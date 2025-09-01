टीवीएस फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज! Ntorq 150 का लॉन्च डेट हुआ कंफर्म; जानिए इसकी खासियत

टीवीएस मोटर कंपनी अब अपने फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आ रही है। कंपनी 4 सितंबर, 2025 को भारत में धमाकेदार अंदाज में नया Ntorq 150 लॉन्च करने वाली है।

टीवीएस मोटर कंपनी अब अपने फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आ रही है। कंपनी 4 सितंबर, 2025 को भारत में धमाकेदार अंदाज में नया Ntorq 150 लॉन्च करने वाली है। अगर आप स्कूटर चलाने के शौकीन हैं तो आपको पता ही होगा कि Ntorq 125 युवाओं के बीच कितना पॉपुलर है। अब टीवीएस उसी सफलता को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ज्यादा पावरफुल और स्टाइलिश Ntorq 150 के साथ दोहराना चाहती है। इस नए मॉडल का सीधा मुकाबला Yamaha Aerox 155 और Hero Xoom 160 जैसे हाई-परफॉर्मेंस स्कूटर्स से होगा।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन इंजन के मामले में अभी सस्पेंस बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टीवीएस इस बार भी एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल कर सकती है जैसा कि मौजूदा Ntorq 125 में है। बता दें कि इस सेगमेंट में दूसरी कंपनियां भी Yamaha और Hero अपने स्कूटर्स में लिक्विड-कूल्ड इंजन देती हैं जिससे परफॉर्मेंस और स्मूथ राइड का अनुभव बेहतर होता है। इंजन चाहे एयर-कूल्ड हो या लिक्विड-कूल्ड, कंपनी इसमें सिंगल-चैनल ABS जरूर देगी क्योंकि 125cc से ऊपर के सभी टू-व्हीलर्स के लिए यह सेफ्टी फीचर अनिवार्य है।