ने अपनी पॉपुलर बाइक राइडर (Raider) का अब तक का सबसे एडवांस वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इस बाइक में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो पहली बार इस सेगमेंट में देखने को मिलेंगे।

टीवीएस ने अपनी पॉपुलर बाइक राइडर (Raider) का अब तक का सबसे एडवांस वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इस बाइक में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो पहली बार इस सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। नए वैरिएंट को खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और इसे और भी स्पोर्टी अंदाज में पेश किया गया है। कंपनी ने नई राइडर (TFT DD) की एक्स-शोरूम कीमत 95,600 रुपये और (SXC DD) की 93,800 रुपये रखी है।

दमदार है पावरट्रेन राइडर में पावरट्रेन के तौर पर 3-वॉल्व, 125cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 11.75 Nm का क्लास-लीडिंग टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने राइडर में पावरट्रेन को और एडवांस बनाने के लिए इसमें iGO Assist और Boost Mode जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी दी है जो जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्स्ट्रा पावर देने का काम करती हैं। वहीं, Glide Through Technology (GTT) कम स्पीड पर बिना झटके राइडिंग के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देती है।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो नई राइडर को और भी अट्रैक्टिव लुक दिया गया है। इसमें स्पोर्टी रेड अलॉय व्हील्स, नए वाइड टायर्स और मेटालिक सिल्वर फिनिश देखने को मिलता है। बाइक दो डिस्प्ले ऑप्शन के साथ आती है जिसमें एक है एडवांस TFT डिस्प्ले जिसमें 99+ फीचर्स मिलते हैं और दूसरा है रिवर्स LCD क्लस्टर जिसमें 85+ फीचर्स दिए गए हैं।