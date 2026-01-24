Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tvs orbiter electric scooter real world range test
ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर का रियल रेंज टेस्ट, फुल चार्ज में बस इतने KM ही दौड़ा; दावा- 158Km रेंज

ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर का रियल रेंज टेस्ट, फुल चार्ज में बस इतने KM ही दौड़ा; दावा- 158Km रेंज

संक्षेप:

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में TVS तेजी से आगे बढ़ रही है। दिसंबर 2025 में टॉप-10 टू-व्हीलर की लिस्ट में आईक्यूब एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अब कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में ऑर्बिटर भी शामिल हो चुका है। देखने में ये काफी स्टाइलिश और कई यूजफुल फीचर्स से लैस है।

Jan 24, 2026 10:41 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
TVS Creonarrow

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में TVS तेजी से आगे बढ़ रही है। दिसंबर 2025 में टॉप-10 टू-व्हीलर की लिस्ट में आईक्यूब एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अब कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में ऑर्बिटर भी शामिल हो चुका है। देखने में ये काफी स्टाइलिश और कई यूजफुल फीचर्स से लैस है। ऐसे में अब इस ई-स्कूटर की रियल रेंज की डिटेल सामने आने लगी है। दरअसल, बाइकवाले ने भी इसका रोड टेस्ट रिव्यू किया। जिसके बाद इसकी रियल रेंज का खुलासा भी हो गया। कंपनी का दावा है कि IDC रेंज 158Km है। चलिए अब इसकी रियल रेंज के बारे में जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

टीवीएस ऑर्बिटर 3.1 kWh की बैटरी से लैस है। इसकी 2.5kW मोटर अपने लीनियर एक्सेलरेशन के साथ शहर की राइड्स को अच्छे से संभाल सकती है। इसमें दो मोड ईको और सिटी मिलते हैं। ईको मोड टॉप स्पीड को 45kmph तक सीमित है। वहीं, सिटी मोड स्कूटर की पूरी पावर को अनलॉक कर देता है। शहर के ट्रैफिक में स्कूटर तेजी ओवरटेक कर सकता है। इसकी 69kmph की टॉप स्पीड डेली राइड के लिए काफी है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Creon

TVS Creon

₹ 1.2 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Ather Energy 450S

Ather Energy 450S

₹ 84,341 - 1.53 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS X

TVS X

₹ 2.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS XL EV

TVS XL EV

₹ 60,000 - 70,000

मुझे सूचित करें
BattRE Electric Mobility ONE

BattRE Electric Mobility ONE

₹ 74,000

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
EeVe Ahava

EeVe Ahava

₹ 62,499

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

जब आप 60kmph की स्पीड पार कर लेते हैं, तो मोटर में ओवरटेक करने के लिए जरूरी परफॉर्मेंस नहीं होती है, इसलिए आपको अपने मूव पहले से प्लान करने होंगे। ऑर्बिटर में क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो बेस TVS आईक्यूब में भी नहीं मिलता। स्कूटर को एक स्पीड पर रखना और बार-बार थ्रॉटल को घुमाने से बचाने में ये काफी मदद करता है। इस तरह ऑर्बिटर ने मिक्स्ड राइडिंग कंडीशन में 97.5km की रियल रेंज निकाली।

ये भी पढ़ें:बस 31 जनवरी तक ऑफर... कंपनी ने इस बाइक को ₹1.43 लाख किया सस्ता

टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी

• प्रोएक्टिव सेफ्टी: दुर्घटना, गिरना, चोरी-रोधी, जियो-फ़ेंसिंग और टाइम-फेंसिंग अलर्ट।
• हमेशा कंट्रोल में: मोबाइल ऐप पर दूर से बैटरी चार्ज और ओडोमीटर की जांच करें।
• स्मार्ट नेविगेशन: अनुकूलन योग्य सेटिंग्स के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन।
• कनेक्टेड रहें: एलसीडी डिजिटल क्लस्टर पर कॉल, एसएमएस और व्यक्तिगत अलर्ट।
• राइडर का आत्मविश्वास: हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज़ कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट।
• हमेशा अपडेट: सहज OTA अपडेट।
• डुअल मोड्स: रेंज और सुरक्षा के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ इको और पावर।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी के 3 लाख स्कूटर में आई खराबी, कंपनी ने सभी के लिए जारी किया रिकॉल

सुरक्षा और भरोसा

• टाइम-फेंस और जियो-फेंसिंग अलर्ट्स – तय सीमा से बाहर जाने पर तुरंत सूचना।
• लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और नेविगेट-टू-व्हीकल – वाहन की रियल-टाइम लोकेशन हर समय नजर में।
• क्रैश और फॉल अलर्ट्स – दुर्घटना या गिरने की स्थिति में त्वरित अलर्ट।
• इमरजेंसी नोटिफिकेशन – अप्रत्याशित हालात में तुरंत मदद के लिए अलर्ट भेजना।
• एंटी-थेफ्ट और टोइंग अलर्ट – गाड़ी की अनधिकृत हरकत या चोरी की कोशिश पर तुरंत चेतावनी।

ऑर्बिटर में 169mm ग्राउंड क्लियरेंस, LED हेडलैम्प विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, एज-टू-एज कॉम्बिनेशन लाइट्स, USB चार्जिंग पोर्ट और मजबूत बॉडी बैलेंस इसे हर राइड पर भरोसेमंद और सुरक्षित बनाते हैं। टीवीएस ऑर्बिटर को नियॉन सनबर्स्ट, स्ट्रैटोस ब्लू, लूनर ग्रे, स्टेलर सिल्वर, कॉस्मिक टाइटेनियम और मार्टियन कॉपर जैसे कलर्स में खरीद सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
TVS IQube TVS Motors Auto News Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।