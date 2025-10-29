Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS Owned Norton Motorcycles India Launch Confirmed In April 2026
कन्फर्म... भारत में नॉर्टन मोटरसाइकिल के 4 मॉडल आएंगे, अप्रैल 2026 में होंगे लॉन्च; नामों का हुआ खुलासा

कन्फर्म... भारत में नॉर्टन मोटरसाइकिल के 4 मॉडल आएंगे, अप्रैल 2026 में होंगे लॉन्च; नामों का हुआ खुलासा

संक्षेप: ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स इस फाइनेंशियल ईयर में 4 नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी अभी भारत की जानी-मानी 2W और 3W व्हीकल बनाने वाली कंपनी TVS मोटर के पास है। पहली बार नॉर्टन मोटरसाइकिल्स भारतीय बाजार में भी आएगी। इसका ग्रैंड लॉन्च अप्रैल 2026 में होगा।

Wed, 29 Oct 2025 11:46 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स इस फाइनेंशियल ईयर में 4 नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी अभी भारत की जानी-मानी 2W और 3W व्हीकल बनाने वाली कंपनी TVS मोटर के पास है। पहली बार नॉर्टन मोटरसाइकिल्स भारतीय बाजार में भी आएगी। इसका ग्रैंड लॉन्च अप्रैल 2026 में होगा। TVS मोटर जल्द ही प्रीमियम मोटरसाइकिल की दुनिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के बड़े मकसद के तहत 4 नई नॉर्टन मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Activa 125
Honda Activa 125
₹ 88,339 - 91,983
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं

भारत में पहली नॉर्टन ब्रांडेड मोटरसाइकिल अप्रैल 2026 में लॉन्च होगी। रॉयल एनफील्ड के दबदबे को टक्कर देने के लिए एक छोटी डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिल सहित और भी मॉडल पाइपलाइन में हो सकते हैं। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स अभी एक ट्रांसफॉर्मेशनल दौर से गुजर रही है। नई नॉर्टन बाइक इटली में 2025 EICMA शो में पेश की जाएंगी। इस लॉन्च का मुख्य आकर्षण V4 सुपरबाइक का एक नया वर्जन होगा जो मैनक्स और मैनक्स R वैरिएंट में आएगा। कंपनी एक नई एडवेंचर मोटरसाइकिल भी पेश करेगी, जो मिडिल-वेट कैटेगरी में एटलस नाम से आएगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Apache RTR 200 4V

TVS Apache RTR 200 4V

₹ 1.49 - 1.63 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Sport

TVS Sport

₹ 59,881 - 71,785

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Fiero 125

TVS Fiero 125

₹ 80,000 से शुरू

मुझे सूचित करें
TVS Apache RTR 200 4V [2025]

TVS Apache RTR 200 4V [2025]

₹ 1.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS NTORQ 125

TVS NTORQ 125

₹ 87,042 - 1.07 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Ntorq 150

TVS Ntorq 150

₹ 1.09 - 1.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:टोयोटा 'बेबी' लैंड क्रूजर FJ की हुई एंट्री, डिजायर और फीचर्स देखने टूट पड़ी भीड़

2025 EICMA शो में दिखाई जाने वाली नई मोटरसाइकिलें इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हो सकती हैं। इनका प्रोडक्शन नॉर्टन की सोलीहुल फैसिलिटी में होगा, जिसमें अभी इन नेक्स्ट-जेनरेशन बाइक को बनाने और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। TVS मोटर ने 2020 में नॉर्टन मोटरसाइकिल्स को लगभग 150 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन ब्रांड के डेवलपमेंट के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए रखे हैं।

TVS ने 2025 के आखिर तक भारतीय बाजीर में नॉर्टन ब्रांड की एंट्री कन्फर्म की थी, जो अब अप्रैल 2026 में पहुंच गई है। कंपनी का मकसद नॉर्टन ब्रांड के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बनाना है। प्रीमियम डीलरशिप के बारे में सोचें जहां नॉर्टन मोटरसाइकिल्स और कुछ प्रीमियम TVS मोटरसाइकिल बेची जाएंगी। TVS प्रीमियम खरीदारों के लिए एक खास एक्सपीरियंस डिजाइन करेगी और नॉर्टन ब्रांड की समृद्ध विरासत का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल के शौकीन लोगों को अट्रैक्ट करेगी।

ये भी पढ़ें:इन 9 कारों में डीलर लगा रहे CNG किट, थोड़े सा खर्च और 1.20 लाख KM की वारंटी

TVS ने TVS, BMW और नॉर्टन ब्रांड के तहत नई 450cc मोटरसाइकिल लॉन्च करने की पुष्टि की है। यह एक ट्विन-सिलेंडर इंजन पर बेस्ड होगी और इसका मकसद नॉर्टन ब्रांड को आम लोगों तक पहुंचाना होगा। एक छोटी हाई-वॉल्यूम सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल भी हो सकती है, जिसके लिए आजकल हर लेगेसी ब्रांड कोशिश कर रहा है। शुरुआत में TVS नॉर्टन भारत में अपनी कुछ मौजूदा प्रीमियम मोटरसाइकिलें जैसे कमांडो 961, V4CR और V4SV लॉन्च कर सकती है। इनकी कीमतें लगभग 20 लाख रुपए से शुरू हो सकती हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।