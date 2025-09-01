tvs ntorq 150 will be launched in india on 4 september टीवीएस फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज! Ntorq 150 का लॉन्च डेट हुआ कंफर्म; जानिए इसकी खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tvs ntorq 150 will be launched in india on 4 september

टीवीएस फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज! Ntorq 150 का लॉन्च डेट हुआ कंफर्म; जानिए इसकी खासियत

टीवीएस मोटर कंपनी अब अपने फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आ रही है। कंपनी 4 सितंबर, 2025 को भारत में धमाकेदार अंदाज में नया Ntorq 150 लॉन्च करने वाली है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 09:44 AM
share Share
Follow Us on
टीवीएस फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज! Ntorq 150 का लॉन्च डेट हुआ कंफर्म; जानिए इसकी खासियत
लॉन्च की सूचना पाएं
TVS Ntorq 150arrow

टीवीएस मोटर कंपनी अब अपने फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आ रही है। कंपनी 4 सितंबर, 2025 को भारत में धमाकेदार अंदाज में नया Ntorq 150 लॉन्च करने वाली है। अगर आप स्कूटर चलाने के शौकीन हैं तो आपको पता ही होगा कि Ntorq 125 युवाओं के बीच कितना पॉपुलर है। अब टीवीएस उसी सफलता को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ज्यादा पावरफुल और स्टाइलिश Ntorq 150 के साथ दोहराना चाहती है। इस नए मॉडल का सीधा मुकाबला Yamaha Aerox 155 और Hero Xoom 160 जैसे हाई-परफॉर्मेंस स्कूटर्स से होगा।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

इंजन के मामले में अभी सस्पेंस बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टीवीएस इस बार भी एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल कर सकती है जैसा कि मौजूदा Ntorq 125 में है। बता दें कि इस सेगमेंट में दूसरी कंपनियां भी Yamaha और Hero अपने स्कूटर्स में लिक्विड-कूल्ड इंजन देती हैं जिससे परफॉर्मेंस और स्मूथ राइड का अनुभव बेहतर होता है। इंजन चाहे एयर-कूल्ड हो या लिक्विड-कूल्ड, कंपनी इसमें सिंगल-चैनल ABS जरूर देगी क्योंकि 125cc से ऊपर के सभी टू-व्हीलर्स के लिए यह सेफ्टी फीचर अनिवार्य है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Ntorq 150

TVS Ntorq 150

₹ 1.4 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Vespa S 125

Vespa S 125

₹ 1.36 - 1.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda CB125 Hornet

Honda CB125 Hornet

₹ 1.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VLF Mobster 125

VLF Mobster 125

₹ 1.4 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SXR 160

Aprilia SXR 160

₹ 1.44 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SXR 125

Aprilia SXR 125

₹ 1.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इतनी हो सकती है कीमत

फीचर्स की बात करें तो टीवीएस अपने नए स्कूटर में कई प्रीमियम टेक्नोलॉजी दे सकती है। इनमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, टीएफटी डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। कंपनी की ओर से इसे 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम कीमत पर लाने की उम्मीद है। ऐसे में टीवीएस Ntorq 150 ग्राहकों को एक किफायती दाम में स्टाइलिश, हाई-परफॉर्मेंस और फीचर-पैक्ड स्कूटर का विकल्प देगा।

TVS Motors Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।