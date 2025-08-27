आज की रात का इंतजार, कल लॉन्च होगा TVS का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर; कंपनी ने जारी किया नया टीजर

कंपनी ने इसके टीजर के कैप्शन में 'इलेक्ट्रिफाइंग' शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वीडियो में बिजली दिखाई दे रही है। नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 28 अगस्त को लॉन्च होगा। इससे पहले, ब्रांड ने 'ऑर्बिटर' नेमप्लेट के लिए ट्रेडमार्क दायर किया था। ब्रांड ने 'ईवी-वन्स' और 'ओ' के लिए भी नेमप्लेट पेटेंट दायर किए।

टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने अपकमिंग स्कूटर का पहला टीजर जारी कर दिया है। उम्मीद है कि इसका नाम ऑर्बिटर होगा और यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। कंपनी ने इसके टीजर के कैप्शन में 'इलेक्ट्रिफाइंग' शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वीडियो में बिजली दिखाई दे रही है। नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 28 अगस्त को लॉन्च होगा। इससे पहले, ब्रांड ने 'ऑर्बिटर' नेमप्लेट के लिए ट्रेडमार्क दायर किया था। ऑर्बिटर के अलावा, ब्रांड ने 'ईवी-वन्स' और 'ओ' के लिए भी नेमप्लेट पेटेंट दायर किए हैं।

हालांकि, अभी तक कोई इसे लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है। उम्मीद है कि नया मॉडल एक एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, जिसका मतलब है कि यह फीचर्स और कीमत, दोनों के मामले में कंपनी के पोर्टफोलियो में आईक्यूब से नीचे होगा, जिससे यह खरीदारों की एक विस्तृत सीरीज के लिए एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाएगा।

दायर किए गए डिजाइन पेटेंट के अनुसार, नए स्कूटर को ब्रांड के आईक्यूब लाइनअप से जोड़ने के लिए आईक्यूब के कुछ एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर डिजाइन पतला और सुव्यवस्थित है। आगे की तरफ एक नया LED हेडलैंप होगा जो LED डे-टाइम रनिंग लैंप्स के साथ इंटीग्रेटेड होगा, जो एक बार फिर फैमिली स्कूटर के जैसा लुक दिया गया है, जिसके लिए आईक्यूब की याद दिला सकता है।

जहां आईक्यूब काफी बॉक्सी और सीधा है, वहीं डिजाइन पेटेंट वाला स्कूटर स्मूथ लाइनों और एयरोडायनामिक पैनल्स के साथ स्लीक है, जो आगे के फ्लोरबोर्ड से पीछे की ओर फैले हैं। ये सभी बदलाव इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए ज़्यादा कुशल बनाने में मदद करेंगे। इस डिजाइन से ऐसा लगता है कि यह युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो एक अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं जो जेब पर ज्यादा बोझ न डाले और डेली के इस्तेमाल के लिए अच्छी रेंज और परफॉर्मेंस दे।