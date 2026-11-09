TVS एनटॉर्क 150 में अब नया यह कलर ऑप्शन मिलेगा, अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग इसे खरीद चुके
यह नया कलर बाकी कलर्स के मुकाबले काफी शांत है। इसमें मुख्य कलर के तौर पर गहरा ऑलिव ग्रीन दिया है, जबकि फ्रंट मडगार्ड और टेल सेक्शन पर चमकीले योलो कलर की हाइलाइट्स दी गई हैं। यह इकलौता ऐसा कलर ऑप्शन है जिसमें ब्लैक रंग के व्हील मिलते हैं।
टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने पॉपुलर स्कूटर एनटॉर्क 150 में नया कलर जोड़ा है। ये नया स्पेक्ट्रल ग्रीन (Spectral Green) कलर है। पिछले महीने एक डीलरशिप पर स्कूटर को इस नए कलर में देखा गया था। अब इस कलर को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जोड़ दिया गया है। यह सिर्फ TFT वैरिएंट में ही उपलब्ध है। स्पेक्ट्रल ग्रीन के जुड़ने के बाद, अब एनटॉर्क 150 TFT कुल चार कलर्स में उपलब्ध है। बाकी तीन कलर्स नाइट्रो ग्रीन, रेसिंग रेड और टर्बो ब्लू है।
यह नया कलर बाकी कलर्स के मुकाबले काफी शांत और संयमित है। इसमें मुख्य कलर के तौर पर गहरा ऑलिव ग्रीन दिया है, जबकि फ्रंट मडगार्ड और टेल सेक्शन पर चमकीले योलो कलर की हाइलाइट्स दी गई हैं। यह इकलौता ऐसा कलर ऑप्शन है जिसमें ब्लैक रंग के व्हील मिलते हैं, जबकि बाकी तीन कलर्स में ज्यादा शाइनिंग कलर्स और उनसे मिलते व्हील दिए गए हैं। अगर आपको ज्यादा शांत कलर पसंद हैं, तो स्पेक्ट्रल ग्रीन सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है।
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TVS Ntorq 150
₹ 1.09 - 1.18 लाख
Hero Destini 125
₹ 80,450 - 91,700
Aprilia SR 160
₹ 1.21 - 1.29 लाख
Aprilia SXR 125
₹ 1.33 लाख
VLF Mobster 135
₹ 1.3 लाख
मैकेनिकल चेंजेस नहीं किए गए
मैकेनिकल तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनटॉर्क 150 में अभी भी 149.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 13.2hp की पावर और 14.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। TFT वैरिएंट में 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.22 लाख रुपए है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 1.13 लाख रुपए है।
25 लाख यूनिट बिक चुकीं
टीवीएस एनटॉर्क ने 2.5 मिलियन यूनिट्स यानी 25 लाख यूनिट्स का सफर तय कर लिया है। इकी सफलता को इस तरह समझा जा सकता है कि पहली 10 लाख यूनिट्स बिकने में 51 महीन लगे थे। वहीं, 10 लाख से 20 लाख यूनिट्स का सफर 36 महीने में तय हो गया। अगस्त 2026 में एनटॉर्क 125 और 150 की कुल होलसेल में गजब का उछाल देखने को मिला। पिछले 15 महीनों में ही इसकी 5 लाख यूनिट्स बिक गईं। अगस्त की बिक्री के साथ एनटॉर्क ने लॉन्च के 8 साल और 6 महीने में 25 लाख (2.5 मिलियन) यूनिट्स का आंकड़ा भी पार कर लिया।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें