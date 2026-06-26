नए कलर और दमदार ग्राफिक्स के साथ लॉन्च हुआ TVS NTORQ 125, जानिए कीमत और खासियत
टीवीएस ने फेस्टिव सीजन से ठीक पहले अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी पसंदीदा स्पोर्टी स्कूटर टीवीएस एनटॉर्क 125 के 'डिस्क' और 'रेस एडिशन' वैरिएंट्स को नए अपडेट के साथ उतारा है।
टीवीएस ने अपकमिंग फेस्टिव सीजन से ठीक पहले अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी पसंदीदा स्पोर्टी स्कूटर टीवीएस एनटॉर्क 125 (TVS NTORQ 125) के 'डिस्क' और 'रेस एडिशन' वैरिएंट्स को नए आकर्षक कलर्स और शानदार ग्राफिक्स के साथ मार्केट में उतारा है। कंपनी ने हाल ही में लॉन्च हुए एनटॉर्क 150 और पिछले साल आए एनटॉर्क रेस XP के बाद अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। नए कलर और ग्राफिक्स इस स्कूटर के स्पोर्टी और यूथफुल लुक को पहले से कहीं ज्यादा दमदार और स्टाइलिश बनाते हैं।
रेस एडिशन में तीन बोल्ड कलर्स
टीवीएस एनटॉर्क 125 रेस एडिशन को अब तीन नए और बोल्ड कलर कॉम्बिनेशन्स में पेश किया गया है। इनमें ड्रिफ्ट ब्लू, इन्फर्नो रेड और रश ग्रीन शामिल हैं। इसके लुक को और ज्यादा आक्रामक बनाने के लिए इसमें कलर्ड अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। यह इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को निखारते हैं। कंपनी का कहना है कि इसके नए कलर पैलेट को रेसिंग ट्रैक और टीवीएस रेसिंग की ऊर्जा से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। यह युवाओं और रफ्तार के शौकीनों को काफी पसंद आने वाला है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
TVS Jupiter
₹ 72,400 - 85,400
Hero Destini 125
₹ 80,450 - 91,700
Hero Pleasure Plus
₹ 69,766 - 75,712
Ampere Magnus Neo
₹ 86,999 - 89,999
PURE EV Epluto 7G
₹ 80,799 - 97,499
Hero Destini 110
₹ 72,000 - 79,000
डिस्क वैरिएंट को भी नया लुक
इसके साथ ही कंपनी ने टीवीएस एनटॉर्क 125 के डिस्क वैरिएंट के स्टाइल को भी अपडेट किया है। इसमें ग्राहकों को मिडनाइट ब्लैक और स्पीति व्हाइट नाम के दो नए कलर ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा, इस स्कूटर का जो पहले से मौजूद नार्डो ग्रे कलर था, उसे अब पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न ग्राफिक्स के साथ अपडेट किया गया है। ये नए बदलाव स्कूटर को सड़कों पर एक बेहतरीन और डायनेमिक स्ट्रीट प्रेजेंस देते हैं।
फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस
नए कलर्स और लुक्स के अलावा इस स्कूटर के इंजन, परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। स्कूटर में कंपनी की खास टीवीएस स्मार्टकनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एक पूरी तरह से डिजिटल आरएलसीडी (RLCD) इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। बता दें कि एनटॉर्क ने चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप भी की है।
कीमत और उपलब्धता
अगर कीमत की बात करें तो नए कलर और स्टाइल अपडेट के साथ टीवीएस एनटॉर्क 125 का डिस्क वैरिएंट 82,500 रुपये की शुरुआती इंट्रोडक्ट्री कीमत पर उपलब्ध होगा। वहीं, इसके नए रेस एडिशन वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 87,950 रुपये रखी गई है। ये सभी नए वैरिएंट्स देश भर में मौजूद टीवीएस मोटर की सभी डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। अपने रेसिंग डीएनए, शानदार परफॉर्मेंस और इन नए चमकीले रंगों के दम पर यह स्कूटर 125cc स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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