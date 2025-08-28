TVS Orbiter Electric Scooter Launched in India at Rs 99900, check range, features, battery pack details 158km की रेंज और कीमत मात्र ₹99900, मार्केट में गर्दा उड़ाने आया TVS का ये धाकड़ स्कूटर; इसके जैसे फीचर किसी और में नहीं, Auto Hindi News - Hindustan
158km की रेंज और कीमत मात्र ₹99900, मार्केट में गर्दा उड़ाने आया TVS का ये धाकड़ स्कूटर; इसके जैसे फीचर किसी और में नहीं

TVS ने अपना नया धाकड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर (TVS Orbiter) लॉन्च कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज 158km है और इसकी कीमत मात्र 99,900 रुपये है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 02:06 PM
TVS Orbiterarrow

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और इसी कड़ी में टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने आज अपनी नई TVS ऑर्बिटर (TVS Orbiter) इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी है। यह स्कूटर स्मार्ट, स्टाइलिश और सस्टेनेबल अर्बन कम्यूट के लिए डिजाइन की गई है। इसकी कीमत भी बेहद आकर्षक रखी गई है। इसकी कीमत सिर्फ 99,900 रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु और दिल्ली, PM e-Drive स्कीम के तहत) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मेक-इन-इंडिया मारुति सुजुकी ई-विटारा को क्यों माना जा रहा मील का पत्थर?

दमदार बैटरी और जबरदस्त रेंज

टीवीएस ऑर्बिटर (TVS Orbiter) में 3.1 kWh की बैटरी दी गई है, जो 158 किमी. (IDC रेंज) तक चल सकती है। यानी रोजमर्रा की शहर की यात्राओं के लिए पेट्रोल का झंझट भूल जाइए।

पहली बार मिले ऐसे फीचर्स

ऑर्बिटर (Orbiter) को इसके सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स खास बनाते हैं। जैसे कि इस ई-स्कूटर में 158 किमी. की रेंज देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें बेहतर स्टेबिलिटी और कम्फर्ट के लिए 14-इंच का बड़ा फ्रंट व्हील (पहली बार) दिया गया है। इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल, 34 लीटर का अंडर-सीट बूटस्पेस, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कनेक्टेड टेक्नोलॉजी

TVS ऑर्बिटर (TVS Orbiter) एक स्मार्ट EV है, जो मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाती है। इसमें जियो-फेंसिंग, टाइम-फेंसिंग, कॉलिजन अलर्ट, टॉइंग अलर्ट, कॉल डिस्प्ले वाला कलर्ड LCD डिस्प्ले क्लस्टर, USB 2.0 चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

डिजाइन और कम्फर्ट

डिजाइन और कम्फर्ट की बात करें तो इसमें लंबी 845mm फ्लैटफॉर्म सीट दी गई है, जो राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए आरामदायक है। इसमें 290mm का स्ट्रेट फुटबोर्ड मिलता है। इसमें सीधी और आसान पोजिशनिंग मिलती है। इसके अलावा इसमें LED हेडलैम्प, एज-टू-एज फ्रंट लाइट्स और स्पोर्टी वाइजर मिलता है। इसके साथ ही एयरोडायनामिक डिजाइन दी गई है। इसमें कम बैटरी खर्च और ज्यादा स्मूद परफॉर्मेंस देखने को मिलती है।

कीमत और पोजिशनिंग

इसके कीमत की बात करें तो इसे सिर्फ 99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह स्कूटर न केवल पेट्रोल स्कूटर्स को चुनौती देता है, बल्कि मार्केट में मौजूद EVs को भी कड़ी टक्कर देगी।

ये भी पढ़ें:आज की रात का इंतजार, कल लॉन्च होगा TVS का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर

TVS ऑर्बिटर (TVS Orbiter)को देखकर साफ है कि कंपनी ने EV सेगमेंट में एक नई बेंचमार्क सेट कर दिया है। लंबी रेंज, दमदार फीचर्स, स्टाइलिश लुक और पॉकेट-फ्रेंडली प्राइस इसे अर्बन राइडर्स के लिए परफेक्ट चॉइस बना सकते हैं।

