कंपनी ने चुपके से महंगी कर दी ये मोटरसाइकिल, लेकिन ग्राहकों की जेब पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर
TVS मोटरसाइकिल ने अपनी रेडर 125 की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कर दी है। कीमत में बढ़ोतरी वैरिएंट के हिसाब से की गई है। एंट्री-लेवल ड्रम ब्रेक वैरिएंट के लिए यह 1,250 तक बढ़ गई है। यह मोटरसाइकिल 6 वैरिएंट में उपलब्ध है, जो फीचर्स, हार्डवेयर और लुक के मामले में अलग-अलग हैं। अब इस मोटरसाइकिल की अपडेट एक्स-शोरूम कीमत 82,000 रुपे हो गई है। ऐसे में आप रेडर को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब एक बार इसकी नई कीमतों पर नजर डाल लीजिए।
|TVS रेडर 125 की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत
|इजाफा
|ड्रम
|82,000 रुपए
|1,250 रुपए
|डिस्क (सिंगल सीट)
|87,600 रुपए
|950 रुपए
|iGO (बूस्ट मोड)
|91,650 रुपए
|900 रुपए
|सुपर स्क्वाड
|92,650 रुपए
|900 रुपए
|SXC डुअल डिस्क
|95,225 रुपए
|725 रुपए
|TFT डुअल डिस्क
|97,050 रुपए
|1050 रुपए
रेडर 125 पर कीमत में बढ़ोतरी बहुत कम है, इसलिए लगता नहीं कि इससे इसके ग्राहकों के खरीदने के फैसले पर कोई असर पड़ेगा। हालांकि, इस सेगमेंट में हाल ही में होंडा CB 125 हॉर्नेट जैसी बाइक्स के आने से मुकाबला काफी बढ़ गया है। फिर भी रेडर 125 टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मामले में एक आकर्षक ऑप्शन बनी हुई है। हालांकि, इसका डिजाइन काफी पुराना है। ऐसा मानना है कि TVS को जल्द ही इसे रीस्टाइल करने पर विचार करना चाहिए।
रेडर के मुख्य टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इसमें 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, थ्री-वाल्व इंजन है जो 11.2bhp और 11.2Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह मोटर 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड फीचर्स में इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ LED हेडलाइट, LED टेललाइट, 5-इंच का डिजिटल डिस्प्ले, आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम और दो राइड मोड शामिल हैं।
कनेक्टेड वैरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कलर TFT डिस्प्ले और वॉयस असिस्ट फंक्शन का अतिरिक्त फायदा मिलता है जो TVS SmartXConnect सिस्टम के साथ काम करता है। जिसके बाद बाइक पर कॉल, मैसेज जैसे अलर्ट मिलते हैं। साथ ही, स्क्रीन पर माइलेज, फ्यूल जैसी बातों की डिटेल भी मिलती है।
