TVS का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, रेंज 86Km और कीमत ₹49999; 2.20 घंटे में 80% चार्ज
देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी TVS मोटर्स ने ऑर्बिटर का एक नया वैरिएंट पेश किया है। कंपनी ने इसे ऑर्बिटर V1 का नाम दिया है। यह स्कूटर छोटी 1.8kWh बैटरी से चलता है। अब यह ब्रांड के EV लाइन-अप में सबसे सस्ता ऑप्शन है।
देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी TVS मोटर्स ने ऑर्बिटर का एक नया वैरिएंट पेश किया है। कंपनी ने इसे ऑर्बिटर V1 का नाम दिया है। यह स्कूटर छोटी 1.8kWh बैटरी से चलता है। अब यह ब्रांड के EV लाइन-अप में सबसे सस्ता ऑप्शन है। वहीं, कंपनी ने अपने EV पोर्टफोलियो में बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) भी शुरू किया है, जिससे कस्टमर्स को एक नया और फ्लेक्सिबल ओनरशिप मॉडल मिला है। ऑर्बिटर V1 बैटरी-एज-ए-सर्विस के साथ इसकी एक्स-शोरूम कीमत 49,999 रुपए (PM ई-ड्राइव सहित) से शुरू होती है।
2 घंटे 20 मिनट में चार्ज
TVS ऑर्बिटर V1 में 1.8kWh बैटरी पैक है जो 86km की IDC रेंज देता है। ओरिजिनल ऑर्बिटर जिसे अब ऑर्बिटर V2 कहा जाता है, वो 3.1kWh बैटरी के साथ आता है जिसकी IDC रेंज 158km है। हालांकि, छोटे बैटरी पैक का मतलब है कि रेंज का आंकड़ा काफी कम है। इसका मतलब यह भी है कि चार्जिंग टाइम कम हो गया है। इसे 0-80% चार्ज होने में 2 घंटे और 20 मिनट लगेंगे। जबकि ऑर्बिटर V2 की बैटरी को चार्ज होने में 4 घंटे और 10 मिनट लगते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
Hero Xoom
₹ 72,284 - 82,617
Hero Xoom 110
₹ 72,351 - 77,836
Hero Destini 110
₹ 72,000 - 79,000
TVS Jupiter 125
₹ 75,600 - 86,400
Yamaha RayZR 125
₹ 73,430 - 85,974
ऑर्बिटर V1 की तरह फीचर्स दिए
ऑर्बिटर V1 में जो कुछ भी है, वह ऑर्बिटर V2 से बिना किसी बदलाव के लिया गया लगता है। इसमें 14-इंच का फ्रंट और 12-इंच का रियर व्हील सेटअप, LCD क्लस्टर शामिल है, जो एक मोबाइल ऐप के साथ, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ओवर-द-एयर अपडेट और सेफ्टी अलर्ट देता है, जिसमें एंटी-थेफ्ट, क्रैश और जियो-फेंसिंग नोटिफिकेशन शामिल हैं। वहीं, इसमें ईको और पावर मोड, हिल-होल्ड असिस्ट, पार्किंग असिस्ट (रिवर्स फंक्शन) और क्रूज कंट्रोल का एक्सेस भी है। इसमें 845mm लंबी फ्लैट सीट और 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज भी एक जैसा है।
ऑर्बिटर V1 में टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी
प्रोएक्टिव सेफ्टी: क्रैश, फॉल, एंटी-थेफ्ट, जियो-फेंसिंग, और टाइम-फेंसिंग अलर्ट
ऑलवेज कंट्रोल: मोबाइल ऐप से दूर से बैटरी चार्ज और ओडोमीटर चेक करें
स्मार्ट नेविगेशन: कस्टमाइजेबल सेटिंग्स के साथ टर्न-बाय-टर्न गाइडेंस
कनेक्टेड रहें: LCD डिजिटल क्लस्टर पर कॉल, SMS, और पर्सनलाइज्ड अलर्ट
राइडर कॉन्फिडेंस: हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट
हमेशा अप-टू-डेट: आसान OTA अपडेट
डुअल राइड मोड: रेंज और सेफ्टी के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ इको और पावर
ऑर्बिटर V2 से 15000 रुपए सस्ता
TVS ने अपने EV स्कूटर पोर्टफोलियो में बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन भी पेश किया है, जिससे कस्टमर बैटरी की पूरी कीमत पहले देने के बजाय बैटरी के इस्तेमाल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। TVS का कहना है कि प्लान 862 रुपए प्रति महीने (3 साल से ज्यादा) से शुरू होते हैं, और सब्सक्रिप्शन में 5 साल या 70,000km तक की एक्सटेंडेड वारंटी और अनलिमिटेड मंथली इस्तेमाल शामिल है। जो कस्टमर्स बिना BaaS वाले TVS ऑर्बिटर V1 को लेते हैं उन्हें 84,500 रुपए (एक्स-शोरूम) खर्च करने होंगे। ये ऑर्बिटर V2 से लगभग 15,000 रुपए सस्ता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।