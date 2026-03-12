TVS का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, रेंज 86Km और कीमत ₹49999; 2.20 घंटे में 80% चार्ज

Mar 12, 2026 03:56 pm IST

देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी TVS मोटर्स ने ऑर्बिटर का एक नया वैरिएंट पेश किया है। कंपनी ने इसे ऑर्बिटर V1 का नाम दिया है। यह स्कूटर छोटी 1.8kWh बैटरी से चलता है। अब यह ब्रांड के EV लाइन-अप में सबसे सस्ता ऑप्शन है। वहीं, कंपनी ने अपने EV पोर्टफोलियो में बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) भी शुरू किया है, जिससे कस्टमर्स को एक नया और फ्लेक्सिबल ओनरशिप मॉडल मिला है। ऑर्बिटर V1 बैटरी-एज-ए-सर्विस के साथ इसकी एक्स-शोरूम कीमत 49,999 रुपए (PM ई-ड्राइव सहित) से शुरू होती है।

2 घंटे 20 मिनट में चार्ज

TVS ऑर्बिटर V1 में 1.8kWh बैटरी पैक है जो 86km की IDC रेंज देता है। ओरिजिनल ऑर्बिटर जिसे अब ऑर्बिटर V2 कहा जाता है, वो 3.1kWh बैटरी के साथ आता है जिसकी IDC रेंज 158km है। हालांकि, छोटे बैटरी पैक का मतलब है कि रेंज का आंकड़ा काफी कम है। इसका मतलब यह भी है कि चार्जिंग टाइम कम हो गया है। इसे 0-80% चार्ज होने में 2 घंटे और 20 मिनट लगेंगे। जबकि ऑर्बिटर V2 की बैटरी को चार्ज होने में 4 घंटे और 10 मिनट लगते हैं।

ऑर्बिटर V1 की तरह फीचर्स दिए

ऑर्बिटर V1 में जो कुछ भी है, वह ऑर्बिटर V2 से बिना किसी बदलाव के लिया गया लगता है। इसमें 14-इंच का फ्रंट और 12-इंच का रियर व्हील सेटअप, LCD क्लस्टर शामिल है, जो एक मोबाइल ऐप के साथ, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ओवर-द-एयर अपडेट और सेफ्टी अलर्ट देता है, जिसमें एंटी-थेफ्ट, क्रैश और जियो-फेंसिंग नोटिफिकेशन शामिल हैं। वहीं, इसमें ईको और पावर मोड, हिल-होल्ड असिस्ट, पार्किंग असिस्ट (रिवर्स फंक्शन) और क्रूज कंट्रोल का एक्सेस भी है। इसमें 845mm लंबी फ्लैट सीट और 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज भी एक जैसा है।

ऑर्बिटर V1 में टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी प्रोएक्टिव सेफ्टी: क्रैश, फॉल, एंटी-थेफ्ट, जियो-फेंसिंग, और टाइम-फेंसिंग अलर्ट

ऑलवेज कंट्रोल: मोबाइल ऐप से दूर से बैटरी चार्ज और ओडोमीटर चेक करें

स्मार्ट नेविगेशन: कस्टमाइजेबल सेटिंग्स के साथ टर्न-बाय-टर्न गाइडेंस

कनेक्टेड रहें: LCD डिजिटल क्लस्टर पर कॉल, SMS, और पर्सनलाइज्ड अलर्ट

राइडर कॉन्फिडेंस: हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट

हमेशा अप-टू-डेट: आसान OTA अपडेट

डुअल राइड मोड: रेंज और सेफ्टी के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ इको और पावर