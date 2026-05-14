स्प्लेंडर, पल्सर, शाइन को छोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद ली ये बाइक; 5 साल पहले हुई थी लॉन्च

अपने लॉन्च 5 साल पूरे होने से कुछ महीने पहले ही इस मोटरसाइकिल ने 1.9 मिलियन यानी 19 लाख यूनिट की सेल्स के आंकड़े को पार कर लिया है। दरअसल, मार्च 2026 के आखिर तक इसकी कुल घरेलू और निर्यात बिक्री 19,07,277 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है।

TVS मोटर कंपनी की मोटरसाइकिल रेडर 125 ने एक नई उपलब्धि को हासिल कर लिया है। कंपनी ने ये बाइक 16 सितंबर, 2021 को भारत में लॉन्च की थी। अपने लॉन्च 5 साल पूरे होने से कुछ महीने पहले ही इस मोटरसाइकिल ने 1.9 मिलियन यानी 19 लाख यूनिट की सेल्स के आंकड़े को पार कर लिया है। दरअसल, मार्च 2026 के आखिर तक इसकी कुल घरेलू और निर्यात बिक्री 19,07,277 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है। इसमें 1.62 मिलियन घरेलू थोक बिक्री और 286,008 यूनिट का निर्यात शामिल है।

टीवीएस की पहली 125cc मोटरसाइकिल की यह सफलता इस बात का प्रमाण भी है कि कंपनी ने 125cc स्पोर्टी कम्यूटर बाइक सेगमेंट में ठीक उसी समय एंट्र की जब भारत में इस सेगमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। घरेलू बाजार में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में लॉन्च होने से लेकर मार्च 2026 तक रेडर 125 (1.62 मिलियन यूनिट) ने कंपनी की कुल 5.27 मिलियन मोटरसाइकिलों की बिक्री में 31% का योगदान दिया है। इसी 5 साल की अवधि के दौरान अपाचे सीरीज की बाइकों की 2.07 मिलियन यूनिट बिकी हैं।

TVS रेडर 125 की भारत में सेल्स फेसियल यूनिट ग्रोथ % YoY FY2022 76,742 - FY2023 239,388 212% FY2024 478,443 100% FY2025 399,819 -16% FY2026 426,877 6.76% टोटल 16,21,269 डेटा: सियाम

पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में TVS रेडर की रैंकिंग FY2023 के 9वें स्थान से बढ़कर FY2026 में 6वें स्थान पर पहुंच गई है। रेडर के लिए अब तक का सबसे अच्छा फाइनेंशियल ईयर FY2024 रहा, जब इसकी 478,443 यूनिट्स बिकीं, जो FY2023 की 239,388 यूनिट्स के मुकाबले 100% ज्यादा थीं। इस दौरान कंपनी की कुल 1.22 मिलियन बाइक बिक्री में इसका हिस्सा 39% रहा। FY2024 में रेडर 125 को कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी।

TVS रेडर 125 का एक्सपोर्ट फेसियल यूनिट ग्रोथ % YoY FY2022 22,208 - FY2023 60,982 175% FY2024 54,577 -10% FY2025 71,341 31% FY2026 76,900 8% टोटल 2,86,008 डेटा: सियाम

FY2026 में जब अक्टूबर 2025 से GST 2.0 के चलते कीमतें कम हुईं, तो रेडर 125 की मांग फिर से बढ़ गई। इसकी बिक्री साल-दर-साल 7% बढ़कर 426,877 यूनिट्स तक पहुंच गई, जिससे इसने दूसरी बार 400,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया। TVS रेडर 125 एक ऐसे कॉम्पटीटर सेगमेंट का हिस्सा है, जिसमें होंडा शाइन, बजजा पल्सर, हीरो ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, एक्सट्रीम 125, बजाज पल्सर और होंडा CB125 हॉर्नेट जैसे पॉपुलर मॉडल से होता है।

TVS रेडर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

रेडर के मुख्य टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इसमें 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, थ्री-वाल्व इंजन है जो 11.2bhp और 11.2Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह मोटर 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड फीचर्स में इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ LED हेडलाइट, LED टेललाइट, 5-इंच का डिजिटल डिस्प्ले, आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम और दो राइड मोड शामिल हैं।