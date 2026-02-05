Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS Raider 125 Prices Marginally Increased
कंपनी ने चुपके से महंगी कर दी ये मोटरसाइकिल, लेकिन ग्राहकों की जेब पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर

कंपनी ने चुपके से महंगी कर दी ये मोटरसाइकिल, लेकिन ग्राहकों की जेब पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर

संक्षेप:

TVS मोटरसाइकिल ने अपनी रेडर 125 की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कर दी है। कीमत में बढ़ोतरी वैरिएंट के हिसाब से की गई है। एंट्री-लेवल ड्रम ब्रेक वैरिएंट के लिए यह 1,250 तक बढ़ गई है। यह मोटरसाइकिल 6 वैरिएंट में उपलब्ध है, जो फीचर्स, हार्डवेयर और लुक के मामले में अलग-अलग हैं।

Feb 05, 2026 09:54 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

TVS मोटरसाइकिल ने अपनी रेडर 125 की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कर दी है। कीमत में बढ़ोतरी वैरिएंट के हिसाब से की गई है। एंट्री-लेवल ड्रम ब्रेक वैरिएंट के लिए यह 1,250 तक बढ़ गई है। यह मोटरसाइकिल 6 वैरिएंट में उपलब्ध है, जो फीचर्स, हार्डवेयर और लुक के मामले में अलग-अलग हैं। अब इस मोटरसाइकिल की अपडेट एक्स-शोरूम कीमत 82,000 रुपे हो गई है। ऐसे में आप रेडर को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब एक बार इसकी नई कीमतों पर नजर डाल लीजिए।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS रेडर 125 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमतइजाफा
ड्रम82,000 रुपए1,250 रुपए
डिस्क (सिंगल सीट)87,600 रुपए950 रुपए
iGO (बूस्ट मोड)91,650 रुपए900 रुपए
सुपर स्क्वाड92,650 रुपए900 रुपए
SXC डुअल डिस्क95,225 रुपए725 रुपए
TFT डुअल डिस्क97,050 रुपए1050 रुपए

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Raider

TVS Raider

₹ 80,500 - 95,600

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar NS 125

Bajaj Pulsar NS 125

₹ 92,182 - 98,400

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha FZ-FI V3

Yamaha FZ-FI V3

₹ 1.08 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xtreme 160R

Hero Xtreme 160R

₹ 1.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xtreme 125R

Hero Xtreme 125R

₹ 89,000 - 1.04 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar N125

Bajaj Pulsar N125

₹ 94,707 - 98,707

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

रेडर 125 पर कीमत में बढ़ोतरी बहुत कम है, इसलिए लगता नहीं कि इससे इसके ग्राहकों के खरीदने के फैसले पर कोई असर पड़ेगा। हालांकि, इस सेगमेंट में हाल ही में होंडा CB 125 हॉर्नेट जैसी बाइक्स के आने से मुकाबला काफी बढ़ गया है। फिर भी रेडर 125 टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मामले में एक आकर्षक ऑप्शन बनी हुई है। हालांकि, इसका डिजाइन काफी पुराना है। ऐसा मानना ​​है कि TVS को जल्द ही इसे रीस्टाइल करने पर विचार करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:बजाज या हीरो नहीं, बल्कि इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के पीछे पड़े ग्राहक

रेडर के मुख्य टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इसमें 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, थ्री-वाल्व इंजन है जो 11.2bhp और 11.2Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह मोटर 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड फीचर्स में इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ LED हेडलाइट, LED टेललाइट, 5-इंच का डिजिटल डिस्प्ले, आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम और दो राइड मोड शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:₹7.31 लाख की SUV का पूरा देश हुआ दीवाना, देखते ही देखते 10 लाख घरों तक पहुंच गई

कनेक्टेड वैरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कलर TFT डिस्प्ले और वॉयस असिस्ट फंक्शन का अतिरिक्त फायदा मिलता है जो TVS SmartXConnect सिस्टम के साथ काम करता है। जिसके बाद बाइक पर कॉल, मैसेज जैसे अलर्ट मिलते हैं। साथ ही, स्क्रीन पर माइलेज, फ्यूल जैसी बातों की डिटेल भी मिलती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
TVS Motors TVS Raider 125 Auto News Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।