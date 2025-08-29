4 सितंबर को लॉन्च होगा TVS का स्कूटर, कंपनी ने नाम कर दिया कन्फर्म; इन मॉडल की सेल बिगाड़ेगा!
150 से 160cc स्कूटर सेगमेंट लिक्विड-कूल्ड हीरो जूम 160 और यामाहा एरोक्स 155 जैसे मॉडलों के साथ-साथ एयर-कूल्ड अप्रिलिया 160cc रेंज के साथ लगातार बढ़ रहा है। आगामी एनटॉर्क 150 इस सेक्टर में TVS का एंट्री द्वार होगा। यामाहा Aerox 155 की कीमत 1.51 लाख रुपए और हीरो जूम 160 की कीमत 1.49 लाख रुपए है।
इसी साल मई में खबरें आई थीं कि TVS एक नए एनटॉर्क पर काम कर रही है। ये मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा बड़े साइज का होगा। अब कंपनी ने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि एनटॉर्क 150 अगले महीने 4 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। एनटॉर्क लंबे समय से भारत में निर्मित स्पोर्टी 125cc स्कूटरों में एक मानक रहा है। TVS इस हाई-कैपेसिटी वाले मॉडल के साथ इसे एक कदम आगे ले जाना चाहता है। बता दें कि टीवीएस ने हाल ही में अपना नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 99,900 रुपए है।
150 से 160cc स्कूटर सेगमेंट लिक्विड-कूल्ड हीरो जूम 160 और यामाहा एरोक्स 155 जैसे मॉडलों के साथ-साथ एयर-कूल्ड अप्रिलिया 160cc रेंज के साथ लगातार बढ़ रहा है। आगामी एनटॉर्क 150 इस सेक्टर में TVS का एंट्री द्वार होगा। यामाहा Aerox 155 की कीमत 1.51 लाख रुपए और हीरो जूम 160 की कीमत 1.49 लाख रुपए है। इसलिए उम्मीद है कि TVS एनटॉर्क 150 को भी इसी कैटेगरी में रखेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Vespa S 125
₹ 1.36 - 1.96 लाख
Honda CB125 Hornet
₹ 1.12 लाख
VLF Mobster 125
₹ 1.4 लाख से शुरू
Aprilia SXR 160
₹ 1.44 लाख
Aprilia SXR 125
₹ 1.33 लाख
एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नया एनटॉर्क 150 लिक्विड-कूल्ड या एयर-कूल्ड इंजन का उपयोग करेगा। लिक्विड-कूल्ड मोटर इसे एरॉक्स और Xoom को टक्कर देने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देगी, जबकि एयर-कूल्ड यूनिट इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद करेगी। अभी तक, TVS ने केवल एक टीजर इमेज शेयर की है जिसमें स्कूटर के फ्रंट एप्रन को दिखाया गया है, जिसे एक स्पेसिफिक स्प्लिट डिजाइन वाले बोल्ड क्वाड-LED हेडलैंप क्लस्टर द्वारा हाइलाइट किया गया है।
इससे पता चलता है कि बड़ा एनटॉर्क अपने 125cc वर्जन की अग्रेसिव, परफॉर्मेंस-एडवांस्ड स्टाइलिंग को बरकरार रखेगा। बड़े इंजन और 150cc से ऊपर के स्कूटरों पर लागू नियमों की बदौलत, एनटॉर्क 150 कम से कम सिंगल-चैनल ABS से भी लैस होगा। बता दें कि यामाहा एरॉक्स 155 की फाइनेंशियल ईयर 2025 में 22,928 यूनिट बिकीं, जो साल-दर-साल 24% अधिक है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।