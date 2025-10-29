कन्फर्म... भारत में नॉर्टन मोटरसाइकिल के 4 मॉडल आएंगे, अप्रैल 2026 में होंगे लॉन्च; नामों का हुआ खुलासा
संक्षेप: ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स इस फाइनेंशियल ईयर में 4 नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी अभी भारत की जानी-मानी 2W और 3W व्हीकल बनाने वाली कंपनी TVS मोटर के पास है। पहली बार नॉर्टन मोटरसाइकिल्स भारतीय बाजार में भी आएगी। इसका ग्रैंड लॉन्च अप्रैल 2026 में होगा।
ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स इस फाइनेंशियल ईयर में 4 नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी अभी भारत की जानी-मानी 2W और 3W व्हीकल बनाने वाली कंपनी TVS मोटर के पास है। पहली बार नॉर्टन मोटरसाइकिल्स भारतीय बाजार में भी आएगी। इसका ग्रैंड लॉन्च अप्रैल 2026 में होगा। TVS मोटर जल्द ही प्रीमियम मोटरसाइकिल की दुनिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के बड़े मकसद के तहत 4 नई नॉर्टन मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी।
भारत में पहली नॉर्टन ब्रांडेड मोटरसाइकिल अप्रैल 2026 में लॉन्च होगी। रॉयल एनफील्ड के दबदबे को टक्कर देने के लिए एक छोटी डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिल सहित और भी मॉडल पाइपलाइन में हो सकते हैं। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स अभी एक ट्रांसफॉर्मेशनल दौर से गुजर रही है। नई नॉर्टन बाइक इटली में 2025 EICMA शो में पेश की जाएंगी। इस लॉन्च का मुख्य आकर्षण V4 सुपरबाइक का एक नया वर्जन होगा जो मैनक्स और मैनक्स R वैरिएंट में आएगा। कंपनी एक नई एडवेंचर मोटरसाइकिल भी पेश करेगी, जो मिडिल-वेट कैटेगरी में एटलस नाम से आएगी।
2025 EICMA शो में दिखाई जाने वाली नई मोटरसाइकिलें इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हो सकती हैं। इनका प्रोडक्शन नॉर्टन की सोलीहुल फैसिलिटी में होगा, जिसमें अभी इन नेक्स्ट-जेनरेशन बाइक को बनाने और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। TVS मोटर ने 2020 में नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को लगभग 150 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन ब्रांड के डेवलपमेंट के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए रखे हैं।
TVS ने 2025 के आखिर तक भारतीय बाजीर में नॉर्टन ब्रांड की एंट्री कन्फर्म की थी, जो अब अप्रैल 2026 में पहुंच गई है। कंपनी का मकसद नॉर्टन ब्रांड के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बनाना है। प्रीमियम डीलरशिप के बारे में सोचें जहां नॉर्टन मोटरसाइकिल्स और कुछ प्रीमियम TVS मोटरसाइकिल बेची जाएंगी। TVS प्रीमियम खरीदारों के लिए एक खास एक्सपीरियंस डिजाइन करेगी और नॉर्टन ब्रांड की समृद्ध विरासत का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल के शौकीन लोगों को अट्रैक्ट करेगी।
TVS ने TVS, BMW और नॉर्टन ब्रांड के तहत नई 450cc मोटरसाइकिल लॉन्च करने की पुष्टि की है। यह एक ट्विन-सिलेंडर इंजन पर बेस्ड होगी और इसका मकसद नॉर्टन ब्रांड को आम लोगों तक पहुंचाना होगा। एक छोटी हाई-वॉल्यूम सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल भी हो सकती है, जिसके लिए आजकल हर लेगेसी ब्रांड कोशिश कर रहा है। शुरुआत में TVS नॉर्टन भारत में अपनी कुछ मौजूदा प्रीमियम मोटरसाइकिलें जैसे कमांडो 961, V4CR और V4SV लॉन्च कर सकती है। इनकी कीमतें लगभग 20 लाख रुपए से शुरू हो सकती हैं।
