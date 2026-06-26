नए कलर और दमदार ग्राफिक्स के साथ लॉन्च हुआ TVS NTORQ 125, जानिए कीमत और खासियत

टीवीएस ने फेस्टिव सीजन से ठीक पहले अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी पसंदीदा स्पोर्टी स्कूटर टीवीएस एनटॉर्क 125 के 'डिस्क' और 'रेस एडिशन' वैरिएंट्स को नए अपडेट के साथ उतारा है।

₹ 998 / माह

EMI केवल ₹ 998 / माह

टीवीएस ने अपकमिंग फेस्टिव सीजन से ठीक पहले अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी पसंदीदा स्पोर्टी स्कूटर टीवीएस एनटॉर्क 125 (TVS NTORQ 125) के 'डिस्क' और 'रेस एडिशन' वैरिएंट्स को नए आकर्षक कलर्स और शानदार ग्राफिक्स के साथ मार्केट में उतारा है। कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुए एनटॉर्क 150 और पिछले साल आए एनटॉर्क रेस XP के बाद अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। नए कलर और ग्राफिक्स इस स्कूटर के स्पोर्टी और यूथफुल लुक को पहले से कहीं ज्यादा दमदार और स्टाइलिश बनाते हैं।

रेस एडिशन में तीन बोल्ड कलर्स टीवीएस एनटॉर्क 125 रेस एडिशन को अब तीन नए और बोल्ड कलर कॉम्बिनेशन्स में पेश किया गया है। इनमें ड्रिफ्ट ब्लू, इन्फर्नो रेड और रश ग्रीन शामिल हैं। इसके लुक को और ज्यादा आक्रामक बनाने के लिए इसमें कलर्ड अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। यह इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को निखारते हैं। कंपनी का कहना है कि इसके नए कलर पैलेट को रेसिंग ट्रैक और टीवीएस रेसिंग की ऊर्जा से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। यह युवाओं और रफ्तार के शौकीनों को काफी पसंद आने वाला है।

डिस्क वैरिएंट को भी नया लुक इसके साथ ही कंपनी ने टीवीएस एनटॉर्क 125 के डिस्क वैरिएंट के स्टाइल को भी अपडेट किया है। इसमें ग्राहकों को मिडनाइट ब्लैक और स्पीति व्हाइट नाम के दो नए कलर ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा, इस स्कूटर का जो पहले से मौजूद नार्डो ग्रे कलर था, उसे अब पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न ग्राफिक्स के साथ अपडेट किया गया है। ये नए बदलाव स्कूटर को सड़कों पर एक बेहतरीन और डायनेमिक स्ट्रीट प्रेजेंस देते हैं।

फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस नए कलर्स और लुक्स के अलावा इस स्कूटर के इंजन, परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। स्कूटर में कंपनी की खास टीवीएस स्मार्टकनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एक पूरी तरह से डिजिटल आरएलसीडी (RLCD) इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। बता दें कि एनटॉर्क ने चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप भी की है।