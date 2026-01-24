ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर का रियल रेंज टेस्ट, फुल चार्ज में बस इतने KM ही दौड़ा; दावा- 158Km रेंज
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में TVS तेजी से आगे बढ़ रही है। दिसंबर 2025 में टॉप-10 टू-व्हीलर की लिस्ट में आईक्यूब एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अब कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में ऑर्बिटर भी शामिल हो चुका है। देखने में ये काफी स्टाइलिश और कई यूजफुल फीचर्स से लैस है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में TVS तेजी से आगे बढ़ रही है। दिसंबर 2025 में टॉप-10 टू-व्हीलर की लिस्ट में आईक्यूब एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अब कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में ऑर्बिटर भी शामिल हो चुका है। देखने में ये काफी स्टाइलिश और कई यूजफुल फीचर्स से लैस है। ऐसे में अब इस ई-स्कूटर की रियल रेंज की डिटेल सामने आने लगी है। दरअसल, बाइकवाले ने भी इसका रोड टेस्ट रिव्यू किया। जिसके बाद इसकी रियल रेंज का खुलासा भी हो गया। कंपनी का दावा है कि IDC रेंज 158Km है। चलिए अब इसकी रियल रेंज के बारे में जानते हैं।
टीवीएस ऑर्बिटर 3.1 kWh की बैटरी से लैस है। इसकी 2.5kW मोटर अपने लीनियर एक्सेलरेशन के साथ शहर की राइड्स को अच्छे से संभाल सकती है। इसमें दो मोड ईको और सिटी मिलते हैं। ईको मोड टॉप स्पीड को 45kmph तक सीमित है। वहीं, सिटी मोड स्कूटर की पूरी पावर को अनलॉक कर देता है। शहर के ट्रैफिक में स्कूटर तेजी ओवरटेक कर सकता है। इसकी 69kmph की टॉप स्पीड डेली राइड के लिए काफी है।
जब आप 60kmph की स्पीड पार कर लेते हैं, तो मोटर में ओवरटेक करने के लिए जरूरी परफॉर्मेंस नहीं होती है, इसलिए आपको अपने मूव पहले से प्लान करने होंगे। ऑर्बिटर में क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो बेस TVS आईक्यूब में भी नहीं मिलता। स्कूटर को एक स्पीड पर रखना और बार-बार थ्रॉटल को घुमाने से बचाने में ये काफी मदद करता है। इस तरह ऑर्बिटर ने मिक्स्ड राइडिंग कंडीशन में 97.5km की रियल रेंज निकाली।
टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी
• प्रोएक्टिव सेफ्टी: दुर्घटना, गिरना, चोरी-रोधी, जियो-फ़ेंसिंग और टाइम-फेंसिंग अलर्ट।
• हमेशा कंट्रोल में: मोबाइल ऐप पर दूर से बैटरी चार्ज और ओडोमीटर की जांच करें।
• स्मार्ट नेविगेशन: अनुकूलन योग्य सेटिंग्स के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन।
• कनेक्टेड रहें: एलसीडी डिजिटल क्लस्टर पर कॉल, एसएमएस और व्यक्तिगत अलर्ट।
• राइडर का आत्मविश्वास: हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज़ कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट।
• हमेशा अपडेट: सहज OTA अपडेट।
• डुअल मोड्स: रेंज और सुरक्षा के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ इको और पावर।
सुरक्षा और भरोसा
• टाइम-फेंस और जियो-फेंसिंग अलर्ट्स – तय सीमा से बाहर जाने पर तुरंत सूचना।
• लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और नेविगेट-टू-व्हीकल – वाहन की रियल-टाइम लोकेशन हर समय नजर में।
• क्रैश और फॉल अलर्ट्स – दुर्घटना या गिरने की स्थिति में त्वरित अलर्ट।
• इमरजेंसी नोटिफिकेशन – अप्रत्याशित हालात में तुरंत मदद के लिए अलर्ट भेजना।
• एंटी-थेफ्ट और टोइंग अलर्ट – गाड़ी की अनधिकृत हरकत या चोरी की कोशिश पर तुरंत चेतावनी।
ऑर्बिटर में 169mm ग्राउंड क्लियरेंस, LED हेडलैम्प विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, एज-टू-एज कॉम्बिनेशन लाइट्स, USB चार्जिंग पोर्ट और मजबूत बॉडी बैलेंस इसे हर राइड पर भरोसेमंद और सुरक्षित बनाते हैं। टीवीएस ऑर्बिटर को नियॉन सनबर्स्ट, स्ट्रैटोस ब्लू, लूनर ग्रे, स्टेलर सिल्वर, कॉस्मिक टाइटेनियम और मार्टियन कॉपर जैसे कलर्स में खरीद सकते हैं।
