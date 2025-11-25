पावर और परफॉर्मेंस के साथ 125cc का दमदार इंजन और गजब के फीचर्स, जानिए इन 5 स्कूटर्स की कीमतें

संक्षेप: भारतीय बाजार के स्कूटर सेगमेंट कई शानदार मॉडल उपलब्ध हैं। इसमें अलग-अलग इंजन कैटेगरी भी शामिल हैं। हम यहां पर 125cc इंजन से लैस 5 दमदार और बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूटर्स के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में टीवीएस, सुजुकी, होंडा, यामाहा और हीरे जैसे बड़े प्लेयर्स सबसे आगे हैं।

भारतीय बाजार के स्कूटर सेगमेंट कई शानदार मॉडल उपलब्ध हैं। इसमें अलग-अलग इंजन कैटेगरी भी शामिल हैं। हम यहां पर 125cc इंजन से लैस 5 दमदार और बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूटर्स के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में टीवीएस, सुजुकी, होंडा, यामाहा और हीरे जैसे बड़े प्लेयर्स सबसे आगे हैं। इन स्कूटर्स में पावर, तेज एक्सेलरेशन, फुर्तीली हैंडलिंग और स्पोर्टी अपील का कॉम्बिनेशन है। चलिए ऐसे ही 5 मॉडल की लिस्ट को देखते हैं।

1. TVS Ntorq 125

125cc सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्कूटर टीवीएस एनटॉर्क 125 है। यह रेस मोड में 98 km/h की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 3-वॉल्व इंजन 7.5 kW की पावर और 11.5 Nm का टॉर्क देता है। इसके अलावा, इसमें राइडिंग मोड्स, कनेक्टिविटी फीचर्स वाला एक पूरी तरह से डिजिटल स्पीडोमीटर, एक LED हेडलैंप और टेल लैंप, एक इंटेलिजेंट स्टार्ट/स्टॉप स्विच और USB चार्जिंग मिलती है। यह इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल स्कूटर है। एनटॉर्क 125 की कीमत एक्स-शोरूम 80,900 रुपए से शुरू होती है।

2. Honda Dio 125

जिस स्कूटर ने परफॉर्मेंस सेगमेंट शुरू किया वो होंडा डिओ था। यह 110 और 125cc दोनों कैटेगरी में उपलब्ध है। 125cc पावरट्रेन 6,500 rpm पर 6.11 kW की पावर और 5,000 rpm पर 10.5 Nm टॉर्क पैदा करता है। यह 90km/h की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। होंडा डिओ 125 में रिमोट की, ब्लूटूथ, नेविगेशन, फ्रंट डिस्क, LED हेडलाइट्स, होंडा Roadsync कनेक्टिविटी वाला TFT मीटर और एक एडवांस्ड आइडलिंग स्टॉप सिस्टम है। इसकी की एक्स-शोरूम कीमत 84,870 रुपए से शुरू होती है।

3. Hero Xoom 125

हीरो जूम 125 एक हल्का और फुर्तीला स्कूटर है जो शहरी इलाकों में चलने के लिए एकदम सही है। यह कई फंकी कलर ऑप्शन में भी आता है जो युवा ग्राहकों को आकर्षित करेगा। जूम 125 में 125cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है जो 7,250 rpm पर 7.3 kW की पावर और 6000 rpm पर 10.4 Nm का टॉर्क देता है। यह 95 km/h की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। जूम 125 में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, फाल्कन से प्रेरित पोजीशन लाइट, सीक्वेंशियल LED विंकर्स, एक डिजिटल स्पीडोमीटर, कनेक्टिविटी और नेविगेशन, डिस्क ब्रेक और एक इल्यूमिनेटेड स्टार्ट बटन है। जूम 125 की एक्स-शोरूम कीमत 80,494 रुपए से शुरू होती है।

4. Suzuki Avenis 125

सुजुकी का सबसे स्पोर्टी स्कूटर एवेनिस 125 है, जिसमें 124cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 2-वॉल्व इंजन है। यह 6,750 rpm पर 6.3 kW की पावर और 5,500 rpm पर 10 Nm का टॉर्क देता है। इसमें CVT ट्रांसमिशन और 5.2-लीटर का फ्यूल टैंक भी है। फीचर्स में 21.5-लीटर अंडर-सीट स्टोरेज, LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, एक USB सॉकेट, स्पोर्टी एलॉय व्हील्स और वाइजर, एक आसान-स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, CBS ब्रेकिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। यह 90 km/h तक की टॉप स्पीड पकड़ सकता है। सुजुकी एवेनिस 125 की एक्स-शोरूम कीमत 87,000 रुपए से शुरू होती है।