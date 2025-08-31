टीवीएस की इस नई-नवेली स्कूटर में मिलता है 158 km का रेंज, जानिए इसकी 5 खास बातें
टीवीएस ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Orbiter लॉन्च किया है। यह कंपनी का तीसरा ई-स्कूटर है जो iQube और X के बाद पेश किया गया है। टीवीएस ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 99,900 रुपये रखी गई है।
टीवीएस ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Orbiter लॉन्च किया है। यह कंपनी का तीसरा ई-स्कूटर है जो iQube और X के बाद पेश किया गया है। टीवीएस ने इसे एंट्री-लेवल मॉडल के तौर पर उतारा है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 99,900 रुपये रखी गई है। इसे कंपनी की वेबसाइट से 5,001 रुपये देकर बुक किया जा सकता है। यह स्कूटर बाजार में ओला S1X, बजाज चेतक 3001 और हीरो Vida VX2 को सीधी टक्कर देगा। आइए जानते हैं स्कूटर की 5 खास बातों को विस्तार से।
कीमत और बुकिंग
टीवीएस Orbiter की एक्स-शोरूम कीमत 99,900 रुपये रखी गई है। इसे सिर्फ एक फुली-लोडेड वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। ग्राहक इसे कंपनी की वेबसाइट पर 5,001 रुपये के रिफंडेबल टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं। पहली डिलीवरी दिवाली 2025 के बाद शुरू होने की उम्मीद है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Orbiter
₹ 99,900
Fujiyama Ozone
₹ 99,918
Odysse Electric Trot
₹ 99,999
Suzuki Burgman Street Electric
₹ 1.05 - 1.2 लाख
Lectrix LXS G 2.0
₹ 99,999
Enigma Ambier N8
₹ 95,000 - 1.05 लाख
दमदार रेंज और बैटरी
टीवीएस ने Orbiter को 3.1 kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया है जो एक बार चार्ज करने पर 158 किलोमीटर तक की रेंज देता है। तुलना करें तो iQube की यही बैटरी 123 किलोमीटर की रेंज देती है जबकि iQube का 3.5 kWh बैटरी पैक भी केवल 145 किलोमीटर की रेंज तक सीमित है।
डिजाइन और फीचर्स
कंपनी ने इसे "भारत का सबसे एयरोडायनामिक ई-स्कूटर" बताया है। इसका मिनिमलिस्ट डिजाइन एलईडी हेडलैम्प, फ्रंट विंडस्क्रीन और 14-इंच अलॉय व्हील्स के साथ आता है। इसमें 290mm फुटबोर्ड ज्यादा लेगरूम देता है और 34 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज भी मौजूद है। इसमें दो राइड मोड-इको और पावर, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, क्रूज कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, USB चार्जिंग स्लॉट और रिवर्स मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
स्मार्ट कनेक्टिविटी
एंट्री-लेवल कीमत होने के बावजूद Orbiter में कलर्ड LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर कॉल अलर्ट, नेविगेशन, लाइव लोकेशन, जियो-फेंसिंग, फॉल डिटेक्शन, थेफ्ट अलर्ट और OTA अपडेट्स जैसी एडवांस्ड सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
कलर ऑप्शन
ग्राहक Orbiter को 6 रंगों में खरीद सकते हैं। इनमें नीयॉन सनबर्स्ट, स्ट्राटोस ब्लू, लूनर ग्रे, स्टेलर सिल्वर, कॉस्मिक टाइटेनियम और मार्टियन कॉपर शामिल हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।