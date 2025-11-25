Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़TVS Ntorq to Honda Dio, Best 125cc Performance Scooters
पावर और परफॉर्मेंस के साथ 125cc का दमदार इंजन और गजब के फीचर्स, जानिए इन 5 स्कूटर्स की कीमतें

पावर और परफॉर्मेंस के साथ 125cc का दमदार इंजन और गजब के फीचर्स, जानिए इन 5 स्कूटर्स की कीमतें

संक्षेप:

भारतीय बाजार के स्कूटर सेगमेंट कई शानदार मॉडल उपलब्ध हैं। इसमें अलग-अलग इंजन कैटेगरी भी शामिल हैं। हम यहां पर 125cc इंजन से लैस 5 दमदार और बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूटर्स के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में टीवीएस, सुजुकी, होंडा, यामाहा और हीरे जैसे बड़े प्लेयर्स सबसे आगे हैं।

Tue, 25 Nov 2025 12:05 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय बाजार के स्कूटर सेगमेंट कई शानदार मॉडल उपलब्ध हैं। इसमें अलग-अलग इंजन कैटेगरी भी शामिल हैं। हम यहां पर 125cc इंजन से लैस 5 दमदार और बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूटर्स के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में टीवीएस, सुजुकी, होंडा, यामाहा और हीरे जैसे बड़े प्लेयर्स सबसे आगे हैं। इन स्कूटर्स में पावर, तेज एक्सेलरेशन, फुर्तीली हैंडलिंग और स्पोर्टी अपील का कॉम्बिनेशन है। चलिए ऐसे ही 5 मॉडल की लिस्ट को देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं

1. TVS Ntorq 125
125cc सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्कूटर टीवीएस एनटॉर्क 125 है। यह रेस मोड में 98 km/h की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 3-वॉल्व इंजन 7.5 kW की पावर और 11.5 Nm का टॉर्क देता है। इसके अलावा, इसमें राइडिंग मोड्स, कनेक्टिविटी फीचर्स वाला एक पूरी तरह से डिजिटल स्पीडोमीटर, एक LED हेडलैंप और टेल लैंप, एक इंटेलिजेंट स्टार्ट/स्टॉप स्विच और USB चार्जिंग मिलती है। यह इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल स्कूटर है। एनटॉर्क 125 की कीमत एक्स-शोरूम 80,900 रुपए से शुरू होती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Ntorq 150

TVS Ntorq 150

₹ 1.09 - 1.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS NTORQ 125

TVS NTORQ 125

₹ 87,042 - 1.07 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Dio 125

Honda Dio 125

₹ 84,870 - 93,750

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Dio

Honda Dio

₹ 68,846 - 81,341

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Jupiter

TVS Jupiter

₹ 72,400 - 85,400

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS XL100

TVS XL100

₹ 43,900 - 59,800

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

2. Honda Dio 125
जिस स्कूटर ने परफॉर्मेंस सेगमेंट शुरू किया वो होंडा डिओ था। यह 110 और 125cc दोनों कैटेगरी में उपलब्ध है। 125cc पावरट्रेन 6,500 rpm पर 6.11 kW की पावर और 5,000 rpm पर 10.5 Nm टॉर्क पैदा करता है। यह 90km/h की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। होंडा डिओ 125 में रिमोट की, ब्लूटूथ, नेविगेशन, फ्रंट डिस्क, LED हेडलाइट्स, होंडा Roadsync कनेक्टिविटी वाला TFT मीटर और एक एडवांस्ड आइडलिंग स्टॉप सिस्टम है। इसकी की एक्स-शोरूम कीमत 84,870 रुपए से शुरू होती है।

ये भी पढ़ें:दावा 1 लीटर पेट्रोल में 19.86KM दौड़ेगी SUV, लेकिन रियल माइलेज टेस्ट ने खोली पोल

3. Hero Xoom 125
हीरो जूम 125 एक हल्का और फुर्तीला स्कूटर है जो शहरी इलाकों में चलने के लिए एकदम सही है। यह कई फंकी कलर ऑप्शन में भी आता है जो युवा ग्राहकों को आकर्षित करेगा। जूम 125 में 125cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है जो 7,250 rpm पर 7.3 kW की पावर और 6000 rpm पर 10.4 Nm का टॉर्क देता है। यह 95 km/h की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। जूम 125 में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, फाल्कन से प्रेरित पोजीशन लाइट, सीक्वेंशियल LED विंकर्स, एक डिजिटल स्पीडोमीटर, कनेक्टिविटी और नेविगेशन, डिस्क ब्रेक और एक इल्यूमिनेटेड स्टार्ट बटन है। जूम 125 की एक्स-शोरूम कीमत 80,494 रुपए से शुरू होती है।

4. Suzuki Avenis 125
सुजुकी का सबसे स्पोर्टी स्कूटर एवेनिस 125 है, जिसमें 124cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 2-वॉल्व इंजन है। यह 6,750 rpm पर 6.3 kW की पावर और 5,500 rpm पर 10 Nm का टॉर्क देता है। इसमें CVT ट्रांसमिशन और 5.2-लीटर का फ्यूल टैंक भी है। फीचर्स में 21.5-लीटर अंडर-सीट स्टोरेज, LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, एक USB सॉकेट, स्पोर्टी एलॉय व्हील्स और वाइजर, एक आसान-स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, CBS ब्रेकिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। यह 90 km/h तक की टॉप स्पीड पकड़ सकता है। सुजुकी एवेनिस 125 की एक्स-शोरूम कीमत 87,000 रुपए से शुरू होती है।

ये भी पढ़ें:मोटरसाइकिल का मतलब सिर्फ ये एक मॉडल, एक बार फिर बना नंबर-1

5. Yamaha RayZR 125
यामाहा RayZR 125 भारत के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस स्कूटर्स में से एक है। Ray ZR में 125cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 2-वॉल्व इंजन है जो 6,500 rpm पर 6.0 kW की पावर और 5,000 rpm पर 10.3 Nm का टॉर्क देता है। यह 90 km/h की टॉप स्पीड तक जा सकता है। RayZR के फीचर्स में डिस्क ब्रेक, एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टिविटी, 21-लीटर अंडर-सीट स्टोरेज, एक LED हेडलाइट, एक ऑटोमैटिक स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम और एक टफ स्पोर्टी डिजाइन शामिल हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 73,430 रुपए से शुरू होती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi bikes Honda अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।